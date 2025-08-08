Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Rau bông tuyết từng mọc hoang giờ thành đặc sản hỗ trợ người cao huyết áp, trồng 2 tháng cho thu hoạch

Thứ sáu, 16:29 08/08/2025 | Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Không chỉ có hương vị đặc trưng, loại rau này còn có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhờ chứa các hợp chất chống viêm và chống oxy hóa như isoflavone và flavonoid, hỗ trợ sức khỏe người cao huyết áp

Rau bông tuyết (cải bông tuyết) - Hỗ trợ người cao huyết áp

Rau bông tuyết từng mọc hoang giờ thành đặc sản hỗ trợ người cao huyết áp, trồng 2 tháng cho thu hoạch- Ảnh 1.

Rau bông tuyết tên khoa học là Mesembryanthemum, bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp, trong đó “mesembria” có nghĩa là “buổi trưa” và “anthemum” nghĩa là “hoa”, hàm ý rằng loài cây này chỉ nở hoa vào giữa trưa. Ngoài tên gọi phổ biến là rau bông tuyết, loại cây còn được biết đến với nhiều tên khác như rau kim cương, rau băng tuyết, rau đá pha lê, rau sương giá,…

Rau bông tuyết từng mọc hoang giờ thành đặc sản hỗ trợ người cao huyết áp, trồng 2 tháng cho thu hoạch- Ảnh 2.

Rau bông tuyết là một loại rau thuộc họ cải, có màu xanh đậm và lá xoăn xếp chồng lên nhau giống bông tuyết. Không chỉ phổ biến ở các nước châu Á, rau bông tuyết còn được ưa chuộng tại nhiều nước phương Tây vì giá trị dinh dưỡng cao. Với nhiều loại vitamin và khoáng chất quan trọng, rau bông tuyết được xem như một loại siêu thực phẩm, rất phù hợp cho mọi đối tượng.

Rau bông tuyết từng mọc hoang giờ thành đặc sản hỗ trợ người cao huyết áp, trồng 2 tháng cho thu hoạch- Ảnh 3.

Không chỉ có hương vị đặc trưng, loại rau này còn có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhờ chứa các hợp chất chống viêm và chống oxy hóa như isoflavone và flavonoid. Lượng muối trong rau kim cương có hàm lượng natri thấp nên rất tốt cho cơ thể, đặc biệt phù hợp với người cao tuổi, người bị cao huyết áp.

Tại Việt Nam, rau bông tuyết được trồng chủ yếu ở Đà Lạt. Rau bông tuyết là một nguyên liệu ẩm thực không còn xa lạ trong các bữa cơm của người Việt.

3 cách chế biến rau cải bông tuyết 

Rau bông tuyết từng mọc hoang giờ thành đặc sản hỗ trợ người cao huyết áp, trồng 2 tháng cho thu hoạch- Ảnh 4.

Salad rau bông tuyết cà chua: Rửa sạch rau và cà chua. Thái rau và cà chua thành từng lát vừa ăn. Cho nước sốt vào, trộn đều và thưởng thức. Đây là cách làm salad cơ bản nhất. Chị em có thể sử dụng thêm một số loại hoa quả hoặc rau yêu thích tùy khẩu vị của mình.

Rau bông tuyết từng mọc hoang giờ thành đặc sản hỗ trợ người cao huyết áp, trồng 2 tháng cho thu hoạch- Ảnh 5.

Salad cải bông tuyết trộn dầu giấm: Sơ chế nguyên liệu: Rau cải bông tuyết, cà chua, ngô ngọt... rửa sạch. Rau cắt vừa ăn. Cà chua bi cắt đôi hoặc giữ nguyên. Ngô ngọt tách hạt rồi chần qua nước sôi. Làm nước sốt: Dùng 1 thìa cà phê đường, 2 thìa giấm, 1 nửa thìa dầu ôliu, 1 nửa thìa muối và cho ớt tỏi vào trộn đều để riêng ra một bát con. Cho tất cả nguyên liệu vào trộn đều rồi thêm sữa chua. Sau cùng, cho thêm sốt đã trộn ở trên. Bạn trộn đều các nguyên liệu và thưởng thức.

Rau bông tuyết từng mọc hoang giờ thành đặc sản hỗ trợ người cao huyết áp, trồng 2 tháng cho thu hoạch- Ảnh 6.

Cơm cuộn rau bông tuyết: Cho cơm vào bát, thêm dầu mè và muối vào trộn đều. Trứng đập vào bát đánh tan; chiên chín rồi thái dạng sợi dài. Cà rốt, xúc xích và dưa chuột thái dạng sợi theo chiều dọc. Rau cải bông tuyết rửa sạch, cắt thành khúc. Trải lá rong biển lên trên mành tre, thêm cơm đã trộn vào dàn đều. Tiếp đó đặt các nguyên liệu ở trên vào rồi cuộn chặt lại. Thái kimbap thành từng miếng vừa ăn là xong.

Đi chợ thấy loại rau này nhớ phải mua ngay: Mỹ đánh giá ít thuốc trừ sâu bậc nhất, phòng cả ung thưĐi chợ thấy loại rau này nhớ phải mua ngay: Mỹ đánh giá ít thuốc trừ sâu bậc nhất, phòng cả ung thư

GĐXH - Đây là loại rau nằm trong top 10 rau củ quả ít thuốc trừ sâu nhất, do Tổ chức môi trường EWG (Mỹ) đánh giá. Loại rau này cũng chứa rất nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe.

Một loại nước được coi là &quot;vàng lỏng&quot;, cực tốt cho sức khỏe vì sản sinh nhiều collagen, không khó làmMột loại nước được coi là 'vàng lỏng', cực tốt cho sức khỏe vì sản sinh nhiều collagen, không khó làm

GĐXH - Các influencer trên mạng xã hội hay các bác sĩ đều đồng loạt khen ngợi nhiều lợi ích của nước hầm xương và gọi là "liquid gold" (vàng lỏng).


Phương Nghi (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Loại rau duy nhất chứa vitamin D, bán đầy ở chợ Việt, nếu thấy nên mua ngay

Loại rau duy nhất chứa vitamin D, bán đầy ở chợ Việt, nếu thấy nên mua ngay

Ăn - 5 giờ trước

GĐXH - Đảm bảo bạn sẽ phải bất ngờ vì cách chế biến mới mẻ mà hấp dẫn của loại thực phẩm quen thuộc, chứa nhiều vitamin D này.

Mùa đào đến, chỉ cần 3 phút là bạn làm được món ăn cực ngon miệng, đẹp da, duy trì vẻ ngoài trẻ trung

Mùa đào đến, chỉ cần 3 phút là bạn làm được món ăn cực ngon miệng, đẹp da, duy trì vẻ ngoài trẻ trung

Ăn - 7 giờ trước

Món ăn này bạn chỉ làm trong nháy mắt và có thể dùng ăn sáng hoặc bữa xế.

Loại quả là 'nhân sâm của người nghèo', magie gấp 2 lần củ cải, giá rẻ bèo bán đầy chợ Việt, nấu thành nhiều món ngon

Loại quả là 'nhân sâm của người nghèo', magie gấp 2 lần củ cải, giá rẻ bèo bán đầy chợ Việt, nấu thành nhiều món ngon

Ăn - 9 giờ trước

GĐXH - Loại quả này rất linh hoạt trong chế biến, có thể xào, nấu canh hay kết hợp với nhiều nguyên liệu khác mà vẫn giữ được vị thanh mát đặc trưng.

Món đậu phụ rán xong làm thêm bước này giòn rụm thơm nức: Tưởng đơn giản mà ngon bất ngờ!

Món đậu phụ rán xong làm thêm bước này giòn rụm thơm nức: Tưởng đơn giản mà ngon bất ngờ!

Ăn - 10 giờ trước

Đậu phụ – món ăn dân dã nhưng đầy dưỡng chất khi kết hợp với dầu hành lại tạo nên một hương vị tinh tế khó cưỡng. Chỉ với vài nguyên liệu dễ tìm, bạn đã có thể tự tay làm món ăn vừa ngon, vừa lành, lại cực kỳ đưa cơm.

Đi chợ thấy loại rau này nhớ phải mua ngay: Mỹ đánh giá ít thuốc trừ sâu bậc nhất, phòng cả ung thư

Đi chợ thấy loại rau này nhớ phải mua ngay: Mỹ đánh giá ít thuốc trừ sâu bậc nhất, phòng cả ung thư

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Đây là loại rau nằm trong top 10 rau củ quả ít thuốc trừ sâu nhất, do Tổ chức môi trường EWG (Mỹ) đánh giá. Loại rau này cũng chứa rất nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe.

10 món đặc sản nổi tiếng nhưng không phải ai cũng nuốt nổi: 4 món có mặt tại Việt Nam

10 món đặc sản nổi tiếng nhưng không phải ai cũng nuốt nổi: 4 món có mặt tại Việt Nam

Ăn - 1 ngày trước

Ẩm thực có thể là niềm vui, nhưng đôi khi cũng là thử thách, nhất là khi phải đối mặt với những món ăn đặc sản mà chỉ cần nhìn hoặc ngửi đã muốn... "chạy mất dép".

'Sát thủ gây ung thư' ẩn mình ngay trong bếp, nhiều người tiếp xúc hàng ngày mà không hay biết

'Sát thủ gây ung thư' ẩn mình ngay trong bếp, nhiều người tiếp xúc hàng ngày mà không hay biết

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Phần lớn phụ nữ không hút thuốc, yếu tố nguy cơ hàng đầu gây ung thư phổi, vậy điều gì khiến tỷ lệ mắc bệnh vẫn cao?

3 món ăn quốc dân bà bầu H'Hen Niê dùng dưỡng thai nhi và giữ gìn sức khỏe

3 món ăn quốc dân bà bầu H'Hen Niê dùng dưỡng thai nhi và giữ gìn sức khỏe

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Đang trong quá trình mang thai, bà bầu H'Hen Niê rất chú trọng đến chế độ ăn làm sao tốt cho thai nhi và giữ gìn sức khỏe.

Món khổ qua nhồi thịt làm thêm bước này vừa sang xịn hơn mà ăn ngon bất ngờ, đến nhà hàng cũng phải 'chào thua'

Món khổ qua nhồi thịt làm thêm bước này vừa sang xịn hơn mà ăn ngon bất ngờ, đến nhà hàng cũng phải 'chào thua'

Ăn - 1 ngày trước

Chỉ cần thêm bước này, món khổ qua nhồi thịt của chị em trông sẽ ngon hơn nhiều.

Độc đáo món Cáy Hải Dương rang muối biển Cà Ná bên vịnh biển được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới

Độc đáo món Cáy Hải Dương rang muối biển Cà Ná bên vịnh biển được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới

Ẩm thực 360 - 1 ngày trước

GĐXH - Món Cáy Hải Dương rang muối được trình bày trên nền muối Cà Ná tạo hình như một "đồi muối" là một món ăn độc đáo hấp dẫn du khách khi đặt chân đến Vịnh Hạ Long.

Xem nhiều

Loại lá cực nhiều ở nước ta là thuốc ‘đại bổ’, thêm vào khi nướng thịt thịt càng ngon hơn hẳn, ai cũng mê

Loại lá cực nhiều ở nước ta là thuốc ‘đại bổ’, thêm vào khi nướng thịt thịt càng ngon hơn hẳn, ai cũng mê

Ăn

GĐXH – Không chỉ mang hương vị đặc trưng cho các món ăn, loại lá này cực nhiều ở nước ta là thuốc “đại bổ”. Khi nướng thịt, bạn cho thêm loại lá này càng thêm vị hấp dẫn đặc biệt, ai cũng mê.

Mẹ đảm chia sẻ cách cực đơn giản làm hành phi giòn rụm, để lâu không bị ỉu

Mẹ đảm chia sẻ cách cực đơn giản làm hành phi giòn rụm, để lâu không bị ỉu

Ăn
Đầu bếp bày cách làm món tôm chiên xù giòn căng, tôm không bị cong sau khi chiên, ngọt và chắc thịt, ngon như hàng quán xịn

Đầu bếp bày cách làm món tôm chiên xù giòn căng, tôm không bị cong sau khi chiên, ngọt và chắc thịt, ngon như hàng quán xịn

Ăn
Loại củ được ca ngợi là ‘thần dược’ cho nam giới, cực nhiều ở Việt Nam nhưng ít người biết công dụng

Loại củ được ca ngợi là ‘thần dược’ cho nam giới, cực nhiều ở Việt Nam nhưng ít người biết công dụng

Ăn
Loại rau được Mỹ đánh giá ít thuốc trừ sâu bậc nhất, phòng đột quỵ cực tốt, đi chợ thấy nên mua ngay

Loại rau được Mỹ đánh giá ít thuốc trừ sâu bậc nhất, phòng đột quỵ cực tốt, đi chợ thấy nên mua ngay

Ẩm thực 360

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top