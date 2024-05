Rối loạn xuất tinh nên ăn gì để cải thiện?

1. Rối loạn xuất tinh là gì?

Rối loạn xuất tinh xảy ra khi một người đàn ông gặp vấn đề trong việc xuất tinh như xuất tinh quá sớm, quá muộn, xuất tinh trở lại bàng quang hoặc hoàn toàn không xuất tinh. Những tình huống này dẫn đến sự thỏa mãn tình dục kém ở người đàn ông và đối tác hoặc sinh sản không hiệu quả, làm tổn thương tinh thần.

Rối loạn xuất tinh có thể do vấn đề khi sinh (nguyên phát) hoặc do rối loạn chức năng mắc phải (thứ phát) sau khi sinh (thường xảy ra muộn hơn trong cuộc sống), chẳng hạn như bệnh tật, chấn thương và phản ứng có hại của thuốc.

2. Tầm quan trọng của chế độ ăn khi bị rối loạn xuất tinh

Đối với những người bị rối loạn xuất tinh, việc lựa chọn thực phẩm phù hợp có thể giúp cải thiện tình trạng và nâng cao chất lượng sống.

Lợi ích của chế độ ăn uống lành mạnh cho người bị rối loạn xuất tinh:

Cải thiện lưu thông máu: Một số thực phẩm giàu chất dinh dưỡng như kẽm, omega-3, vitamin D giúp tăng cường lưu thông máu đến cơ quan sinh dục, từ đó hỗ trợ quá trình cương dương và xuất tinh.

Tăng cường sản xuất hormone : Chế độ ăn đầy đủ protein và các vitamin thiết yếu như vitamin B, vitamin D góp phần thúc đẩy sản xuất testosterone , hormone đóng vai trò quan trọng trong chức năng sinh lý nam giới.

Giảm stress: Căng thẳng cũng ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe sinh lý. Một số thực phẩm có đặc tính chống oxy hóa, hỗ trợ tinh thần giúp giảm stress, từ đó cải thiện tình trạng rối loạn xuất tinh.

Tăng cường sức khỏe tổng thể: Ăn uống lành mạnh giúp cơ thể khỏe mạnh, tăng cường hệ miễn dịch và cải thiện chất lượng giấc ngủ, tất cả đều là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chức năng sinh lý.

Chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong duy trì sức khỏe tổng thể, bao gồm cả sức khỏe sinh sản.

3. Các dưỡng chất cần thiết cho người bị rối loạn xuất tinh

Cần lưu ý là không có bằng chứng khoa học đủ lớn để chứng minh cho tuyên bố loại thực phẩm hoặc chất bổ sung cụ thể nào có thể chữa khỏi chứng rối loạn xuất tinh. Tuy nhiên, tuân theo một chế độ ăn uống lành mạnh góp phần cải thiện sức khỏe và tinh thần tổng thể, điều này có thể gián tiếp cải thiện chức năng tình dục của bạn.

Nếu bạn lo lắng về chứng rối loạn xuất tinh, điều quan trọng là phải gặp bác sĩ để được chẩn đoán và thảo luận về các lựa chọn điều trị. Có một số phương pháp điều trị hiệu quả hiện có, bao gồm dùng thuốc, tư vấn và thay đổi lối sống.

Thực tế, chế độ ăn uống tốt nhất cho chứng rối loạn xuất tinh sẽ khác nhau tùy thuộc vào nguyên nhân cơ bản. Tuy nhiên, có một số nguyên tắc chung về chế độ ăn uống có thể hữu ích.

Tập trung vào một chế độ ăn uống cân bằng : Một chế độ ăn uống cân bằng bao gồm nhiều trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt cung cấp cho cơ thể bạn những chất dinh dưỡng cần thiết để hoạt động tốt nhất. Điều này bao gồm các vitamin và khoáng chất thiết yếu có thể hỗ trợ sức khỏe tình dục.

Hạn chế thực phẩm chế biến sẵn : Thực phẩm chế biến sẵn thường chứa nhiều chất béo, natri, đường không tốt cho sức khỏe. Tất cả những điều này có thể góp phần gây ra nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau, bao gồm cả rối loạn chức năng tình dục.

Ăn chất béo lành mạnh : Chất béo lành mạnh, chẳng hạn như chất béo có trong dầu ô liu, bơ, các loại hạt, giúp cải thiện lưu lượng máu và tuần hoàn. Điều này có thể có lợi cho chức năng tình dục.

Uống đủ nước : Uống nhiều nước rất quan trọng đối với sức khỏe tổng thể, bao gồm cả sức khỏe tình dục. Uống đủ nước mỗi ngày giúp cơ thể thanh lọc, tăng cường lưu thông máu và hỗ trợ các chức năng sinh lý. Mất nước dẫn đến mệt mỏi và các vấn đề khác có thể cản trở chức năng tình dục.

Những thực phẩm người bị rối loạn xuất tinh nên ăn

Chế độ ăn uống đúng có giá trị trong việc hỗ trợ điều trị rối loạn xuất tinh. Bằng cách lựa chọn thực phẩm lành mạnh và kết hợp với các biện pháp sinh hoạt khoa học, người bị rối loạn xuất tinh có thể cải thiện tình trạng, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Dưới đây là một số thực phẩm được cho là có lợi cho những người bị rối loạn xuất tinh:

Thực phẩm giàu protein : Protein là chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể, bao gồm cả cơ quan sinh sản. Các loại thực phẩm giàu protein bao gồm thịt, cá, trứng, các loại đậu và các loại hạt.

Thực phẩm giàu kẽm: Kẽm là một khoáng chất cần thiết cho sản xuất testosterone, hormone đóng vai trò quan trọng trong chức năng tình dục ở nam giới. Các loại thực phẩm giàu kẽm bao gồm hàu, thịt bò, thịt cừu, hạt bí ngô, các loại đậu.

Thực phẩm giàu acid béo omega-3: Acid béo omega-3 rất cần thiết cho sức khỏe tim mạch, giúp cải thiện lưu lượng máu và chức năng tình dục. Các loại thực phẩm giàu acid béo omega-3 bao gồm cá béo như cá hồi, cá thu, cá ngừ, cũng như hạt chia, quả óc chó.

Thực phẩm giàu vitamin D : Vitamin D là một hormone đóng vai trò quan trọng trong nhiều chức năng cơ thể, bao gồm cả chức năng tình dục. Các nguồn thực phẩm tốt chứa vitamin D bao gồm cá béo, trứng, thực phẩm tăng cường.

Trái cây, rau quả: Trái cây, rau quả chứa chất chống oxy hóa giúp bảo vệ cơ thể khỏi tổn thương do gốc tự do. Gốc tự do có thể góp phần gây ra các vấn đề về sức khỏe tình dục.

Trái cây, rau củ quả giàu chất chống oxy hóa.

Những thực phẩm người bị rối loạn xuất tinh nên tránh

ThS.BSCKII Nguyễn Trần Thành, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Tiết niệu - Nam học (Bệnh viện 19-8) cho biết, chế độ ăn lành mạnh, tăng cường nhiều rau xanh, vitamin, trái cây, hạn chế đồ ăn nhiều dầu mỡ, đồ ăn chế biến sẵn, đồ ăn nhanh… cũng có hiệu quả trong phòng ngừa rối loạn xuất tinh.

Hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn nhanh và thức uống có gas: Những thực phẩm này thường chứa nhiều chất béo bão hòa, cholesterol, đường, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tim mạch và lưu thông máu, từ đó làm trầm trọng thêm tình trạng rối loạn xuất tinh.

Hạn chế sử dụng rượu bia, chất kích thích : Rượu bia, chất kích thích ảnh hưởng đến hệ thần kinh và chức năng sinh lý, khiến tình trạng rối loạn xuất tinh trở nên tồi tệ hơn.

Ngoài chế độ ăn uống, người bị rối loạn xuất tinh cũng nên kết hợp các biện pháp khác như:

Tập thể dục thường xuyên: Tập thể dục giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm stress và cải thiện lưu thông máu, từ đó có thể giúp ích cho việc điều trị.

Ngủ đủ giấc: Ngủ đủ giấc giúp cơ thể phục hồi, tái tạo năng lượng, cải thiện sức khỏe tổng thể và chức năng sinh lý.

Giảm stress: Căng thẳng dễ ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe sinh lý. Do vậy, việc tìm kiếm các biện pháp giảm stress như yoga, thiền định hoặc dành thời gian cho sở thích cá nhân có thể giúp ích.

Tham khảo ý kiến bác sĩ: Bác sĩ thăm khám, chẩn đoán nguyên nhân và đưa ra các phương pháp điều trị phù hợp, bao gồm thuốc, liệu pháp tâm lý hoặc các biện pháp hỗ trợ khác.

Bác sĩ BV. Phụ sản TP. Cần Thơ tư vấn sức khỏe nam khoa cho bệnh nhân. Ảnh minh họa.

Điều quan trọng cần lưu ý là không có bằng chứng khoa học nào chứng minh những thực phẩm cụ thể chữa khỏi rối loạn xuất tinh sớm. Tuy nhiên, việc duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh giúp cải thiện sức khỏe tổng thể và có thể giúp giảm bớt các triệu chứng của rối loạn xuất tinh sớm.

Nếu bạn đang bị rối loạn xuất tinh sớm, cần gặp bác sĩ chuyên khoa để xác định nguyên nhân gây ra tình trạng của bạn và tìm phương pháp điều trị phù hợp.