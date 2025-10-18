Quảng Ninh: Thêm nhiều giải pháp nâng cao chất lượng dân số

Chi cục Dân số tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức hội nghị cung cấp thông tin về dân số và phát triển năm 2025 cho 135 chuyên viên Chi cục dân số, lãnh đạo Trung tâm Y tế; lãnh đạo, viên chức Phòng Dân số - Truyền thông và giáo dục sức khoẻ; viên chức dân số các Trạm Y tế trên địa bàn.

Quang cảnh Hội nghị cung cấp thông tin dân số và phát triển tỉnh Quảng Ninh năm 2025.

Hội nghị nhằm mục đích phổ biến nội dung cần quan tâm trong định hướng công tác dân số giai đoạn hiện nay theo Nghị quyết 21-NQ/TW; Thông tin các nội dung cơ bản trong chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên/thanh niên: Tiền hôn nhân, sàng lọc sinh, chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi, xác định nội dung cơ bản của các chương trình nâng cao chất lượng dân số triển khai tại địa phương...

Ths. Nguyễn Phúc Phong– Chi cục trưởng Chi cục Dân số Quảng Ninh phát biểu khai mạc hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe cung cấp thông tin dân số và phát triển; đánh giá kết quả công tác 9 tháng năm 2025; định hướng nội dung công tác dân số cuối năm 2025 sau khi thực hiện chính quyền 2 cấp của tỉnh Quảng Ninh; định hướng hoạt động truyền thông tháng hành động quốc gia về dân số và ngày dân số Việt Nam 26/12…

Ths. Tạ Thị Minh – Phó chi Cục trưởng Chi cục Dân số tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh: Mục tiêu chung dân số Quảng Ninh đến năm 2030 sẽ giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bố, chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ tác động qua lại với phát triển kinh tế - xã hội.

Ths. Tạ Thị Minh – Phó chi Cục trưởng Chi cục Dân số tỉnh Quảng Ninh cung cấp thông tin dân số và phát triển tại hội nghị.

Duy trì vững chắc mức sinh thay thế, giảm mức sinh ở những địa phương có mức sinh cao, khống chế đà tăng tỉ số giới tính khi sinh, đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; chủ động tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hoá dân số; phân bố dân số hợp lý; nâng cao chất lượng dân số, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững.

Bên cạnh đó là 9 mục tiêu cụ thể, gồm: Đảm bảo quy mô dân số; bảo vệ và phát triển dân số các dân tộc thiểu số; đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; nâng cao chất lượng dân số; thúc đẩy phân bố dân số hợp lý và bảo đảm quốc phòng - an ninh; duy trì và vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tiếp tục đẩy mạnh lồng ghép các yếu tố dân số vào xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; phát huy tối đa lợi thế cơ cấu dân số vàng, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển nhanh, bền vững; thích ứng với già hoá dân số, đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi...

Nhiều thông tin liên quan đến công tác dân số được cung cấp tại hội nghị.

Cũng theo Phó chi Cục trưởng Chi cục Dân số tỉnh Quảng Ninh, để nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn thì 100% xã có ít nhất 1 CLB tiền hôn nhân; tất cả các Trạm Y tế xã có truyền thông sàng lọc trước sinh và sau sinh vào những ngày tiêm chủng; 100% xã có ít nhất CLB giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh.

Đối với 36 xã, phường đặc khu (trừ Cô Tô) có ít nhất 1 CLB phòng ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; tất cả các thôn có ít nhất 2 buổi truyền thông nhóm nhỏ về dân số và phát triển/năm; 100% xã có ít nhất 3 hội nghị truyền thông dân số và phát triển/năm…

Hơn 130 đại biểu tham dự hội nghị.

Cũng tại hội nghị, Ths. Nguyễn Phúc Phong – Chi cục trưởng Chi cục Dân số Quảng Ninh đánh giá kết quả công tác 9 tháng năm 2025; định hướng nội dung công tác dân số cuối năm 2025 sau khi thực hiện chính quyền 2 cấp trên địa bàn. Cùng với đó, định hướng hoạt động truyền thông tháng hành động quốc gia về dân số và ngày dân số Việt Nam 26/12…

