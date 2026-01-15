Quảng Trị: Phá đường dây mua bán 25 tấn hóa mỹ phẩm giả trên mạng
GĐXH - Các cơ quan chức năng đã triệt phá đường dây hoạt động buôn bán hàng giả trên không gian mạng, thu giữ một số lượng lớn hàng hóa là mỹ phẩm đều không có nguồn gốc xuất xứ.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Trị, lực lượng đấu tranh chuyên án do Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Ninh Bình đã đấu tranh, triệt phá đường dây hoạt động buôn bán hàng giả trên không gian mạng, liên quan đến 3 đối tượng và thu giữ một số lượng lớn hàng hóa là mỹ phẩm đều không có nguồn gốc xuất xứ, hàng giả.
Vào ngày 13/1/2026, lực lượng phá án gồm 100 cán bộ, chiến sỹ thuộc các đơn vị do Phòng An ninh mạng và PCTP và sử dụng công nghệ cao chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Phòng An ninh điều tra, Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Quảng Trị) và Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Ninh Bình triệu tập, đấu tranh với các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Chung (SN 1993, trú tại ngõ 212 Ngô Gia Tự, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình); Phạm Thị Tuyết (SN 1995) và Lê Hữu Minh (SN 1993), đều trú tại ngách 12, ngõ 279 Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, TP Hà Nội.
Bước đầu đấu tranh các đối tượng khai nhận, thông qua mối quan hệ quen biết, đối tượng Phạm Thị Tuyết nhập hàng mỹ phẩm giả các loại do Trung Quốc sản xuất thông qua một đối tượng người nước ngoài sinh sống tại khu vực cửa khẩu Móng Cái.
Sau đó, Tuyết rao bán số mỹ phẩm giả này trên Facebook với giá rẻ và nhiều đối tượng khác trên địa bàn cả nước. Riêng đối tượng Nguyễn Văn Chung khi mua lại các hàng hóa mỹ phẩm này từ Tuyết đã tạo lập các tài khoản shopee khác nhau và đăng bán hàng mỹ phẩm giả này trên shopee.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Văn Chung, Phạm Thị Tuyết, Lê Hữu Minh và các kho hàng hóa của các đối tượng tại Hà Nội và Ninh Bình, thu giữ hơn 25 tấn hàng hóa mỹ phẩm các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Cơ quan công an đã tiến hành triệu tập Nguyễn Văn Chung, Lê Hữu Minh và các đối tượng liên quan để tiếp tục điều tra, mở rộng.
