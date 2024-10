Tiểu thương mua trôi nổi hàng ngàn viên giảm cân, detox cơ thể để bán lại trên sàn thương mại điện tử, kiếm lời

Bộ Công thương: Khẩn trương trình cơ chế giá điện 2 thành phần, xăng dầu, xuất khẩu gạo GĐXH - Theo đại diện lãnh đạo Bộ Công thương, Bộ này đang khẩn trương hoàn tất trình Chính phủ ban hành các cơ chế, chính sách trong lĩnh vực năng lượng (điện, xăng dầu) như cơ chế giá điện 2 thành phần, cơ chế khung giá các loại hình điện năng, Nghị định về kinh doanh xăng dầu; sửa đổi Nghị định 107 về kinh doanh xuất khẩu gạo...

Lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh vừa khám đột xuất nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tại điểm tập kết hàng hoá thuộc tổ 11, ấp Trảng Ba Chân, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh do bà Tô Hạnh Nh. (SN 2001) làm chủ.



Qua khám xét, Tổ kiểm tra phát hiện 3.533 đơn vị sản phẩm là thực phẩm chức năng có dấu hiệu giả mạo nhãn, bao bì hàng hoá, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng nhập lậu. Trị giá hàng hoá ước tính 262 triệu đồng.

Ngày 23/10, Tổng cục QLTT cho biết, lực lượng chức năng vừa triệt phá 2 điểm kinh doanh trên nền tảng số, thu giữ hơn 3.680 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe là viên uống giảm cân, detox cơ thể, tại Tây Ninh.

Qua làm việc, bà Tô Hạnh Nh. (chủ hàng hoá) cho biết, số hàng hoá trên do ông Phan Trọng H (SN 2000, ngụ ấp Đông Tiến, xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) đặt mua trôi nổi trên thị trường, không rõ địa chỉ, không có hoá đơn chứng từ rồi ghi nơi nhận là tên bà Tô Hạnh Nh. và địa chỉ nhận là Tổ 11, ấp Trảng Ba Chân, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Sau khi nhận hàng, bà Nh. sẽ bán trên các tài khoản thương mại điện tử do mình đăng ký.

Cùng ngày, theo lời khai của bà Tô Hạnh Nh. Đội QLTT số 4 tiếp tục khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tại điểm tập kết hàng hoá thuộc tổ 5, ấp Hội Thạnh, xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh do ông Phan Trọng H. (SN 2000, anh của bà Tô Hạnh Nh.) làm chủ.

Lực lượng chức năng đã niêm phong và tạm giữ tất cả số hàng hoá nói trên để tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua khám xét Tổ kiểm tra phát hiện 150 đơn vị sản phẩm là thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, giày các loại có dấu hiệu giả mạo nhãn hàng hoá, bao bì, nhãn hiệu hàng hoá.

Trị giá hàng hoá ước tính 30 triệu đồng.

Qua làm việc ông H cho biết, số hàng hoá trên đều không có hóa đơn chứng từ, là mỹ phẩm, thực phẩm chức năng giả do ông mua trôi nổi trên thị trường với giá thấp hơn so với sản phẩm thật, sau đó đăng bán trên các tài khoản do mình đăng ký trên sàn thương mại điện tử.

Đội QLTT số 4 đã niêm phong và tạm giữ tất cả số hàng hoá nói trên để tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.



