MC Đại Nghĩa ăn chay trường suốt 15 năm, cuộc sống an yên đảm bảo năng lượng cho hoạt động nghệ thuật

Theo các chuyên gia về dinh dưỡng, ăn chay đúng cách, thực hiện chế độ ăn đầy đủ thực phẩm có nguồn gốc thực vật cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất và các chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Các nghiên cứu đã chứng minh lợi ích của ăn chay sẽ giúp kiểm soát cân nặng, kiểm soát lượng đường trong máu và bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Theo ThS.BS Đặng Ngọc Hùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Tư vấn dinh dưỡng, chế độ ăn thuần chay loại bỏ tất cả các sản phẩm từ động vật, bao gồm cả sữa, mật ong, trứng... hoặc thực phẩm có chất phụ gia có nguồn gốc động vật như gelatin hoặc váng sữa. Chế độ ăn chay cũng có hạn chế, đặc biệt là đối với một số người ăn chay trường chỉ ăn những thực phẩm chủ yếu dựa vào ngũ cốc, rau quả, củ và các loại hạt nên thường bị thiếu một số khoáng chất cần thiết như: sắt, canxi, kẽm, vitamin B12... Chúng ta cần lưu ý cung cấp đủ các nhóm thực phẩm bao gồm: protein, canxi, sắt, kẽm… Cần ăn đa dạng thực phẩm từ 15-20 loại khác nhau, nếu từ 20-30 loại thì càng tốt. Nếu có ăn trứng, uống sữa được thì sẽ cân bằng protein tốt hơn cho cơ thể…