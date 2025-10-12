Loại rau nên ăn nhiều vào mùa thu giúp tăng đề kháng, ngăn ngừa viêm mũi và cảm lạnh hiệu quả
GĐXH - Lá tía tô chứa nhiều hoạt chất quý, có tác dụng cải thiện các chứng viêm da dị ứng, viêm phế quản, khó tiêu...
Mùa thu dễ bị viêm mũi họng, cảm do thời tiết thay đổi đột ngột, điều này làm suy giảm sức đề kháng của cơ thể. Đây là một trong những nguyên nhân khiến niêm mạc mũi họng dễ bị tổn thương và virus, vi khuẩn dễ dàng xâm nhập gây bệnh.
Việc bổ sung các thực phẩm giúp hỗ trợ tăng cường đề kháng cho cơ thể là cần thiết. Một trong những thực phẩm được chuyên gia khuyên dùng đó là lá tía tô.
Lá tía tô có thực sự tốt không?
Theo lương y Bùi Đắc Sáng (Hội Đông y TP Hà Nội), nước lá tía tô có thể hỗ trợ làm giảm các phản ứng dị ứng như viêm mũi, viêm da nhờ các hoạt chất sinh học có trong cây.
Khi nấu nước uống, tía tô phát huy tác dụng làm giãn mạch máu dưới da, kích thích tuyến mồ hôi hoạt động, từ đó hỗ trợ hạ sốt, giảm nghẹt mũi và co thắt phế quản – triệu chứng phổ biến trong các đợt cảm lạnh, dị ứng thời tiết.
Tía tô cũng chứa hàm lượng đáng kể sắt và vitamin C, giúp phòng ngừa thiếu máu, đồng thời làm ấm phổi, tăng cường miễn dịch tự nhiên. Những người hay bị cảm lạnh, ớn lạnh, sốt nhẹ khi uống nước tía tô sẽ thấy dễ chịu hơn. Ngoài ra, loại lá này còn phù hợp trong hỗ trợ điều trị các bệnh nhiễm trùng đường tiêu hóa.
Theo y học cổ truyền, lá tía tô có vị cay, tính ấm, giúp tán hàn, thúc đẩy lưu thông khí huyết, tiêu đờm, bổ phổi, làm dịu cơn hen và thậm chí được dùng trong các bài thuốc an thai, giải độc, chữa rắn cắn.
Y học hiện đại cũng ghi nhận trong lá và hạt tía tô chứa nhiều hoạt chất quý như tinh dầu dễ bay hơi, axit amin, sắt, canxi, phốt pho, vitamin A, C... Đặc biệt, axit alpha-linoleic trong dầu tía tô có thể chuyển hóa thành DHA – thành phần quan trọng của hệ thần kinh và não bộ. Nhờ đó, tía tô còn có tác dụng cải thiện các chứng viêm da dị ứng, viêm phế quản, khó tiêu.
Công dụng tuyệt vời của nước lá tía tô với sức khỏe
Giúp hỗ trợ trao đổi chất
Uống nước lá tía tô thường xuyên có thể thúc đẩy hiệu quả hoạt động của khí, huyết, điều hòa công năng tạng phủ trong cơ thể; làm tăng nhu cầu trao đổi nước nội môi của tế bào, cải thiện chu trình trao đổi chất, thúc đẩy quá trình bài tiết các chất căn bã trong cơ thể ra ngoài.
Hỗ trợ tiêu hóa
Uống nước lá tía tô hoặc ăn sống đúng cách có tác dụng bồi bổ cơ thể, cải thiện triệu chứng rối loạn tiêu hóa rất hiệu quả. Chất xơ có trong tía tô cũng rất phong phú nên rất thích hợp với những người hay bị khó tiêu hoặc chức năng tiêu hóa yếu. Ăn tía tô vào các ngày trong tuần còn có tác dụng thúc đẩy nhu động đường tiêu hóa, giảm táo bón.
Bổ sung chất dinh dưỡng
Lá tía tô rất giàu vitamin, các khoáng chất và nguyên tố vi lượng… có tác dụng bồi bổ cơ thể sinh lý tốt hơn, đồng thời giúp ích rất nhiều cho việc cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng hay thiếu chất dinh dưỡng.
Ngoài ra, các chất dinh dưỡng có trong tía tô có tác dụng bảo vệ sức khỏe tim mạch và mạch máu não của con người, cải thiện trí nhớ và duy trì thị lực khỏe mạnh.
Tác dụng thanh nhiệt cơ thể
Lá tía tô có tác dụng giải phong hàn (chữa các bệnh cảm mạo), rét nóng trong người, ho, chữa ngực sườn đầy tức, đầy bụng, đị lỏng, đau nhức đầu, đau mẩy mẩy…
Thời điểm uống nước lá tía tô tốt nhất cho sức khỏe
Thời điểm uống nước lá tía tô tốt nhất là trước 2 bữa chính khoảng 10-20 phút. Uống trước bữa ăn sáng 15-30 phút. Uống trước khi đi ngủ 60 phút. Đây là các thời điểm cơ thể con người hấp thụ các chất dinh dưỡng, khoáng chất tốt nhất có trong lá tía tô; giúp tiêu mỡ thừa, giảm cân, làm sáng da, ngủ ngon và chống lão hóa da.
Cách uống: Lấy 10-20g lá tía tô tươi, cho vào 1 ly nước khoảng 100 ml, đun sôi. Người lớn chỉ nên dùng tối đa 2 đến 3 ly nước lá tía tô/ngày, chia nhỏ từng lần uống.
Lưu ý, không nên đun sôi nước tía tô tươi quá 15 phút, vì sẽ bay mất các dinh dưỡng trong lá; không nên uống quá nhiều nước tía tô trong thời gian dài (lạm dụng nước lá tía tô), vì có tác dụng phụ như gây tăng huyết áp và ảnh hưởng đến hệ tim mạch.
