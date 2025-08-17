Sai lầm khi ăn dưa chuột nhiều người thường mắc phải mà không biết

Không nên ăn dưa chuột khi thấy có vị đắng

Dưa chuột vừa thanh mát vừa bổ dưỡng, nhưng không phải loại dưa chuột nào trên thị trường cũng tốt; một số thậm chí còn chứa chất gây ngộ độc.

Khi mua phải dưa chuột có vị đắng, nhiều người cho rằng đó là do giống dưa không ngon và vẫn ăn. Tuy nhiên, dưa chuột đắng không đơn thuần là vấn đề vị giác, mà là dấu hiệu của sự thay đổi thành phần hóa học, không chỉ gây khó chịu khi nếm mà còn gây độc.

Vị đắng của dưa chuột bắt nguồn từ một chất gọi là cucurbitacin. Những năm gần đây, tình trạng hạt giống không được chuẩn hóa khiến gene tổng hợp cucurbitacin trong dưa chuột không bị ức chế, dưa chuột trở nên đắng hơn. Ngay cả khi những quả dưa chuột này có kích thước và màu sắc bình thường, chúng vẫn có thể bị đắng ở một số bộ phận nhất định, chẳng hạn như phần đầu hoặc cuối.

Việc ăn những bộ phận này tương đương với việc trực tiếp đưa cucurbitacin nồng độ cao vào cơ thể. Đường tiêu hóa là nơi đầu tiên bị ảnh hưởng, và rất có thể sẽ xảy ra tình trạng kích ứng và viêm. Và bất kể là ăn lạnh, ngâm chua, chiên hay sấy khô, chỉ cần nguyên liệu có vị đắng thì đều gây hại cho sức khỏe và nên bỏ đi, tránh sử dụng.

Mẹo chọn dưa chuột đặc ruột, không bị đắng