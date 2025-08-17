Sai lầm khi ăn dưa chuột nhiều người thường mắc phải mà không biết

Bạn có thể chọn được những quả dưa chuột ngon, đặc ruột và không bị đắng dựa trên các yếu tố sau:
Màu sắc
Dưa chuột tươi, ngon thường có màu xanh đều, tươi sáng, không bị úa vàng hay xuất hiện đốm đen. Nếu bạn nhìn thấy những vết vàng, đốm đen hoặc phần thân dưa bị úa vàng thì có thể dưa đã bắt đầu già, bị xốp, có khả năng bị đắng.
Kiểm tra độ cứng
Để chọn dưa chuột đặc ruột, không bị đắng, bạn nên kiểm tra độ cứng bằng cách nhẹ nhàng bóp vào bề mặt. Dưa chuột tươi thường có vỏ ngoài căng mọng, độ cứng vừa phải, không quá mềm hoặc quá cứng. Quả dưa chuột quá mềm có thể đã bị héo hoặc bắt đầu hỏng, trong khi những quả quá cứng có thể còn quá non.
Quan sát vỏ quả dưa
Dưa chuột ngon thường có vỏ mịn, không vết xước hoặc lồi lõm. Những quả dưa có bề mặt nhăn nheo hoặc có vết xước, lồi lõm thường là dưa héo, già hoặc đã bị tác động mạnh trong quá trình vận chuyển.
Chọn mua theo mùa
Dưa chuột là loại rau củ quả dễ trồng và thu hoạch quanh năm. Tuy nhiên, dưa chuột thường có hương vị ngon nhất vào vụ chính, thường là vào mùa hè và mùa thu, khi dưa chuột ngọt và giòn nhất, ít bị đắng.