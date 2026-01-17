Mới nhất
Thời tiết Hà Nội hôm nay: Rét và sương mù gây ấn tượng

Thứ bảy, 09:00 17/01/2026
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Dự báo thời tiết ngày 17/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, thời tiết tiếp tục duy trì trạng thái rét về đêm và sáng sớm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 17/1, Bắc Bộ và Bắc và cao nguyên Trung Bộ sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, thời tiết tiếp tục duy trì trạng thái rét về đêm và sáng sớm. Các khu vực khác ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi.

Thời tiết TP Hà Nội sương mù nhẹ xuất hiện rải rác lúc sáng sớm khiến tầm nhìn bị hạn chế. Đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất 18-20°C. Ban ngày, nhiệt độ cao nhất 23-25°C.

Thời tiết Hà Nội hôm nay: Rét và sương mù gây ấn tượng - Ảnh 1.

Ngày 17/1, Hà Nội và các tỉnh, thành miền Bắc tiếp tục rét về đêm và sáng.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế cũng có mưa vài nơi, lượng mưa không lớn, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào vài nơi, tập trung lúc chiều tối và đêm, ban ngày trời nắng. Trong đó, khu vực cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng sớm trời rét. TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 21-23°C, cao nhất 30-32°C.

Khối không khí lạnh tăng cường tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc có rét đậm?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ nhiều mây, vùng núi có mưa nhỏ do không khí lạnh tăng cường yếu lệch Đông dồn ẩm từ biển vào. Các nơi khác của Bắc Bộ không mưa nhưng có sương mù vào sáng sớm.

