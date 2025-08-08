Rau bông tuyết từng mọc hoang giờ thành đặc sản hỗ trợ người cao huyết áp, trồng 2 tháng cho thu hoạch

Salad cải bông tuyết trộn dầu giấm: Sơ chế nguyên liệu: Rau cải bông tuyết, cà chua, ngô ngọt... rửa sạch. Rau cắt vừa ăn. Cà chua bi cắt đôi hoặc giữ nguyên. Ngô ngọt tách hạt rồi chần qua nước sôi. Làm nước sốt: Dùng 1 thìa cà phê đường, 2 thìa giấm, 1 nửa thìa dầu ôliu, 1 nửa thìa muối và cho ớt tỏi vào trộn đều để riêng ra một bát con. Cho tất cả nguyên liệu vào trộn đều rồi thêm sữa chua. Sau cùng, cho thêm sốt đã trộn ở trên. Bạn trộn đều các nguyên liệu và thưởng thức.