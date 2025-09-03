Mâm cỗ chay ngày Rằm tháng 7 của mẹ đảm Hà Nội gồm những món chay ngon nào?
GĐXH - Mâm cỗ chay ngày Rằm của chị Vũ Thu Hương được bày biện tinh tế, thanh tịnh lại đủ đầy, gửi gắm ước nguyện bình an và gìn giữ nét đẹp truyền thống Việt.
Trong văn hóa tâm linh của người Việt, ngày Rằm không chỉ là dịp để tưởng nhớ tổ tiên, hướng về cội nguồn mà còn là khoảng lặng để con người tìm về sự thanh tịnh. Và trong ngày đặc biệt ấy, mâm cỗ chay luôn chiếm một vị trí quan trọng. Không chỉ thể hiện sự thành tâm, mâm cỗ chay còn gửi gắm ước vọng về một đời sống an lành, nhẹ nhàng, thanh sạch.
Tại Hà Nội, chị Thu Hương (đến từ Hà Nội) – một người yêu ẩm thực truyền thống đã dày công chuẩn bị mâm cỗ chay An Lành nhân dịp Rằm tháng 7. Mâm cỗ không chỉ đẹp mắt, đủ đầy mà còn chan chứa ý nghĩa nhân sinh, gợi nhắc về những giá trị tốt đẹp của ẩm thực chay trong đời sống tinh thần người Việt.
Ý nghĩa mâm cỗ chay ngày Rằm
Ẩm thực chay từ lâu được xem là phương tiện nuôi dưỡng tâm hồn, giúp con người tìm về sự an yên. Mỗi món ăn trong mâm cỗ chay không chỉ là sự kết hợp khéo léo giữa nguyên liệu thiên nhiên mà còn mang một thông điệp riêng. Qua đó, người nấu gửi gắm những lời cầu nguyện: hạnh phúc, bình an, trường thọ, đoàn viên.
Chia sẻ về quá trình chuẩn bị mâm cỗ, chị Thu Hương nói: "Tôi luôn tin rằng mâm cỗ chay không chỉ để cúng lễ, mà còn là một cách gieo hạt thiện lành trong đời sống. Khi tự tay nấu nướng, sắp đặt từng món ăn, tôi thấy tâm mình lắng lại, nhẹ nhàng hơn. Nhìn gia đình quây quần bên mâm cơm chay, thưởng thức những món thanh đạm mà vẫn ngon miệng, tôi cảm nhận rõ ràng sự an yên trong từng khoảnh khắc".
Chị cũng nhấn mạnh rằng: "Ẩm thực chay không hề khô khan, ngược lại rất phong phú và giàu cảm xúc. Mỗi món ăn đều có thể trở thành một lời chúc, một thông điệp về hạnh phúc, sức khỏe và sự bình an. Tôi hy vọng qua mâm cỗ này, mọi người sẽ thấy được cái đẹp giản dị nhưng sâu lắng của ẩm thực chay".
Trong mâm cỗ chay của chị Hương, có thể kể đến những món vừa lạ vừa quen:
1. Giò nấm 'hạnh phúc' - món ăn mở đầu, tượng trưng cho sự đủ đầy, gắn kết.
2. Nem rán 'như ý' - lời chúc thuận lợi, may mắn.
3. Cuốn ngũ sắc 'cát tường' - ngũ sắc hòa quyện, biểu tượng cho hạnh phúc bền lâu.
4. Xiên nướng BBQ 'an lạc' - biến tấu hiện đại, mang hơi thở mới cho ẩm thực chay.
5. Sủi cảo nhân nấm 'tâm an' - tinh tế trong từng miếng gói, chứa đựng sự chăm chút.
6. Phở cuốn 'an yên' - món ăn nhẹ nhàng, gợi cảm giác thanh bình.
7. Salad nhiệt đới sốt mè rang 'diệu lạc' - kết hợp rau củ tươi mát với hương vị thơm béo.
8. Canh nấm đấu hũ ngũ sắc 'đoàn viên' - bát canh ngọt lành, tượng trưng cho sự sum vầy.
9. Xôi hoa sen 'phúc đức' - hạt sen thanh khiết, biểu tượng của sự giác ngộ.
10. Bánh bao hoa sen 'cát tường' - mềm mại, thơm lành, như lời chúc may mắn.
11. Chè hoa cau 'thanh tịnh' - món tráng miệng ngọt ngào, đem lại sự nhẹ nhõm.
12. Thạch hoa sen 'tâm đức' - thanh mát, trong trẻo, tượng trưng cho tấm lòng thiện lành.
Khi ẩm thực chay trở thành nghệ thuật
Không chỉ là bữa ăn, mâm cỗ chay của chị Hương còn là một tác phẩm nghệ thuật. Từ cách sắp xếp đến phối hợp màu sắc, tất cả đều tạo nên sự hài hòa. Những bông sen hồng, sen trắng được điểm xuyết càng làm nổi bật tinh thần thanh khiết và trang trọng của mâm cỗ.
Đặc biệt, mỗi món đều được đặt tên giàu ý nghĩa, gợi liên tưởng đến những điều tốt lành trong cuộc sống. Đây chính là sự sáng tạo giúp mâm cỗ chay trở nên không chỉ ngon mắt, ngon miệng mà còn chạm đến trái tim người thưởng thức.
Trong nhịp sống hiện đại, mâm cỗ chay ngày Rằm không chỉ là nghi thức tâm linh, mà còn là dịp để mỗi người lắng lại, hướng thiện và tìm thấy bình an trong tâm hồn. Như chia sẻ của chị Hương: "Nấu một mâm cỗ chay cũng là cách tôi gửi lời tri ân đến tổ tiên và gieo thêm những hạt giống thiện lành trong gia đình".
Tháng 9 rực rỡ như màu cờ Tổ quốc: Mâm cơm “yêu nước” đong đầy tự hào dân tộcẨm thực 360 - 20 giờ trước
GĐXH - Tháng 9, chị Vũ Thu Hương (Hà Nội) chuẩn bị mâm cơm “yêu nước” đặc biệt, gói trọn hương vị truyền thống và niềm tự hào dân tộc.
Ngỡ ngàng bàn tiệc trái cây tuyệt đẹp chào mừng Quốc KhánhẨm thực 360 - 1 ngày trước
GĐXH - Những chiếc bánh nhỏ xinh góp một phần nhỏ lan tỏa tình yêu quê hương đất nước.
Con dâu xúc động kể về chiếc bánh Tiramisu màu cờ Tổ quốc tự tay làm tặng bố chồngẨm thực 360 - 1 ngày trước
GĐXH - "Đây là chiếc bánh Tiramisu mang đậm màu sắc Việt Nam, là món quà sinh nhật mình dành tặng bố chồng mình".
'Nội trợ cũng là yêu nước!' - 'tuyên ngôn' thú vị từ những người nội trợ khéo tayẨm thực 360 - 1 ngày trước
GĐXH - "Nội trợ cũng là yêu nước!" - đó là lời chị Ngọc Minh (Hà Nội) chia sẻ trên một diễn đàn các chị em yêu bếp.
80 mâm cơm Việt 'gây bão': Khi hương vị gia đình hóa thành niềm tự hào dân tộcẨm thực 360 - 2 ngày trước
GĐXH - Trong không khí hân hoan kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025), hình ảnh 80 mâm cơm gia đình do chị Vũ Thu Hương (Hà Nội) chia sẻ đã lay động hàng triệu trái tim. Từ gian bếp ấm áp, chị đã gửi gắm một thông điệp giản dị nhưng thiêng liêng: kỷ niệm lịch sử không chỉ ở Quảng trường Ba Đình, mà còn hiện diện trong từng bữa cơm sum vầy của người Việt.
Nàng dâu Hà Nội dự đám giỗ ở miền Trung, thích mê 1 món đặc sản trên mâm cỗẨm thực 360 - 3 ngày trước
Nàng dâu Hà Nội bất ngờ trước văn hóa quê chồng ở miền Trung, từ món đặc sản trên mâm cỗ đến thói quen mừng quà và hát nhạc sống.
Các món ăn bổ phổi, ấm cơ thể trong tiết Xử Thử 2025 không nên bỏ qua trong những ngày nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9Ăn - 3 ngày trước
GĐXH – Những ngày nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9, mọi người có thể chế biến những món ăn bổ phổi, làm ấm cơ thể trong tiết Xử Thử 2025 dưới đây để bảo vệ sức khỏe.
Mâm cỗ cúng Rằm tháng 7 to hay nhỏ mới là đầy đủ?Ăn - 4 ngày trước
GĐXH - Mâm cỗ cúng Rằm tháng 7 to hay nhỏ thì được coi là đủ? Làm sao để mâm cỗ cùng Rằm tháng 7 giúp chúng ta được yên tâm.
Loại cá ở Việt Nam được Trung Quốc ví như "thuốc bổ thượng hạng", protein vượt cá hồi mà giá chỉ bằng 1/8Ăn - 4 ngày trước
Đây là loại cá quen thuộc ở Việt Nam, được Trung Quốc ví như “thuốc bổ thượng hạng“. Loại cá này giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe nhưng có giá thành khá rẻ.
Đầu bếp bày cách làm món ăn ngon nhất từ ngồng tỏi giúp khỏe mạnh để đi chơi sớm khuya mừng Đại lễ, ấm áp cả tháng 7 âmĂn - 4 ngày trước
GĐXH - Tháng 7 âm năm nay trùng tháng 9 dương, nhiều nơi tổ chức đón mừng Tết Độc lập. Và những món ăn ngon từ ngồng tỏi tốt cho sức khỏe, giúp cơ thể ấm áp, khỏe mạnh, khử được hàn khí khi ở ngoài trời lâu, hoặc đi khuya, về sớm dịp này.
80 mâm cơm Việt 'gây bão': Khi hương vị gia đình hóa thành niềm tự hào dân tộcẨm thực 360
GĐXH - Trong không khí hân hoan kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025), hình ảnh 80 mâm cơm gia đình do chị Vũ Thu Hương (Hà Nội) chia sẻ đã lay động hàng triệu trái tim. Từ gian bếp ấm áp, chị đã gửi gắm một thông điệp giản dị nhưng thiêng liêng: kỷ niệm lịch sử không chỉ ở Quảng trường Ba Đình, mà còn hiện diện trong từng bữa cơm sum vầy của người Việt.