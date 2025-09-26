Mới nhất
MC Đại Nghĩa ăn chay trường suốt 15 năm, cuộc sống an yên đảm bảo năng lượng cho hoạt động nghệ thuật

Thứ sáu, 18:43 26/09/2025 | Giải trí
GĐXH - MC Đại Nghĩa ăn chay trường khoảng 15 năm qua, anh giữ được sức khỏe tốt, cuộc sống an yên, đảm bảo năng lượng tham gia các hoạt động nghệ thuật.

MC Đại Nghĩa: Hành trình nghệ thuật và cuộc sống ăn chay đầy cảm hứng - Ảnh 1.

MC Đại Nghĩa tên thật là Bùi Đại Nghĩa sinh năm 1978. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Đại Nghĩa đã có mơ ước trở thành một diễn viên, để được hóa thân vào nhiều cuộc đời khác nhau. Từ đó, anh nung nấu giấc mơ dấn thân vào con đường nghệ thuật.

MC Đại Nghĩa: Hành trình nghệ thuật và cuộc sống ăn chay đầy cảm hứng - Ảnh 2.

MC Đại Nghĩa là gương mặt quen thuộc với công việc người dẫn chương trình cho một số chuyên mục giải trí của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Đài Truyền hình Việt Nam như "Chuẩn cơm mẹ nấu" và "Gương mặt thân quen"... Đại Nghĩa cũng từng ghi dấu ấn trong các phim "Cô dâu đại chiến", "Ở rể", "Hạnh phúc bất tận"...

MC Đại Nghĩa: Hành trình nghệ thuật và cuộc sống ăn chay đầy cảm hứng - Ảnh 3.

Là một trong những gương mặt đắt show truyền hình, MC Đại Nghĩa sở hữu khối tài sản ''khủng'' và ở độ tuổi U50 vẫn còn độc thân. Nhiều khán giả yêu mến mà gọi MC Đại Nghĩa là "MC quốc dân", "MC giàu nhất Việt Nam". Bên cạnh việc phụng sự khán giả qua những dự án nghệ thuật, thời gian rảnh anh đi giúp đỡ cộng đồng, tích cực làm thiện nguyện.

MC Đại Nghĩa: Hành trình nghệ thuật và cuộc sống ăn chay đầy cảm hứng - Ảnh 4.

MC Đại Nghĩa ăn chay trường khoảng 15 năm qua. Anh giữ được sức khỏe tốt, đảm bảo năng lượng tham gia các hoạt động nghệ thuật. Với Đại Nghĩa, ăn chay không chỉ bảo vệ sức khoẻ và thanh lọc cơ thể mà còn khiến cuộc sống anh vui vẻ, an yên.

MC Đại Nghĩa: Hành trình nghệ thuật và cuộc sống ăn chay đầy cảm hứng - Ảnh 5.

Từ kinh nghiệm bản thân, Đại Nghĩa khuyên mọi người không nên ép buộc bản thân quá mức. Người mới bắt đầu ăn chay có thể ăn chay nửa buổi hoặc một ngày trong tháng. Sau đó tăng tần suất ăn chay nhiều hơn khi cơ thể thích ứng. Dù ăn chay hay mặn cần có phương pháp khoa học, chế độ ăn hợp lý mới đảm bảo sức khỏe tốt.

MC Đại Nghĩa: Hành trình nghệ thuật và cuộc sống ăn chay đầy cảm hứng - Ảnh 6.

Ngoài ra, Đại Nghĩa là người khá khéo tay. Anh luôn cập nhật những món chay độc đáo do chính anh tự nấu đến khán giả. Anh thường xuyên hướng dẫn nấu các món chay đăng trên YouTube. Bên cạnh đó Đại Nghĩa còn trồng một vườn rau sạch trên sân thượng của biệt thự để có nguồn rau cho bữa ăn hằng ngày.

MC Đại Nghĩa ăn chay trường suốt 15 năm, cuộc sống an yên đảm bảo năng lượng cho hoạt động nghệ thuật - Ảnh 7.

Thực đơn chay tịnh giúp Đại Nghĩa có lối sống lành mạnh và tinh thần luôn tích cực. “Trước đây, nếu như mình dễ nổi nóng thì tự nhiên sau này lại cảm thấy ít nổi nóng hoặc mình có thể kiềm chế tốt hơn trước. Cách nhìn nhận sự vật, sự việc cũng bình thản hơn rất nhiều” - nam MC từng chia sẻ.


MC Đại Nghĩa ăn chay trường suốt 15 năm, cuộc sống an yên đảm bảo năng lượng cho hoạt động nghệ thuật - Ảnh 8.

Các bữa cơm chay hàng ngày chỉ gồm các loại rau, củ, quả nhưng được anh khéo léo chế biến nên vẫn rất hấp dẫn. Là người nấu ăn ngon nên Đại Nghĩa dễ dàng nấu được những món ăn hấp dẫn chỉ với nguyên liệu đơn giản.

MC Đại Nghĩa ăn chay trường suốt 15 năm, cuộc sống an yên đảm bảo năng lượng cho hoạt động nghệ thuật - Ảnh 9.

Ngoài ăn chay, MC Đại Nghĩa còn dành thời gian cho phòng Gym để nâng cao sức khỏe. Anh thường chọn nâng tạ hay những bài tập săn chắc bắp tay và nở vai, vừa giữ được vóc dáng cân đối vừa tăng cường sức dẻo dai.

Theo các chuyên gia về dinh dưỡng, ăn chay đúng cách, thực hiện chế độ ăn đầy đủ thực phẩm có nguồn gốc thực vật cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất và các chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Các nghiên cứu đã chứng minh lợi ích của ăn chay sẽ giúp kiểm soát cân nặng, kiểm soát lượng đường trong máu và bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Theo ThS.BS Đặng Ngọc Hùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Tư vấn dinh dưỡng, chế độ ăn thuần chay loại bỏ tất cả các sản phẩm từ động vật, bao gồm cả sữa, mật ong, trứng... hoặc thực phẩm có chất phụ gia có nguồn gốc động vật như gelatin hoặc váng sữa. Chế độ ăn chay cũng có hạn chế, đặc biệt là đối với một số người ăn chay trường chỉ ăn những thực phẩm chủ yếu dựa vào ngũ cốc, rau quả, củ và các loại hạt nên thường bị thiếu một số khoáng chất cần thiết như: sắt, canxi, kẽm, vitamin B12... Chúng ta cần lưu ý cung cấp đủ các nhóm thực phẩm bao gồm: protein, canxi, sắt, kẽm… Cần ăn đa dạng thực phẩm từ 15-20 loại khác nhau, nếu từ 20-30 loại thì càng tốt. Nếu có ăn trứng, uống sữa được thì sẽ cân bằng protein tốt hơn cho cơ thể…

(Ảnh: Tư liệu, FB nhân vật)

Hồ Quỳnh Hương ăn chay trường gần 20 năm, sức khoẻ và cuộc sống đều tốt lên, gia đình từ phản đối cũng bắt đầu ăn chayHồ Quỳnh Hương ăn chay trường gần 20 năm, sức khoẻ và cuộc sống đều tốt lên, gia đình từ phản đối cũng bắt đầu ăn chay

GĐXH - Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương ăn chay được gần 20 năm và tìm được sự yên bình, giúp tĩnh tâm hơn giữa showbiz nhiều thị phi.

"Tổng tài" đang gây tranh cãi trong phim "Gió ngang khoảng trời xanh" là ai?'Tổng tài' đang gây tranh cãi trong phim 'Gió ngang khoảng trời xanh' là ai?

GĐXH - Denis Đặng vào vai 'tổng tài' trong “Gió ngang khoảng trời xanh”, dù mới chỉ xuất hiện hai tập phim song đã gây nhiều tranh cãi.


Thanh Hằng (th)
