Mâm cỗ chay ngày Rằm tháng 7 của mẹ đảm Hà Nội gồm những món chay ngon nào?

Trong văn hóa tâm linh của người Việt, ngày Rằm không chỉ là dịp để tưởng nhớ tổ tiên, hướng về cội nguồn mà còn là khoảng lặng để con người tìm về sự thanh tịnh. Và trong ngày đặc biệt ấy, mâm cỗ chay luôn chiếm một vị trí quan trọng. Không chỉ thể hiện sự thành tâm, mâm cỗ chay còn gửi gắm ước vọng về một đời sống an lành, nhẹ nhàng, thanh sạch.

Tại Hà Nội, chị Thu Hương (đến từ Hà Nội) – một người yêu ẩm thực truyền thống đã dày công chuẩn bị mâm cỗ chay An Lành nhân dịp Rằm tháng 7. Mâm cỗ không chỉ đẹp mắt, đủ đầy mà còn chan chứa ý nghĩa nhân sinh, gợi nhắc về những giá trị tốt đẹp của ẩm thực chay trong đời sống tinh thần người Việt.

Ý nghĩa mâm cỗ chay ngày Rằm

Ẩm thực chay từ lâu được xem là phương tiện nuôi dưỡng tâm hồn, giúp con người tìm về sự an yên. Mỗi món ăn trong mâm cỗ chay không chỉ là sự kết hợp khéo léo giữa nguyên liệu thiên nhiên mà còn mang một thông điệp riêng. Qua đó, người nấu gửi gắm những lời cầu nguyện: hạnh phúc, bình an, trường thọ, đoàn viên.

Chia sẻ về quá trình chuẩn bị mâm cỗ, chị Thu Hương nói: "Tôi luôn tin rằng mâm cỗ chay không chỉ để cúng lễ, mà còn là một cách gieo hạt thiện lành trong đời sống. Khi tự tay nấu nướng, sắp đặt từng món ăn, tôi thấy tâm mình lắng lại, nhẹ nhàng hơn. Nhìn gia đình quây quần bên mâm cơm chay, thưởng thức những món thanh đạm mà vẫn ngon miệng, tôi cảm nhận rõ ràng sự an yên trong từng khoảnh khắc".

Chị cũng nhấn mạnh rằng: "Ẩm thực chay không hề khô khan, ngược lại rất phong phú và giàu cảm xúc. Mỗi món ăn đều có thể trở thành một lời chúc, một thông điệp về hạnh phúc, sức khỏe và sự bình an. Tôi hy vọng qua mâm cỗ này, mọi người sẽ thấy được cái đẹp giản dị nhưng sâu lắng của ẩm thực chay".

Mâm cỗ cúng chay của mẹ đảm Vũ Thu Hương (Hà Nội). Mâm cỗ chay ngày Rằm với xôi hoa sen, bánh bao hoa sen, nem rán, phở cuốn, canh nấm và nhiều món chay thanh tịnh, trang trí rực rỡ hoa sen – biểu tượng cho sự an yên và viên mãn trong ẩm thực chay Việt. (Ảnh: NVCC)

Trong mâm cỗ chay của chị Hương, có thể kể đến những món vừa lạ vừa quen:

1. Giò nấm 'hạnh phúc' - món ăn mở đầu, tượng trưng cho sự đủ đầy, gắn kết.

2. Nem rán 'như ý' - lời chúc thuận lợi, may mắn.

3. Cuốn ngũ sắc 'cát tường' - ngũ sắc hòa quyện, biểu tượng cho hạnh phúc bền lâu.

4. Xiên nướng BBQ 'an lạc' - biến tấu hiện đại, mang hơi thở mới cho ẩm thực chay.

5. Sủi cảo nhân nấm 'tâm an' - tinh tế trong từng miếng gói, chứa đựng sự chăm chút.

6. Phở cuốn 'an yên' - món ăn nhẹ nhàng, gợi cảm giác thanh bình.

7. Salad nhiệt đới sốt mè rang 'diệu lạc' - kết hợp rau củ tươi mát với hương vị thơm béo.

8. Canh nấm đấu hũ ngũ sắc 'đoàn viên' - bát canh ngọt lành, tượng trưng cho sự sum vầy.

9. Xôi hoa sen 'phúc đức' - hạt sen thanh khiết, biểu tượng của sự giác ngộ.

10. Bánh bao hoa sen 'cát tường' - mềm mại, thơm lành, như lời chúc may mắn.

11. Chè hoa cau 'thanh tịnh' - món tráng miệng ngọt ngào, đem lại sự nhẹ nhõm.

12. Thạch hoa sen 'tâm đức' - thanh mát, trong trẻo, tượng trưng cho tấm lòng thiện lành.

Mâm cỗ chay ngày Rằm được bày biện tinh tế với hoa sen và những món chay thanh tịnh, ấm cúng và đủ đầy. (Ảnh: NVCC)

Mâm ngũ quả và bánh hoa sen trang trí đẹp mắt, điểm nhấn trong mâm cỗ chay ngày Rằm. (Ảnh: NVCC)

Khi ẩm thực chay trở thành nghệ thuật

Không chỉ là bữa ăn, mâm cỗ chay của chị Hương còn là một tác phẩm nghệ thuật. Từ cách sắp xếp đến phối hợp màu sắc, tất cả đều tạo nên sự hài hòa. Những bông sen hồng, sen trắng được điểm xuyết càng làm nổi bật tinh thần thanh khiết và trang trọng của mâm cỗ.

Đặc biệt, mỗi món đều được đặt tên giàu ý nghĩa, gợi liên tưởng đến những điều tốt lành trong cuộc sống. Đây chính là sự sáng tạo giúp mâm cỗ chay trở nên không chỉ ngon mắt, ngon miệng mà còn chạm đến trái tim người thưởng thức.

Trong nhịp sống hiện đại, mâm cỗ chay ngày Rằm không chỉ là nghi thức tâm linh, mà còn là dịp để mỗi người lắng lại, hướng thiện và tìm thấy bình an trong tâm hồn. Như chia sẻ của chị Hương: "Nấu một mâm cỗ chay cũng là cách tôi gửi lời tri ân đến tổ tiên và gieo thêm những hạt giống thiện lành trong gia đình".

Mâm cỗ cúng Rằm tháng 7 to hay nhỏ mới là đầy đủ? GĐXH - Mâm cỗ cúng Rằm tháng 7 to hay nhỏ thì được coi là đủ? Làm sao để mâm cỗ cùng Rằm tháng 7 giúp chúng ta được yên tâm.