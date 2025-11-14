Sáng ngủ dậy uống nước cam mật ong pha theo cách này còn tốt hơn thuốc bổ
GĐXH - Nước cam mật ong không chỉ là một thức uống ngon miệng mà còn là một "bài thuốc" tự nhiên giúp tăng cường sức khỏe trong mùa đông hiệu quả.
Uống nước cam mật ong có tốt không?
Nước cam mật ong là sự kết hợp tinh tế giữa vị chua thanh mát của cam và vị ngọt dịu của mật ong. Thức uống này không chỉ ngon miệng mà còn là nguồn dinh dưỡng tự nhiên mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Cụ thể như sau:
Giúp tăng miễn dịch
Cam và mật ong đều hỗ trợ mạnh mẽ cho hệ miễn dịch. Vitamin C trong cam giúp nâng cao sức đề kháng, thúc đẩy quá trình lành vết thương và hình thành xương. Trong khi đó, mật ong với khả năng kháng khuẩn và kháng vi-rút tự nhiên giúp cơ thể chống lại các bệnh theo mùa như cảm lạnh, ho hay cúm. Khi kết hợp, hiệu quả bảo vệ cơ thể càng được nhân lên.
Cải thiện hệ tiêu hóa
Enzyme trong mật ong hỗ trợ phân giải đường tự nhiên, giúp cơ thể hấp thu tốt hơn, còn vitamin C từ cam kích thích tuyến tiêu hóa hoạt động hiệu quả. Nhờ đó, nước cam mật ong có thể giảm đầy hơi, khó tiêu và chướng bụng.
Giảm viêm họng
Đặc biệt, khi bị ho hay viêm họng, một ly cam mật ong ấm sẽ giúp làm dịu cổ họng, giảm đau rát và hỗ trợ phục hồi nhanh hơn.
Ngừa bệnh mạn tính
Cả cam và mật ong đều chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa, bao gồm axit ascorbic, flavonoid và carotenoid. Các chất này giúp trung hòa gốc tự do, giảm stress oxy hóa, nguyên nhân gây lão hóa và nhiều bệnh mạn tính. Uống nước cam mật ong thường xuyên có thể giảm nguy cơ tim mạch, đái tháo đường và ung thư, đồng thời duy trì sức khỏe lâu dài.
Làm đẹp da
Vitamin C trong cam đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất collagen, giúp da săn chắc và trẻ trung. Các chất chống oxy hóa còn giúp ngăn ngừa lão hóa sớm do tác động của gốc tự do. Song song đó, mật ong có khả năng dưỡng ẩm sâu, giữ da mềm mại, căng bóng và ngăn ngừa mất nước, tạo nên lớp bảo vệ tự nhiên cho làn da.
Giúp tậm trung, tỉnh táo
Thay vì cà phê, một ly nước cam mật ong vào buổi sáng cũng đủ để tiếp thêm năng lượng. Với lượng đường tự nhiên và vitamin từ cam, kết hợp cùng mật ong, thức uống này giúp cơ thể tỉnh táo, tập trung, duy trì nguồn năng lượng ổn định, hạn chế cảm giác mệt mỏi trong ngày dài.
4 thời điểm uống nước cam mật ong tốt nhất
Uống sau bữa ăn sáng
Nên uống nước cam mật ong sau bữa sáng hoặc bữa trưa từ 1 – 2 giờ. Đây là lúc cơ thể hấp thu vitamin, đặc biệt là vitamin C, tốt nhất.
Để không bị mất dưỡng chất, nước cam nên được dùng ngay sau khi vắt. Bên cạnh đó, sử dụng mật ong sau ăn còn giúp kích thích nhu động ruột, giảm đầy bụng và hỗ trợ tiêu hóa, đặc biệt có lợi cho người khó tiêu.
Uống vào buổi chiều
Uống nước cam mật ong vào buổi chiều giúp cơ thể nhanh chóng lấy lại năng lượng sau một ngày làm việc. Vị ngọt tự nhiên còn hỗ trợ giảm mệt mỏi, thư giãn đầu óc và mang lại tinh thần thoải mái hơn.
Uống trước và sau khi vận động
Mật ong cung cấp nguồn carbohydrate tự nhiên, rất hữu ích khi uống trước buổi tập để duy trì sức bền và hạn chế mệt mỏi. Sau tập luyện, nước cam mật ong còn giúp bổ sung năng lượng, giảm đau nhức cơ và phục hồi thể lực nhanh hơn.
Uống khi cơ thể ốm yếu
Trong trường hợp bị cảm lạnh hoặc ho, nước cam mật ong phát huy đặc tính kháng khuẩn, kháng virus và giàu vitamin, khoáng chất. Nhờ vậy, hệ miễn dịch được tăng cường, giúp cơ thể phục hồi nhanh hơn.
Lưu ý: Không uống vào lúc đói vì sẽ gây cồn cào dạ dày. Bạn cũng không nên uống nước cam mật ong vào ban đêm bởi có thể làm rối loạn giấc ngủ của bạn.
Cách pha nước cam mật ong ngon và tiện lợi nhất
Bước 1: Cam mua về rửa sạch sau đó bạn cắt đôi và đem vào lò vi sóng khoảng vài phút. Cách làm này sẽ giúp các tinh dầu ở cam bị giảm đi giúp quá trình vắt cam dễ dàng mà không bị đắng.
Bước 2: Sử dụng tay hoặc máy xay ép cam lấy nước. Có thể lựa chọn để cả tép hoặc không tùy theo sở thích.
Bước 3: Mật ong đem cho vào cốc và sau đó đem khuấy đều với một chút nhỏ nước ấm.
Bước 4: Khuấy đều hỗn hợp này bạn sẽ có ly nước cam mật ong thơm ngon, tươi mát. Có thể lựa chọn trang trí cùng với một lát chanh hoặc lá bạc hà tùy thích.
