Quảng Ninh: Thêm nhiều giải pháp nâng cao chất lượng dân số
GĐXH - Để nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn, Quảng Ninh cần 100% xã có CLB tiền hôn nhân, CLB giảm mất cân bằng giới tính; TYT truyền thông sàng lọc sinh.
Chi cục Dân số tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức hội nghị cung cấp thông tin về dân số và phát triển năm 2025 cho 135 chuyên viên Chi cục dân số, lãnh đạo Trung tâm Y tế; lãnh đạo, viên chức Phòng Dân số - Truyền thông và giáo dục sức khoẻ; viên chức dân số các Trạm Y tế trên địa bàn.
Hội nghị nhằm mục đích phổ biến nội dung cần quan tâm trong định hướng công tác dân số giai đoạn hiện nay theo Nghị quyết 21-NQ/TW; Thông tin các nội dung cơ bản trong chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên/thanh niên: Tiền hôn nhân, sàng lọc sinh, chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi, xác định nội dung cơ bản của các chương trình nâng cao chất lượng dân số triển khai tại địa phương...
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe cung cấp thông tin dân số và phát triển; đánh giá kết quả công tác 9 tháng năm 2025; định hướng nội dung công tác dân số cuối năm 2025 sau khi thực hiện chính quyền 2 cấp của tỉnh Quảng Ninh; định hướng hoạt động truyền thông tháng hành động quốc gia về dân số và ngày dân số Việt Nam 26/12…
Ths. Tạ Thị Minh – Phó chi Cục trưởng Chi cục Dân số tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh: Mục tiêu chung dân số Quảng Ninh đến năm 2030 sẽ giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bố, chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ tác động qua lại với phát triển kinh tế - xã hội.
Duy trì vững chắc mức sinh thay thế, giảm mức sinh ở những địa phương có mức sinh cao, khống chế đà tăng tỉ số giới tính khi sinh, đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; chủ động tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hoá dân số; phân bố dân số hợp lý; nâng cao chất lượng dân số, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững.
Bên cạnh đó là 9 mục tiêu cụ thể, gồm: Đảm bảo quy mô dân số; bảo vệ và phát triển dân số các dân tộc thiểu số; đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; nâng cao chất lượng dân số; thúc đẩy phân bố dân số hợp lý và bảo đảm quốc phòng - an ninh; duy trì và vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tiếp tục đẩy mạnh lồng ghép các yếu tố dân số vào xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; phát huy tối đa lợi thế cơ cấu dân số vàng, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển nhanh, bền vững; thích ứng với già hoá dân số, đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi...
Cũng theo Phó chi Cục trưởng Chi cục Dân số tỉnh Quảng Ninh, để nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn thì 100% xã có ít nhất 1 CLB tiền hôn nhân; tất cả các Trạm Y tế xã có truyền thông sàng lọc trước sinh và sau sinh vào những ngày tiêm chủng; 100% xã có ít nhất CLB giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh.
Đối với 36 xã, phường đặc khu (trừ Cô Tô) có ít nhất 1 CLB phòng ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; tất cả các thôn có ít nhất 2 buổi truyền thông nhóm nhỏ về dân số và phát triển/năm; 100% xã có ít nhất 3 hội nghị truyền thông dân số và phát triển/năm…
Cũng tại hội nghị, Ths. Nguyễn Phúc Phong – Chi cục trưởng Chi cục Dân số Quảng Ninh đánh giá kết quả công tác 9 tháng năm 2025; định hướng nội dung công tác dân số cuối năm 2025 sau khi thực hiện chính quyền 2 cấp trên địa bàn. Cùng với đó, định hướng hoạt động truyền thông tháng hành động quốc gia về dân số và ngày dân số Việt Nam 26/12…
Xem thêm video đang được quan tâm:
Clip: Hội nghị cung cấp thông tin về dân số và phát triển tỉnh Quảng Ninh năm 2025.
Dinh dưỡng ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển toàn diện của thai nhi và sức khỏe người mẹ nên việc lựa chọn thực phẩm an toàn và tránh các món ăn nguy hiểm là điều các mẹ bầu cần đặc biệt chú ý.
GĐXH - Anh C. bị giãn tĩnh mạch thừng tinh hai bên kèm cong dương vật. Đây là nguyên nhân chính gây vô sinh ở bệnh nhân 27 tuổi này.
GĐXH – Cuộc thi nhằm hưởng ứng 65 năm kỷ niệm ngày thành lập ngành Dân số Việt Nam (1961-2026). Đây cũng là dịp tri ân, động viên các cán bộ dân số, truyền thông dân số, cộng tác viên dân số trong toàn bộ hệ thống dân số trên toàn quốc, tôn vinh các tấm gương làm tốt trong công tác dân số.
Uống thuốc tránh thai giữa chu kỳ kinh nguyệt là điều có thể. Tuy nhiên, phụ nữ nên tìm hiểu về thời điểm sử dụng và biện pháp tránh thai dự phòng để đạt hiệu quả tốt nhất.
GĐXH – Theo các chuyên gia, sau mãn kinh, người phụ nữ còn sống thêm khoảng 20-30 năm nhưng phải đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe có thể xuất hiện ở thời gian này.
Giàu chất xơ, omega-3 và khoáng chất, hạt chia được xem là 'siêu thực phẩm' nhỏ bé mang lại nhiều lợi ích lớn. Thêm hạt chia vào chế độ ăn hằng ngày có thể giúp cải thiện tim mạch, tiêu hóa, đường huyết và hỗ trợ kiểm soát cân nặng...
Đau bụng sau sinh không phải lúc nào cũng bất thường vì thời điểm này tử cung đang dần trở lại trạng thái bình thường. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, đau bụng có thể là dấu hiệu của một vấn đề tiềm ẩn...
GĐXH - Hưởng ứng Ngày Quốc tế Trẻ em gái 2025, ngành Y tế Nghệ An kêu gọi cộng đồng quan tâm hơn tới sức khỏe, giáo dục và an toàn của trẻ em gái để xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội tiến bộ và nền dân số phát triển bền vững.
Từ trường hợp ca phẫu thuật cho một bệnh nhân trẻ bị u quái buồng trứng vừa qua tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, có nhiều người băn khoăn chưa rõ u quái buồng trứng là gì và có nguy cơ ung thư không?
Các bệnh phụ khoa không chỉ gây ra những khó chịu, ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày mà còn có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm, thậm chí là vô sinh nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.
GĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.