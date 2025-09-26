MC Đại Nghĩa ăn chay trường suốt 15 năm, cuộc sống an yên đảm bảo năng lượng cho hoạt động nghệ thuật
GĐXH - MC Đại Nghĩa ăn chay trường khoảng 15 năm qua, anh giữ được sức khỏe tốt, cuộc sống an yên, đảm bảo năng lượng tham gia các hoạt động nghệ thuật.
Theo các chuyên gia về dinh dưỡng, ăn chay đúng cách, thực hiện chế độ ăn đầy đủ thực phẩm có nguồn gốc thực vật cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất và các chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Các nghiên cứu đã chứng minh lợi ích của ăn chay sẽ giúp kiểm soát cân nặng, kiểm soát lượng đường trong máu và bảo vệ sức khỏe tim mạch.
Theo ThS.BS Đặng Ngọc Hùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Tư vấn dinh dưỡng, chế độ ăn thuần chay loại bỏ tất cả các sản phẩm từ động vật, bao gồm cả sữa, mật ong, trứng... hoặc thực phẩm có chất phụ gia có nguồn gốc động vật như gelatin hoặc váng sữa. Chế độ ăn chay cũng có hạn chế, đặc biệt là đối với một số người ăn chay trường chỉ ăn những thực phẩm chủ yếu dựa vào ngũ cốc, rau quả, củ và các loại hạt nên thường bị thiếu một số khoáng chất cần thiết như: sắt, canxi, kẽm, vitamin B12... Chúng ta cần lưu ý cung cấp đủ các nhóm thực phẩm bao gồm: protein, canxi, sắt, kẽm… Cần ăn đa dạng thực phẩm từ 15-20 loại khác nhau, nếu từ 20-30 loại thì càng tốt. Nếu có ăn trứng, uống sữa được thì sẽ cân bằng protein tốt hơn cho cơ thể…
(Ảnh: Tư liệu, FB nhân vật)
'Cách em 1 milimet' tập 8: Bố trở về mang theo tin sốc, Biên bỏ đi khiến cả làng lo lắngXem - nghe - đọc - 33 phút trước
GĐXH - Trong tập 8 "Cách em 1 milimet", bố Biên trở về nhà nhưng cũng từ đó hé lộ chuyện đáng sợ của bố mẹ khiến Biên sụp đổ.
10 năm dành hết thời gian cho chồng con, mỹ nhân quê Bắc Ninh trở lại với diện mạo tươi mớiGiải trí - 7 giờ trước
GĐXH - Đỗ Hải Yến - 'nàng Pao' xinh đẹp năm nào đã quyết định trở lại phim ảnh sau 10 năm nghỉ ngơi. Khán giả đang mong chờ sự tỏa sáng của người đẹp quê Bắc Ninh.
Doanh nhân Bằng 'dọa' lãnh đạo xã nhằm thâu tóm mỏ đá và trang trại lợnXem - nghe - đọc - 7 giờ trước
GĐXH - Trong tập 34 "Có anh, nơi ấy bình yên", doanh nhân Bằng tiếp tục “dọa” chủ tịch xã, phó chủ tịch xã nhằm thâu tóm trang trại lợn và mỏ đá.
VTV1 và VTV3 phát sóng lại chương trình đại nhạc hội 'V Fest - Vietnam Today'Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước
GĐXH - Đại nhạc hội "V Fest - Vietnam Today" sẽ được phát sóng lại trên kênh VTV1 và kênh VTV3.
Chủ tịch xã Thứ lo lắng khi nhà báo nghi vấn ông mới là chủ mỏ đáXem - nghe - đọc - 9 giờ trước
GĐXH - Trong tập 33 "Có anh, nơi ấy bình yên", Chủ tịch xã Thứ thêm phần lo lắng khi nhà báo đã đặt nghi vấn ông mới thực sự đứng sau mỏ đá.
Hôn nhân đời thực của 'nam thần' VFC vừa vào vai cơ trưởng bản lĩnh trong 'Tử chiến trên không'Giải trí - 9 giờ trước
GĐXH - Xuân Phúc vào vai cơ trưởng lý trí trong "Tử chiến trên không" đã gây được rất nhiều thiện cảm với khán giả. Đời thực, anh là người sống tình cảm, yêu thương gia đình.
Điểm chung ít người biết của Divo Tùng Dương và nhạc sĩ tỷ view Nguyễn Văn ChungCâu chuyện văn hóa - 12 giờ trước
Đôi bạn cùng tuổi Tùng Dương và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung không chỉ hợp tác ăn ý trong âm nhạc mà còn có chung sở thích nghe nhạc Secret Garden. Cả hai đều bày tỏ sự háo hức khi biết nhóm nhạc huyền thoại sắp biểu diễn tại Việt Nam.
'Tổng tài' đang gây tranh cãi trong phim 'Gió ngang khoảng trời xanh' là ai?Giải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Denis Đặng vào vai 'tổng tài' trong “Gió ngang khoảng trời xanh”, dù mới chỉ xuất hiện hai tập phim song đã gây nhiều tranh cãi.
Hồ Quỳnh Hương ăn chay trường gần 20 năm, sức khoẻ và cuộc sống đều tốt lên, gia đình từ phản đối cũng bắt đầu ăn chayGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương ăn chay được gần 20 năm và tìm được sự yên bình, giúp tĩnh tâm hơn giữa showbiz nhiều thị phi.
Con gái diễn viên Phương Nam - đội trưởng Tạ phim 'Mưa đỏ' nói với bố một câu khiến khán giả xúc độngGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Phương Nam - người đóng vai đội trưởng Tạ trong phim "Mưa đỏ" đã có những dòng viết xúc động về con gái nhỏ. Theo đó, cô bé đề nghị bố một câu khiến Phương Nam nghẹn lòng.
Sau Quán quân Intervision 2025, Đức Phúc tiếp tục đón tin vuiXem - nghe - đọc
GĐXH - Sau khi giành quán quân Intervision, Đức Phúc lại đón thêm tin vui khi ca khúc “Phù Đổng Thiên Vương” tạo cơn sốt trên các nền tảng âm nhạc.