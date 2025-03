Quan hệ khi mang thai bị đau rát: Nguyên nhân và cách xử lý

Nguyên nhân

Quan hệ khi mang thai là chuyện hoàn toàn bình thường nếu thai phụ không có những chỉ định đặc biệt từ bác sĩ chuyên khoa. Nếu thai kỳ diễn ra bình thường, việc quan hệ tình dục đạt cực khoái sẽ không làm tăng nguy cơ chuyển dạ sớm hoặc gây sảy thai.

Uống nước ngọt nhiều có bị yếu sinh lý không? Những lưu ý khi sử dụng nước ngọt GĐXH - Việc tiêu thụ quá nhiều loại đồ uống nước ngọt có đường vừa gây hại cho sức khỏe, vừa có thể ảnh hưởng đến chức năng sinh lý. Bài viết sau đây sẽ phân tích những tác động của việc uống nước ngọt đối với chức năng sinh lý, đặc biệt ở nam giới.

Chuyện không... quan hệ và những tình huống có thai GĐXH - Nhiều người nghĩ rằng, quan hệ tình dục ở đây chỉ là quan hệ qua đường âm đạo. Song, thực tế lại cho thấy quan hệ tình dục có nhiều hình thức khác nhau và việc chị em phụ nữ không quan hệ mà vẫn có thai có thể xảy ra trong một số trường hợp.

Tuy nhiên, có nhiều mẹ bầu gặp phải tình trạng bị đau rát khi quan hệ. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này như:

Khô âm đạo: Đau rát khi quan hệ mang thai cũng có thể xuất phát từ nguyên nhân khô âm đạo. Khi mang bầu, cơ thể người phụ nữ giải phóng ra nhiều hormone gây căng thẳng chính là cortisol. Việc giải phóng hormone này có thể gây khô âm đạo và khiến cho việc quan hệ trở nên khá khó chịu. Khô âm đạo không chỉ gây đau đớn mà còn có thể dẫn đến những vết rách nhỏ và nhiễm trùng.

Khi mang thai quan hệ bị đau rát là hiện tượng nhiều chị em gặp phải.

– Thay đổi nội tiết tố: Trong giai đoạn sau của thai kỳ, cơ thể phụ nữ bắt đầu cho việc chuẩn bị sinh nở bằng cách giải phóng hormone thai kỳ relaxin. Hormone này có tác dụng kéo căng dây chằng vùng chậu và mở rộng cổ tử cung. Điều này có thể gây nên một số cơn đau ở phần bụng dưới khi quan hệ tình dục.

– Tăng lưu lượng máu: Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây khiến mẹ bầu quan hệ khi mang thai đau rát. Lượng máu tăng gân 50% khi mang thai, lưu lượng máu tăng thêm này dẫn đến các mô bị căng, tăng độ nhạy cảm ở tất cả các vùng nhạy cảm dược kích thích. Đối với một số phụ nữ, sự nhạy cảm này có thể khiến cho tình dục trở nên thú vị hơn. Tuy nhiên, cũng có người cảm thấy không thoải mái nên có thể cảm thấy đau rát khi quan hệ.

- Tâm trạng lo lắng: Lo lắng là một trong những lý do phổ biến khiến cho mẹ bầu quan hệ khi mang thai bị đau rát. Quan hệ khi tâm trạng quá căng thẳng hoặc tập trung nghĩ đến một vấn đề nào đó có thể dẫn đến giảm cảm giác hưng phấn. Từ đó, lượng dịch nhầy bôi trơn âm đạo sẽ tiết ra ít hơn và tạo cảm giác đau rát cho mẹ bầu khi làm chuyện đó.

– Trọng lượng cơ thể tăng: Khi mang thai, mẹ bầu mang thêm trọng lượng của em bé đang lớn lên mỗi ngày. Điều này có thể khiến việc quan hệ tình dục trở nên khó chịu trong giai đoạn sau của thai kỳ. Trọng lượng tăng thêm có thể gây đau đớn hoặc áp lực lên vùng xương chậu của phụ nữ. Do đó, việc tìm tư thế quan hệ thoải mái trở nên khó khăn hơn nhiều.

– Co thắt âm đạo: Đây là phản xạ co lại của các cơ ở lỗ âm đạo. m đạo co thắt có thể dẫn đến tình trạng đau rát khi quan hệ tình dục.

Những lưu ý để tránh bị đau rát khi quan hệ cho mẹ bầu

Quan hệ khi mang thai bị đau rát cho dù nguyên nhân nào gây nên cũng sẽ khiến cho chị em cảm thấy khó chịu. Khi tình trạng này kéo dài sẽ khiến giảm hứng thú, giảm ham muốn, ảnh hưởng tới tình cảm vợ chồng.

Nếu quan hệ khi mang thai đau rát, mẹ bầu có thể tham khảo và áp dụng một số biện pháp sau:

Thử thay đổi tư thế: Nếu cảm thấy không thoải mái khi quan hệ tình dục mẹ bầu có thể nghĩ đến việc thay đổi tư thế. Nên tránh tạo quá nhiều áp lực lên dạ dày, tránh các tư thế nằm ngửa. Mẹ bầu có thể chọn tư thế nằm nghiêng khi bụng lớn dần.

Nguyên nhân bị đau rát khi quan hệ lúc mang thai có thể do sinh lý hoặc bệnh lý.

– Sử dụng chất bôi trơn: Chất bôi trơn có tác dụng giúp chị em cảm thấy thoải mái hơn khi làm chuyện đó. Dùng chất bôi trơn khiến cơ chậu được thư giãn và ít đau hơn khi quan hệ tình dục.

– Điều trị nguyên nhân: Nếu mẹ bầu quan hệ bị đau do mắc phải các bệnh lý phụ khoa nên chủ động thăm khám và điều trị theo chỉ định của bác sĩ. Không nên tự ý điều trị bằng phương pháp dân gian bởi điều này có thể khiến cho tình trạng bệnh nặng hơn, gây nguy hiểm cho thai nhi.

– Tâm sự với chồng: Mẹ bầu hãy tâm sự với chồng về tình trạng quan hệ khi mang thai bị đau rát mà mình đang phải chịu đựng. Đau ở đâu, khi nào và anh ta có thể làm gì để giảm bớt hiện tượng này.

– Giảm đau trước khi quan hệ: Đi tiểu để thư giãn bàng quang hoặc mẹ bầu tắm nước ấm trước khi quan hệ cũng là cách giúp giảm bớt tình trạng đau rát, khó chịu.

– Quan hệ khi cảm thấy thoải mái: Trong giai đoạn mang thai, việc ưu tiên đó là giữ sức khỏe bản thân và thai nhi. Do đó, nếu mẹ bầu cảm thấy không thoải mái, khó chịu trong lúc quan hệ không cần cố gắng tiếp tục. Bên cạnh đó, chị em nên giữ tâm trạng thoải mái, nghỉ ngơi nhiều.

– Nếu như quan hệ bị đau rát kèm theo những dấu hiệu bất thường chị em nên dừng việc quan hệ. Đồng thời, nhanh chóng tới các cơ sở y tế để tiến hành kiểm tra, thăm khám xác định chính xác nguyên nhân. Nếu có bất cứ vấn đề bất thường bác sĩ sẽ xử lý kịp thời, tránh gặp phải biến chứng không đáng có.