Rau bình dân ở chợ Việt lọt top ‘tốt nhất thế giới’ theo CDC Mỹ: Tốt cho tim mạch, ổn định đường huyết, giảm nguy cơ ung thư
GĐXH - Rau xà lách được xem là “siêu thực phẩm”, được xếp thứ 9 trong 10 loại rau được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ đánh giá tốt nhất thế giới.
Một trong số 10 loại rau được cho là tốt nhất thế giới, được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ chia sẻ đó là rau xà lách (hay còn gọi là rau diếp).
Rau xà lách được xem là “siêu thực phẩm”, được xếp thứ 9 trong 10 loại rau được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ đánh giá tốt nhất thế giới.
Hiện nay có nhiều loại xà lách khác nhau như xà lách lá xoăn, xà lách lô lô, xà lách carol, xà lách búp mỡ, xà lách fisse, xà lách romaine,... Mặc dù có nhiều loại khác nhau những nhìn chung đều có nguồn dinh dưỡng tuyệt vời, chứa nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng với sức khỏe.
Cụ thể, trong 100gr rau xà lách xoăn sẽ có khoảng: 15 calo; 2.87 carbohydrates; 94.98g nước; 1.36g chất đạm; 1.3g chất xơ; 0.15g chất béo.
Công dụng tuyệt vời của rau xà lách với sức khỏe
Tốt cho xương khớp
Vitamin K trong xà lách là dưỡng chất quan trọng trong quá trình trao đổi chất của xương, giúp tăng mật độ xương. Ngoài ra, chúng còn giúp bảo vệ các nơ ron thần kinh khỏi tổn thương, hỗ trợ điều trị bệnh Alzheimer.
Giúp ổn định đường huyết
Theo nghiên cứu được công bố trên Journal of Medicinal Food, chiết xuất từ rau xà lách có khả năng ức chế enzyme α-glucosidase – enzyme tham gia vào quá trình phân giải carbohydrate thành glucose. Điều này giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu sau bữa ăn, từ đó góp phần ổn định đường huyết.
Ngăn ngừa ung thư
Vitamin C và folate có trong xà lách là 2 dưỡng chất cực tốt cho cơ thể. Folate giúp chuyển hóa enzyme tổng hợp DNA, giúp hoàn thiện ống thần kinh của thai nhi. Vitamin C giúp chống oxy hóa, tăng cường sức đề kháng, loại bỏ các gốc tự do xấu.
Tốt cho mắt
Trong 100g xà lách có chứ 1.730 microgam zeazanthin, một loại carotenoid được cơ thể chọn lọc và thẩm thấu vào võng mạc. Từ đó cung cấp các chất chống oxy hóa và chống lại các tia UV gây hại cho võng mạc.
Hỗ trợ giảm cân
Phụ nữ trưởng thành nên hấp thụ 20g chất xơ mỗi ngày, nam giới là 30g (khuyến cáo của ĐH Sức khỏe công cộng Harvard). Trong xà lách chứa lượng lớn chất xơ này, giúp nó trở thành nguồng chất xơ dồi dào cho sức khỏe.
Tốt cho nhịp tim và huyết áp
Chứa nhiều khoáng chất có lợi cho sức khỏe điển hình như sắt, canxi, magie và kali. Là một thành tố quan trọng của tế bào và dịch cơ thể, kali giúp điều hòa nhịp tim và huyết áp. Bên cạnh đó, magie được cơ thể sử dụng như một loại đồng nhân tố enzyme, có chức năng chống oxy hóa superoxide dismutase. Ngoài ra, sắt không thể thiếu trong quá trình hình thành hồng cầu.
Cách ăn rau xà lách an toàn nhất cho sức khỏe
Rau xà lách có thể sử dụng để nấu hoặc ăn nhúng lẩu tùy vào sở thích mỗi người. Một số khẩu phần ăn kiêng thì chọn rau xà lách để làm gỏi cuốn hoặc salad xà lách rau củ.
Thông thường, chúng ta có xu hướng ăn sống loại rau này nên việc lựa chọn rau có nguồn gốc và thực hiện rửa rau với nước muối trước khi dùng cần được quan tâm để tránh gây ngộ độc thực phẩm do các vi khuẩn trên rau gây ra.
Top 10 loại rau được CDC Mỹ xếp hạng tốt nhất thế giới
Tạp chí Mỹ First For Women từng chia sẻ, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ đưa ra danh sách các loại rau tốt nhất thế giới, bao gồm:
1. Cải xoong (100,00 điểm).
2. Cải thảo (91,99 điểm).
3. Cải cầu vồng (89,27 điểm).
4. Lá củ dền (87,08 điểm).
5. Rau chân vịt (86,43 điểm).
6. Rau diếp xoăn (73,36 điểm).
7. Rau xà lách (70,73 điểm).
8. Rau mùi tây (65,59 điểm).
9. Rau xà lách Romaine (63,48 điểm).
10. Rau cải rổ (62,49 điểm).
Vảy nến và lupus ban đỏ là hai bệnh tự miễn phổ biến, gây tổn thương da, khớp và nhiều cơ quan khác trong cơ thể. Đây là những bệnh mạn tính, do đó việc điều trị hiện nay không chỉ tập trung kiểm soát triệu chứng, mà cần hướng đến giải pháp lâu dài giúp ổn định bệnh, ngừa tái phát hiệu quả!
GĐXH - Đôi mắt không chỉ là cửa sổ tâm hồn, mà còn là "báo động" sớm cho sức khỏe người nhiễm HIV. Nhiều bệnh lý tại mắt có thể âm thầm phát triển, từ khô mắt, mờ mắt đến viêm võng mạc hay hoại tử võng mạc, nếu bỏ qua sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực. Hãy cùng tìm hiểu các dấu hiệu, nguyên nhân và cách phòng ngừa để bảo vệ đôi mắt và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người sống chung với HIV.
GĐXH - Ăn trứng buổi sáng là lựa chọn của nhiều người, vừa đơn giản lại vừa bổ sung năng lượng, nhưng rất nhiều người đã ăn trứng hàng chục năm mà không nhận ra mình đang mắc phải những cách ăn sai lầm.
GĐXH - Ở tuổi 60 yêu cầu về chế độ ăn uống thay đổi khi cơ thể già đi, cơ thể hấp thu dinh dưỡng kém hiệm quả, đòi hỏi mức dinh dưỡng bổ sung ở độ tuổi này sẽ cao hơn.
Nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng thời điểm ăn có thể tác động đến khả năng phòng ngừa bệnh tật và kiểm soát cân nặng.
GĐXH - Giảm cân không khó như bạn nghĩ – chỉ cần kết thân với 10 loại rau không chứa tinh bột, giúp no lâu, đốt mỡ nhanh và giữ vóc dáng ổn định.
GĐXH - Ngay cả khi bạn chăm chỉ bổ sung canxi, uống sữa và uống viên canxi mỗi ngày, thì vẫn có những thói quen ăn uống hàng ngày có thể khiến canxi bạn ăn vào bị thất thoát.
GĐXH - Rau luộc là món ăn quen thuộc trên bàn cơm của người Việt. Tuy nhiên, bạn tuyệt đối đừng ăn nó theo cách này.
Gan lợn một mặt được ca ngợi là thực phẩm bổ máu, mặt khác lại bị nghi ngờ gây hại sức khỏe.
GĐXH - Khi trời giao mùa, không khí trở nên mờ ảo và hơi lạnh len lỏi vào từng hơi thở là lúc phổi của bạn thực sự cần được "đối xử" đúng cách. Vậy nên ăn gì để phổi được nhẹ nhõm, tránh bị mệt mỏi và tổn thương? Hãy cùng khám phá 7 loại thực phẩm tốt cho phổi mà chuyên gia dinh dưỡng gợi ý, vừa dễ tìm mua, vừa hiệu quả ngay tại nhà.
