Sân bay Tân Sơn Nhất đông lên từng ngày, nhiều chuyến bay bị trễ giờ

Hôm nay (3/2), tức ngày 24 tháng Chạp, dự báo tổng số chuyến bay tại sân bay Tân Sơn Nhất là 901 chuyến. Trong đó, có 456 chuyến bay đi và 445 chuyến bay đến với tổng số khách dự kiến là hơn 129.300 người, với chiều đi gần 87.000 khách.

Hành khách đông nghịt tại sân bay Tân Sơn Nhất trong ngày 24 tháng Chạp (ảnh Hà An)

Số chuyến bay cũng như lượng khách được ghi nhận tăng qua từng ngày và dự báo cao điểm nhất đợt Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 này, sân bay có thể đón đến 140.000 lượt khách/ngày.

Dù Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã chủ động đưa ra phương án, kịch bản, phân bổ nguồn lực cũng như tăng cường trao đổi, rà soát slot để khai thác phù hợp năng lực nhà ga, áp dụng mô hình A- CDM nhưng thời gian qua, xuất hiện tình trạng chậm chuyến, delay thường xuyên khiến cho hành khách phải chờ đợi.

Đơn cử như trong sáng nay (3/2), nhiều chuyến bay đi về Huế, Vinh, Buôn Ma Thuột…bị delay, hành khách phải chờ đợi, vật vạ tại sân bay. Có lúc sảnh nhà chờ trong nhà ga quốc nội của sân bay đông nghịt người.

Khách chờ check-in tại sân bay (ảnh Hà An)

Mới đây, Sở GT-VT TP.HCM có văn bản gửi các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai giải pháp chống kẹt xe khu vực Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trong đợt cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán 2024.

Theo đó, trong cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tại sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến mỗi ngày có 130.000 - 140.000 khách, tăng 8% so với cùng kỳ. Nhu cầu hành khách đang tăng cao dẫn đến gia tăng áp lực giao thông trên các tuyến đường xung quanh khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Do đó, Sở Giao thông vận tải TP.HCM đề nghị Công an TP có phương án bố trí lực lượng chốt trực điều tiết phân luồng giao thông tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất; các bên có liên quan tăng cường theo dõi thông tin phản ánh trên nhóm Viber Phản ứng nhanh đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực sân bay để kịp thời chỉ đạo giải quyết nhanh các sự cố về chiếu sáng, cây xanh, hệ thống thoát nước.

Nhiều chuyến bay bị trễ giờ (ảnh Hà An)

Sở cũng yêu cầu Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất tăng cường lực lượng điều tiết giao thông, hướng dẫn phân luồng linh hoạt; cần nghiên cứu tăng số chuyến bay đêm, giảm tối đa số chuyến bay trùng với giờ cao điểm để giảm thiểu ảnh hưởng đến tình hình giao thông trên các tuyến đường xung quanh sân bay.