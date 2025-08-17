Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Sai lầm khi ăn dưa chuột nhiều người thường mắc phải mà không biết

Chủ nhật, 16:51 17/08/2025 | Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Dưa chuột là loại quả chứa nhiều nước, giá rẻ rất được mọi người ưa thích. Tuy nhiên, đây cũng là loại quả dễ nhiễm độc.

Không nên ăn dưa chuột khi thấy có vị đắng

Dưa chuột vừa thanh mát vừa bổ dưỡng, nhưng không phải loại dưa chuột nào trên thị trường cũng tốt; một số thậm chí còn chứa chất gây ngộ độc. 

Khi mua phải dưa chuột có vị đắng, nhiều người cho rằng đó là do giống dưa không ngon và vẫn ăn. Tuy nhiên, dưa chuột đắng không đơn thuần là vấn đề vị giác, mà là dấu hiệu của sự thay đổi thành phần hóa học, không chỉ gây khó chịu khi nếm mà còn gây độc.

Sai lầm khi ăn dưa chuột nhiều người thường mắc phải mà không biết- Ảnh 1.

Vị đắng của dưa chuột bắt nguồn từ một chất gọi là cucurbitacin. Những năm gần đây, tình trạng hạt giống không được chuẩn hóa khiến gene tổng hợp cucurbitacin trong dưa chuột không bị ức chế, dưa chuột trở nên đắng hơn. Ngay cả khi những quả dưa chuột này có kích thước và màu sắc bình thường, chúng vẫn có thể bị đắng ở một số bộ phận nhất định, chẳng hạn như phần đầu hoặc cuối.

Sai lầm khi ăn dưa chuột nhiều người thường mắc phải mà không biết- Ảnh 2.

Việc ăn những bộ phận này tương đương với việc trực tiếp đưa cucurbitacin nồng độ cao vào cơ thể. Đường tiêu hóa là nơi đầu tiên bị ảnh hưởng, và rất có thể sẽ xảy ra tình trạng kích ứng và viêm. Và bất kể là ăn lạnh, ngâm chua, chiên hay sấy khô, chỉ cần nguyên liệu có vị đắng thì đều gây hại cho sức khỏe và nên bỏ đi, tránh sử dụng.

Mẹo chọn dưa chuột đặc ruột, không bị đắng

Bạn có thể chọn được những quả dưa chuột ngon, đặc ruột và không bị đắng dựa trên các yếu tố sau:


Màu sắc


Dưa chuột tươi, ngon thường có màu xanh đều, tươi sáng, không bị úa vàng hay xuất hiện đốm đen. Nếu bạn nhìn thấy những vết vàng, đốm đen hoặc phần thân dưa bị úa vàng thì có thể dưa đã bắt đầu già, bị xốp, có khả năng bị đắng.

Sai lầm khi ăn dưa chuột nhiều người thường mắc phải mà không biết- Ảnh 3.


Kiểm tra độ cứng


Để chọn dưa chuột đặc ruột, không bị đắng, bạn nên kiểm tra độ cứng bằng cách nhẹ nhàng bóp vào bề mặt. Dưa chuột tươi thường có vỏ ngoài căng mọng, độ cứng vừa phải, không quá mềm hoặc quá cứng. Quả dưa chuột quá mềm có thể đã bị héo hoặc bắt đầu hỏng, trong khi những quả quá cứng có thể còn quá non.


Quan sát vỏ quả dưa

Sai lầm khi ăn dưa chuột nhiều người thường mắc phải mà không biết- Ảnh 4.

Dưa chuột ngon thường có vỏ mịn, không vết xước hoặc lồi lõm. Những quả dưa có bề mặt nhăn nheo hoặc có vết xước, lồi lõm thường là dưa héo, già hoặc đã bị tác động mạnh trong quá trình vận chuyển.


Chọn mua theo mùa

Dưa chuột là loại rau củ quả dễ trồng và thu hoạch quanh năm. Tuy nhiên, dưa chuột thường có hương vị ngon nhất vào vụ chính, thường là vào mùa hè và mùa thu, khi dưa chuột ngọt và giòn nhất, ít bị đắng.

Loại rau ít &quot;ngậm&quot; thuốc trừ sâu nhất chợ, đặc biệt tốt cho người bị đau dạ dày, có 4 cách chế biến thành món ngon đặc trưngLoại rau ít 'ngậm' thuốc trừ sâu nhất chợ, đặc biệt tốt cho người bị đau dạ dày, có 4 cách chế biến thành món ngon đặc trưng

GĐXH - Loại rau dân dã này giúp thực hiện được nhiều món ngon, đưa miệng lại như bài thuốc hỗ trợ tiêu hóa, tốt cho dạ dày.

Phương Nghi (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Bất ngờ bộ phận của rau cần tây hay bỏ đi là siêu thực phẩm giúp thải độc gan, dễ dàng trong chế biến

Bất ngờ bộ phận của rau cần tây hay bỏ đi là siêu thực phẩm giúp thải độc gan, dễ dàng trong chế biến

Ăn - 3 giờ trước

GĐXH – Đây là loại rau quen thuộc trong bữa ăn được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá là “siêu thực phẩm” với khả năng hỗ trợ thải độc gan, chống oxy hóa, lợi tiểu và cải thiện tuần hoàn máu.

Nhà có con nhỏ, mẹ hãy làm ngay món ăn ngọt ngào này cho con để dưỡng ẩm phổi, bớt bệnh

Nhà có con nhỏ, mẹ hãy làm ngay món ăn ngọt ngào này cho con để dưỡng ẩm phổi, bớt bệnh

Ăn - 5 giờ trước

Khi thời tiết chuẩn bị sang thu, việc điều chỉnh chế độ ăn uống cho trẻ em là một điều rất quan trọng.

Làm chả lá lốt theo cách này của mẹ trẻ Hà thành, gói không sợ bung, ăn giòn rôm rốp, ngon 'ô mê ly'

Làm chả lá lốt theo cách này của mẹ trẻ Hà thành, gói không sợ bung, ăn giòn rôm rốp, ngon 'ô mê ly'

Ẩm thực 360 - 6 giờ trước

GĐXH - Ai mê chả lá lốt nhưng ngại gói dễ bung, chiên dầu mỡ bắn tung tóe, để nguội lại nhanh ỉu thì hãy thử ngay bí quyết này.

Vợ đảm 9x tiết lộ những mâm cơm ngon 'nịnh chồng', vừa dễ nấu vừa dễ ăn để giữ gìn hạnh phúc

Vợ đảm 9x tiết lộ những mâm cơm ngon 'nịnh chồng', vừa dễ nấu vừa dễ ăn để giữ gìn hạnh phúc

Ẩm thực 360 - 10 giờ trước

GĐXH - Một mâm cơm ngon không chỉ no bụng mà còn “nịnh” trái tim, giúp hôn nhân thêm mặn nồng và ngọt ngào mỗi ngày.

Cây dại quý hiếm bậc nhất thế giới, vị ngon hơn thịt, cực bổ dưỡng, 13 triệu đồng/kg

Cây dại quý hiếm bậc nhất thế giới, vị ngon hơn thịt, cực bổ dưỡng, 13 triệu đồng/kg

Ăn - 11 giờ trước

Dù có vẻ ngoài kém hấp dẫn nhưng loại cây này vẫn được giới nhà giàu yêu thích vì vị bùi béo như thịt, thơm mùi quả hạch và có giá trị dinh dưỡng cao, không kém đông trùng hạ thảo.

Hoa hậu Oanh Yến nghỉ dưỡng một tuần, thưởng thức ẩm thực Campuchia giữa áp lực nợ nần

Hoa hậu Oanh Yến nghỉ dưỡng một tuần, thưởng thức ẩm thực Campuchia giữa áp lực nợ nần

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Hoa hậu Oanh Yến cùng trợ lý du lịch tiết kiệm một tuần ở Phnôm Pênh để xả stress sau chuỗi ngày xoay xở với món nợ 10 tỷ đồng.

Ăn sống bổ vitamin C, nấu chín tốt cho tim mạch – loại quả này còn chế biến được đủ món lạ

Ăn sống bổ vitamin C, nấu chín tốt cho tim mạch – loại quả này còn chế biến được đủ món lạ

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Loại quả này khi nấu lên sẽ có những thay đổi về giá trị dinh dưỡng, vì thế lựa chọn dưa chuột sống hay chín vẫn là điều khiến nhiều người thắc mắc.

3 thực phẩm vàng mùa thu ăn vào sẽ bổ khí huyết, cơ thể dẻo dai

3 thực phẩm vàng mùa thu ăn vào sẽ bổ khí huyết, cơ thể dẻo dai

Ăn - 1 ngày trước

Người Trung Quốc xưa có câu: "Ăn 3 món màu vàng vào đầu thu sẽ không phải gặp thầy thuốc", bí ngô là một trong số đó.

Tôi dùng bí ngòi chế biến theo công thức kiểu Úc, đến mẹ chồng khó tính cũng phải gật gù khen ngon

Tôi dùng bí ngòi chế biến theo công thức kiểu Úc, đến mẹ chồng khó tính cũng phải gật gù khen ngon

Ăn - 1 ngày trước

Tôi đảm bảo món ăn lạ miệng này sẽ chinh phục được các thành viên trong gia đình.

Loại quả người Trung Quốc cực ưa chuộng, uống đều đặn để phục hồi cơ thể trong ngày nóng

Loại quả người Trung Quốc cực ưa chuộng, uống đều đặn để phục hồi cơ thể trong ngày nóng

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Thời tiết trong những ngày mùa hè rất khắc nghiệt, cảm giác oi bức khiến mọi người cảm thấy bức bối, khó chịu. Cùng với sự mệt mỏi là các triệu chứng khô miệng, chán ăn, cơ thể uể oải. Với người Trung Quốc, sử dụng nước táo chính là bí quyết để phục hồi cơ thể trong ngày nóng.

Xem nhiều

20+ mâm cơm gia đình đơn giản với món ăn ngon 'bá cháy', đảm bảo cả nhà 'chén' sạch

20+ mâm cơm gia đình đơn giản với món ăn ngon 'bá cháy', đảm bảo cả nhà 'chén' sạch

Ẩm thực 360

GĐXH - Chỉ vài món ngon quen thuộc, bạn đã có mâm cơm ‘bá cháy’ khiến cả nhà mê mẩn, ăn hết veo cơm mà không cần cầu kỳ hay tốn nhiều thời gian.

Thức quà dân dã giải nhiệt là đặc sản Hà Nội đắt khách vào dịp nắng nóng, ai cũng mê vì hương vị đặc biệt, giá chỉ 20k

Thức quà dân dã giải nhiệt là đặc sản Hà Nội đắt khách vào dịp nắng nóng, ai cũng mê vì hương vị đặc biệt, giá chỉ 20k

Ăn
5 cách pha nước gừng tươi ngon và dễ, nhất định phải uống trong tháng 'cô hồn' vì lý do sau

5 cách pha nước gừng tươi ngon và dễ, nhất định phải uống trong tháng 'cô hồn' vì lý do sau

Ăn
Được ví như ‘hải sản của đất’, đây là siêu thực phẩm cực sẵn ở chợ Việt giúp kiểm soát đường huyết tốt, chế biến được nhiều món ngon

Được ví như ‘hải sản của đất’, đây là siêu thực phẩm cực sẵn ở chợ Việt giúp kiểm soát đường huyết tốt, chế biến được nhiều món ngon

Ăn
Ra chợ thấy 6 thực phẩm này nên mua ngay, đây đều là siêu thực phẩm thải độc gan cực tốt, làm nhiều món ngon mà ít người biết

Ra chợ thấy 6 thực phẩm này nên mua ngay, đây đều là siêu thực phẩm thải độc gan cực tốt, làm nhiều món ngon mà ít người biết

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top