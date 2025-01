Rước họa vì tin quảng cáo chữa bệnh trên MXH (kỳ 1): Khách hàng của The Reborncell Việt Nam bị 'rút hầu bao'

LTS: Mượn danh bác sĩ ở các bệnh viện

Tình trạng mượn danh các bác sĩ là trưởng khoa, phó trưởng khoa ở các bệnh viện lớn như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức... nhằm tạo niềm tin, đánh lừa khách hàng đến khám bệnh, điều trị thu phí giá cao xảy ra ở nhiều nơi, gây bức xúc dư luận. Nguy hiểm là những đối tượng này không có chuyên môn, chứng chỉ y khoa hợp pháp nhưng vẫn ngang nhiên hành nghề "chui", gây nguy hại cho sức khỏe người bệnh. Đáng ngại hơn, khi họ khoác lên mình chiếc áo trắng giống đồng phục bệnh viện làm méo mó hình ảnh của các y, bác sĩ.

Từ phản ánh của khách hàng là nạn nhận của cơ sở The Reborncell Việt Nam số 291-293 Trần Khát Chân (phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội) nhóm phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đã dành nhiều ngày theo dõi, thu thập tư liệu và phát hiện ra những bất cập ở đây.

'Vén bức màn bí ẩn' tại The Reborncell Việt Nam

Ngày 24/12/2024, Gia đình và Xã hội (Chuyên trang điện tử Báo Sức khỏe và Đời sống, cơ quan ngôn luận Bộ Y tế), đăng tải bài viết: "Quảng cáo khám, chữa bệnh The Reborncell Việt Nam ở Hà Nội bị 'tuýt còi'...", nội dung nhắc về cơ sở The Reborncell số 291-293 Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội quảng cáo liên quan đến hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và bị UBND quận Hai Bà Trưng xử phạt 35 triệu đồng về hành vi trên.



Ngay sau khi bài viết đăng tải, đường dây nóng của Gia đình và Xã hội nhận được nhiều cuộc gọi của độc giả là nạn nhận The Reborncell Việt Nam tại số 291 - 293 Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng. Đa số, các khách hàng đến cơ sở được khám và tư vấn chữa các bệnh về xoang, dạ dày, mất ngủ... trong các nạn nhân có người đã phải bỏ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng để chữa trị tại cơ sở này.

Cơ sở The Reborncell số 291-293 Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Trước những sự việc trên, ngày 31/12/2024, nhóm PV Báo Sức khỏe và Đời sống trong vai người khám bệnh đã đến The Reborncell Việt Nam tại số 291- 293 Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng để ghi nhận, thu thập tư liệu.

Theo ghi nhận của PV, The Reborncell Việt Nam hoạt động trong tòa nhà cao 5 tầng tại số 291-293 Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng. Phía trước tầng 2, cơ sở gắn biển với tên "The Reborncell Việt Nam", bên trong tầng 1 có bộ bàn ghế và quầy lễ tân. Tại quầy lễ tân (lúc ghi nhận 15h11 ngày 31/12/2024) có 3 nữ nhân viên đang làm việc. Trong đó, có 1 nữ nhân viên mặc áo tím than đầu đội mũ xanh (mũ con sâu), 2 nhân viên còn lại khoác bộ quần áo màu xanh không đeo bảng tên.

Bên trong cơ sở không có bảng biển ghi khám, chữa bệnh hay liên quan gì đến bệnh viện , phòng khám nhưng theo lời tư vấn qua điện thoại của một nhân viên tên Hương (xưng "bác sĩ") thì đây là "Viện Quốc tế The Reborncell". Ghi nhận của PV, trên tầng 2, cơ sở xây dựng ngăn thành các phòng nhỏ để khám bệnh, trong phòng có một số thiết bị máy móc và giường. Đáng chú ý, các của phòng được ghi "VIP" có đánh số phòng.

Dù chưa được cấp phép hoạt động khám, chữa bệnh, cơ sở không biển tên hoạt động mập mờ nhưng vẫn vô tư thăm khám, tư vấn điều trị bệnh tại đây. Theo tài liệu PV thu thập được đã có khách hàng chục khách hàng phải "bỏ tiền" ra để điều trị ở đây, thế nhưng tình trạng bệnh không được cải thiện, tiền mất tật mang.

Bảng giá một số nạn nhân đến The Reborncell số 291-293 Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội sử dụng dịch vụ.

Minh chứng cho việc chưa có giấy phép, ngày 4/12/2024, Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng đã phối hợp UBND phường Thanh Nhàn kiểm tra hoạt động hộ kinh doanh The Reboncell. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra không phát hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Tuy nhiên, có một số hình ảnh quảng cáo liên quan đến hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở. Đoàn đã mời chủ hộ kinh doanh The Reborncell về làm việc tại UBND phường Thanh Nhàn để xác minh rõ hành vi vi phạm.

Sau quá trình làm việc, chủ hộ kinh doanh The Reborncell Việt Nam đã thừa nhận hành vi vi phạm: quảng cáo hoạt động khám bệnh, chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Hành vi vi phạm trên của hộ kinh doanh The Reborncell đã bị UBND quận Hai Bà Trưng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 121/QĐ-XPVPHC với số tiền 35.000.000 đồng.

Nạn nhân đến được chữa xoang, bị phán chữa thêm bệnh

Trao đổi với PV, chị N.T.N ở Mê Linh, Hà Nội (một nạn nhân The Reborncell số 291-293 Trần Khát Chân) cho biết, ngày 28/12/2024, theo lời giới thiệu của một người cùng quê về hiệu quả chữa bệnh viêm xoang của The Reboncell Việt Nam, chị đã cùng chồng và người cùng quê đến địa chỉ số 291-293 Trần Khát Chân, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội để được thăm khám và chữa bệnh nhưng sau đó mới biết bị "lừa".

"Tại cơ sở, sau khi hỏi thông tin cá nhân, nhân viên tại đây dẫn tôi và chồng tôi đến 1 phòng trên tầng 2 và nói ngồi đợi bác sĩ. Khoảng 5 phút sau, 1 người phụ nữ tự xưng bác sĩ (người này mặc áo xanh than, không rõ chức danh, tên tuổi) vào phòng và hỏi lại chúng tôi "đến đây chữa gì?". Lúc đó, tôi nói: "muốn chữa viêm xoang". Người phụ nữ này nói tôi đặt cằm vào chiếc máy trước mặt để kiểm tra tình trạng viêm xoang.

Đơn phản ánh và bản thỏa thuận thể hiện giá dịch vụ nạn nhân của cơ sở The Reborncell Việt Nam số 291-293 Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội gửi Báo Sức khỏe và Đời sống.

Chỉ sau khoảng 10 giây, kết quả hiện lên màn hình, gương mặt của tôi với nhiều điểm màu vàng và cam. Người này kết luận tôi bị xoang trước và xoang sau. Nếu không đồng ý điều trị, tôi sẽ phải trả 500.000 đồng cho chi phí khám bệnh. Còn nếu đồng ý điều trị, chi phí khám sẽ được miễn phí. Lộ trình điều trị của tôi sẽ dùng hoàn toàn bằng máy móc công nghệ cao có tên nước ngoài là mê-ga-noi (mega nose - PV) mà không hề gây đau đớn. Người này nói nếu sau khi điều trị vẫn không khỏi, cơ sở sẽ hoàn trả toàn bộ chi phí và có cam kết kèm theo" - chị N kể lại.

Cũng theo chị Ngọc thông tin, vị "bác sĩ" này còn tư vấn, liệu trình này sẽ có 2 gói dịch vụ để lựa chọn. Trong đó, 1 gói có giá 10.000.000 đồng bao gồm 5 buổi trị liệu bằng 1 máy và 1 buổi tái khám sau khi đã hoàn thành điều trị bảo hành 5 năm; gói thứ 2 có giá 20.000.000 đồng bao gồm 4 buổi trị liệu bằng máy đa tầng và 1 buổi tái khám sau khi hoàn thành điều trị bảo hành 20 năm. Gói có giá hai mươi triệu đồng sẽ mang lại hiệu quả cao hơn nhiều lần.

"Tôi có hỏi tại sao giá gói dịch vụ 1 lại là 10.000.000 đồng vì người cùng quê với tôi có tình trạng bệnh nặng hơn lại chỉ có 7.000.000 đồng. Người này giải thích rằng, mỗi người sẽ có liệu trình điều trị khác nhau nên chi phí điều trị cũng khác nhau" - chị N nói thêm.

"Sau khi bị thuyết phục, tôi đã đồng ý điều trị với gói 10.000.000 đồng và ngay lập tức có một người phụ nữ tên Trang đến thu tiền. Tôi chuyển khoản cho người này 10.000.000 đồng và được đưa 1 phiếu thu với tên dịch vụ là mega noise. Sau đó, tôi được dẫn đến phòng bên cạnh để bắt đầu điều trị mà không có người thân đi cùng. Tại phòng điều trị, tôi bị bịt mắt và họ đeo lên đầu tôi 1 dụng cụ làm rung. Sau khoảng 10 phút, họ tháo dụng cụ này ra, nói tôi đợi để bác sĩ vào thăm khám lần nữa.

Phiếu thu lọ thuốc xịt cơ sở The Reboncell Việt Nam đưa cho bệnh nhân với mức giá 500.000 đồng.

Sau đó, một người phụ nữ khác vào phòng (người này mặc áo blouse trắng, không có bảng tên, cũng không xưng chức danh, tên tuổi) dùng dụng cụ soi tai, sau đó dùng que đè lưỡi bằng gỗ kiểm tra họng. Người này kết luận tôi bị viêm họng hạt và tiếp tục tư vấn thêm cho tôi gói điều trị viêm họng hạt được quảng cáo dùng máy công nghệ cao. Tôi cũng đồng ý sử dụng gói dịch vụ này và tiếp tục chuyển khoản cho một người phụ nữ khác 10.000.000 đồng (người này tôi không biết tên). Sau đó, tôi được đưa cho 1 phiếu thu với tên dịch vụ là VH + PL" - nạn nhân bức xúc kể lại.

Nạn nhân chia sẻ thêm, sau khi thanh toán, chị được nhân viên dẫn lên tầng 5 để vào phòng vô khuẩn tiếp tục điều trị. Tại đây, chị tiếp tục bị bịt mắt và chỉ cảm thấy có 1 vật gì đó ấm chườm vào vùng trán và hai gò má, sau đó là cảm giác tê tê ở phần mũi. Khoảng 10 -15 phút sau khi hoàn thành, họ dẫn tôi đến 1 phòng khác, đưa 1 bản thỏa thuận dịch vụ và yêu cầu ký vào. Họ cũng đưa cho lọ xịt với giá 500.000 đồng và hướng dẫn sử dụng. Sau đó, nạn nhân tiếp tục chuyển khoản cho người phụ nữ tên Trang (khi nãy thu tiền) số tiền 500.000 đồng phí lọ thuốc xịt và ra về cùng với bản thỏa thuận dịch vụ.

Tiếp đó, ngày 29/12/2024, tài khoản mạng xã hội Zalo tên "Bp Chăm Sóc The Rbc" nhắn tin hỏi thăm chị N về tình trạng bệnh sau khi đã điều trị. Nạn nhân có nói, bị nghẹt mũi hơn trước khi điều trị, bị tê phần sườn bên trái. Họ giải thích rằng, do chị N mới điều trị buổi đầu nên cần thời gian thích nghi. Tuy nhiên, khi nạn nhân hỏi về hình ảnh chụp tình trạng bệnh ngày 28/12/2024, họ quanh co không đưa được bằng chứng với lý do: "họ là bộ phận chăm sóc khách hàng nên không có hình ảnh". Đặc biệt hơn, khi chị N xin số điện thoại bác sĩ để trực tiếp liên hệ thì nhận được câu lời: "Buổi tới, khi đến tiếp tục điều trị bác sĩ sẽ trao đổi và đọc kết quả kĩ hơn".

Lọ thuốc xịt mua tại The Reboncell Việt Nam do nạn nhân cung cấp.



"Do có sự nghi ngờ về tính không trung thực của The Reboncell Việt Nam, tôi đã tìm hiểu và được biết chiếc máy mà họ sử dụng để khám cho tôi đơn giản chỉ là máy soi da, không phải máy để kiểm tra tình trạng bệnh. Thuốc xịt mà họ đưa cho tôi sử dụng có thể chữa bệnh viêm xoang nhưng lại chứa thành phần có hại cho quá trình nuôi con nhỏ của tôi mặc dù trước đó, tôi đã nhấn mạnh nhiều lần rằng tôi đang nuôi con nhỏ bằng sữa mẹ" - chị N bức xúc.

Theo hình ảnh tư liệu nạn nhận cung cấp cho PV, loại thuốc xịt mà cơ sở The Reboncell Việt Nam đưa cho bệnh nhân là Kirkland Signature Aller-Flo. Qua tìm hiểu, Kirkland Signature Aller-Flo là thuốc được chỉ định cho bệnh nhân bị sổ mũi, nghẹt mũi, hắt xì, chảy nước mũi, chảy nước mắt thường xuyên do bệnh viêm xoang. Thuốc có thành phần Corticoid (glucocorticoid).

Trao đổi với PV, bác sĩ N (đang học Cao học tại Đại học Y Hà Nội) cho biết: "Kirkland Signature Aller-Flo là thuốc chứa Corticoid được bào chế dưới dạng xịt. Kirkland Signature Aller-Flo có tác dụng chống viêm, giảm phù nề, được sử dụng chặt chẽ, phải được bác sĩ kê đơn và theo dõi chặt.

Thuốc có tác dụng nhanh, giảm triệu chứng nhanh tuy nhiên rất nhiều tác dụng phụ tại chỗ và toàn thân. Giai đoạn đầu kê thuốc này nó sẽ giảm triệu chứng nhanh, nhưng nếu dùng nhiều, lạm dụng thì hậu quả khôn lường, có thể gây phụ thuộc vào thuốc".

(Còn tiếp...)

