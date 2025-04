Rối loạn thần kinh tim nên ăn gì và kiêng ăn gì để tốt cho sức khỏe?

Để kiểm soát tình trạng này hiệu quả, ngoài việc dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, bạn cũng cần điều chỉnh chế độ ăn uống và sinh hoạt. Vậy rối loạn thần kinh tim nên và không nên ăn gì? Cùng tìm hiểu câu trả lời chi tiết trong bài viết này nhé!

Rối loạn thần kinh tim là gì?

Rối loạn thần kinh tim (hay còn gọi là rối loạn thần kinh thực vật tim) là tình trạng tim đập nhanh, hồi hộp, trống ngực, khó thở, đau tức ngực nhưng không do bệnh lý thực thể của tim gây ra. Nguyên nhân chính là do sự mất cân bằng của hệ thần kinh tự chủ (gồm thần kinh giao cảm và phó giao cảm) trong việc điều hòa hoạt động của tim.

Người mắc có thể gặp các triệu chứng sau:

- Tim đập nhanh, trống ngực, cảm giác tim bỏ nhịp.

- Khó thở, hụt hơi, đôi khi kèm theo cảm giác nghẹn ở cổ.

- Đau tức ngực không rõ nguyên nhân.

- Lo âu, căng thẳng, mất ngủ, dễ hoảng sợ.

- Hoa mắt, chóng mặt, tay chân lạnh, đổ mồ hôi.

Rối loạn thần kinh tim khiến người mắc bị tim đập nhanh, lo âu, căng thẳng

Thực phẩm người rối loạn thần kinh tim nên ăn Người bệnh rối loạn thần kinh tim nên ăn nhiều rau, trái cây chứa vitamin C, bổ sung vitamin B, chất xơ, tăng cường khoáng chất, điện giải, chất béo từ cá... Cụ thể lợi ích của từng loại thực phẩm này như sau:

Rau xanh, trái cây chứa vitamin C

Vitamin C có tác dụng chống oxy hóa mạnh, giúp trung hòa gốc tự do, giảm căng thẳng, thư giãn và hỗ trợ hệ thần kinh tim hoạt động ổn định. Vì thế, người mắc rối loạn thần kinh tim có thể bổ sung các thực phẩm giàu vitamin C từ thiên nhiên như cam, quýt, chanh, bưởi, kiwi, súp lơ, việt quất, cà chua… vào chế độ ăn hàng ngày.

Trái cây và rau xanh rất tốt cho người rối loạn thần kinh tim

Thực phẩm giàu vitamin B

Thiếu hụt vitamin B, nhất là vitamin B12, B9, B6 sẽ làm tăng tiết homocysteine - chất làm tăng nhịp tim, vì vậy bạn hãy ăn nhiều đồ ăn chứa vitamin B như bơ (dồi dào vitamin B6), ngũ cốc nguyên cám, yến mạch, gạo lứt, quả óc chó, hạt điều, các loại đậu, chuối, bơ và măng tây… để góp phần ổn định nhịp tim nhé!

Các chuyên gia dinh dưỡng hướng dẫn một cách đơn giản để bổ sung vitamin nhóm B hàng ngày là không nên xay xát, vo gạo quá kỹ, dễ làm mất lớp vỏ cám của gạo. Bởi đây là một nguồn cung cấp vitamin B một cách tự nhiên cho cơ thể.

Thực phẩm chứa khoáng chất, điện giải

Khoáng chất và chất điện giải như canxi, magie, kali, natri… đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa tín hiệu điện tim. Sự thiếu hụt các dưỡng chất này có thể dẫn đến rối loạn nhịp tim, rối loạn thần kinh tim.

Để đảm bảo cơ thể được cung cấp đầy đủ khoáng chất, bạn có thể bổ sung các thực phẩm giàu dinh dưỡng như rau cải bó xôi, chuối, đu đủ, bơ, kiwi... Ngoài ra, khoai lang và khoai tây cũng là nguồn cung cấp kali dồi dào, rất có lợi cho sức khỏe tim mạch.

Hoa quả cung cấp kali, magie là thực phẩm người rối loạn thần kinh tim nên ăn

Bổ sung chất béo tốt từ omega-3

Omega-3 trong cá có tác dụng tốt trong việc giảm tần suất và mức độ rối loạn nhịp tim, giúp tim hoạt động ổn định hơn. Do đó, người bệnh nên tăng cường tiêu thụ thực phẩm giàu omega-3, đặc biệt là cá biển như cá thu, cá hồi, cá trích, cá ngừ, ít nhất 2 lần mỗi tuần.

Nếu không có các loại cá này, bạn có thể thay thế bằng cá biển nội địa hoặc cá nước ngọt như cá ao, cá hồ, cá sông. Khi chế biến, cần đảm bảo vệ sinh và lựa chọn phương pháp nấu phù hợp như luộc, hấp, kho hoặc rán theo sở thích.

TPBVSK Ninh Tâm Vương - Giải pháp từ thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tim đập nhanh Ngoài việc điều chỉnh chế độ ăn uống, để hỗ trợ giảm các triệu chứng tim đập nhanh, hồi hộp, trống ngực, người bệnh nên kết hợp sử dụng sản phẩm từ thảo dược là TPBVSK Ninh Tâm Vương.

Ninh Tâm Vương có chứa thành phần chính từ thảo dược Khổ sâm giúp hỗ trợ điều hòa hoạt động của hệ thần kinh tim, hỗ trợ giảm kích thích quá mức khiến tim loạn nhịp và thúc đẩy thư giãn mạch máu. Nhờ đó mà Ninh Tâm Vương sẽ giúp hỗ trợ giảm hồi hộp, trống ngực và tim đập nhanh.

TPBVSK Ninh Tâm Vương hỗ trợ giảm nguy cơ tim đập nhanh

Người bị tim đập nhanh nên sử dụng sản phẩm thảo dược Ninh Tâm Vương với liều 4 viên/ngày, chia làm 2 lần. Khi nhịp tim ổn định thì có thể giảm liều 2 viên/ngày, chia 2 lần. Người bệnh tim đập nhanh cũng nên dùng kiên trì từ 3-4 tháng để đạt hiệu quả hỗ trợ ổn định nhịp tim và giảm triệu chứng tốt hơn. Và theo khảo sát mới đây của Vneconomy, 96,2% người dùng đánh giá hài lòng về Ninh Tâm Vương

Thực phẩm người rối loạn thần kinh tim nên kiêng để tránh bệnh nặng hơn

Để cải thiện tình trạng rối loạn thần kinh tim, không chỉ cần bổ sung thực phẩm có lợi mà còn phải loại bỏ những thực phẩm gây hại. Người bệnh nên hạn chế các thực phẩm như:

Các loại đồ uống có nhiều caffeine

Sử dụng nhiều các loại đồ uống chứa caffeine như cà phê, trà đặc hay nước tăng lực có thể làm tăng thêm các triệu chứng rối loạn nhịp tim do rối loạn thần kinh thực vật gây nên. Do đó, bạn cần giảm thiểu việc sử dụng các loại đồ uống này nếu đang bị tim đập nhanh

Rượu bia và đồ uống chứa cồn

Sử dụng nhiều đồ uống có cồn như rượu bia gây tăng huyết áp

Sử dụng nhiều đồ uống có cồn như rượu bia gây tăng huyết áp, do cơ thể mất nhiều nước làm mạch máu giãn nở. Đồ uống có cồn có thể làm rối loạn nhịp tim ở những người bình thường, do đó đối với người mắc rối loạn thần kinh tim nên hạn chế sử dụng bia rượu để làm giảm nguy cơ mắc các chứng rối loạn nhịp tim nguy hiểm.

Bài viết trên đã tổng hợp lại một số thông tin về chế độ ăn uống giúp cải thiện rối loạn thần kinh tim. Bên cạnh việc tuân thủ phác đồ điều trị và chế độ ăn uống, bạn có thể sử dụng Ninh Tâm Vương giúp hỗ trợ giảm nguy cơ tim đập nhanh.

Anh Thư

* Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

* Sản phẩm được bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc.