Sao nhập ngũ concert 2025 - 'Khi Tổ quốc gọi tên': Hành trình tự hào và hạnh phúc

Tối 24/8/2025, tại Công viên Sáng Tạo, TP. Hồ Chí Minh, Sao nhập ngũ concert 2025 chính thức diễn ra, đánh dấu một trong những sự kiện âm nhạc – giải trí – trải nghiệm hoành tráng nhất năm.

Không chỉ mang đến những màn trình diễn bùng nổ từ dàn nghệ sĩ hàng đầu, chương trình còn khắc họa hình ảnh người lính trong âm nhạc, trong tinh thần đồng đội và trong tình yêu Tổ quốc, giúp khán giả vừa được giải trí, vừa thêm tự hào khi cất cao lời ca "Tôi là người Việt Nam".

Sao nhập ngũ concert 2025 thể hiện tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc.

Sao nhập ngũ concert 2025 được lấy cảm hứng từ chính tinh thần của chương trình truyền hình thực tế Sao nhập ngũ – hành trình nghệ sĩ khoác áo lính để trải nghiệm, rèn luyện và trưởng thành.

Concert vì vậy không đơn thuần là nơi để thưởng thức âm nhạc, mà còn mang đến những thông điệp sâu sắc về lý tưởng sống, sự kỷ luật và tinh thần đồng đội. Trong hòa bình, tiếng gọi Tổ quốc không chỉ vang lên từ chiến trường, mà có thể xuất hiện trong mỗi lựa chọn sống có trách nhiệm, dám vượt giới hạn của bản thân.

Đêm nhạc quy tụ hơn 40 tiết mục, với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Trúc Nhân, SOOBIN, Hòa Minzy, Trang Pháp, Hương Giang, Chi Pu, LyLy, Double2T, Jun Phạm, Thanh Duy…. Toàn bộ setlist được chia thành 4 chương, tái hiện hành trình của một người lính, từ bước chân nhập ngũ đến khát vọng tuổi trẻ hôm nay.

Một trong những tiết mục dàn dựng đẹp mắt trong concert.

Chương 1 – Khúc quân hành: Nhiệt huyết trên từng bước chân mở màn đầy khí thế với những ca khúc quân ngũ quen thuộc như "Hát mãi khúc quân hành", "Bước chân trên dải Trường Sơn" và ca khúc chủ đề "Sao nhập ngũ". Ngay từ phút đầu, khán giả đã được cuốn vào bầu không khí rực lửa, nơi tiếng hát của nghệ sĩ hòa quyện cùng hàng trăm chiến sĩ từ Lục quân, Hải quân, Không quân, Biên phòng.

Tiếp nối là Chương 2 – Tình yêu nơi chiến tuyến, mang đến những giai điệu chan chứa tình đồng đội và hậu phương như "Phép màu", "Cô gái mở đường x Vấn vương", "Tuổi mộng mơ". Đây là mạch cảm xúc lắng lại, gợi nhắc về những năm tháng gian khó của chiến trường nhưng vẫn tràn đầy yêu thương, lạc quan và niềm tin.

Không khí được đẩy lên cao trào ở Chương 3 – Đỉnh cao lặng thầm: Đừng nghĩ tôi sẽ bỏ cuộc. Các ca khúc như "Nếu một mai tôi bay lên trời" hay "Đã đến lúc" mang đến sự mạnh mẽ, quyết liệt, trước khi toàn bộ khán giả cùng bùng nổ trong sự hòa ca của "Người Việt – Dậy mà đi" và "Nối vòng tay lớn". Đây cũng là phần cao trào nhất của đêm diễn, nơi sức mạnh đoàn kết được thể hiện rõ rệt bằng âm nhạc.

Ca sĩ Trúc Nhân trong một tiết mục hoành tráng.

Khép lại hành trình là Chương 4 – Còn đất nước, còn đi, với sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Những sáng tác trẻ trung song hành cùng các giai điệu hào hùng như "Nam quốc sơn hà", "Made in Vietnam", "Tỏa sáng như những vì sao" hay "Đóa hoa hồng" mang đến sự tươi mới, trẻ trung mà vẫn đầy tự hào. Đêm nhạc khép lại trong đại hợp xướng "Mãi là người Việt Nam" và "Khát vọng tuổi trẻ", khi toàn bộ nghệ sĩ cùng hòa giọng, để lại dư âm mạnh mẽ và niềm kiêu hãnh trong lòng hàng chục nghìn khán giả.

Ảnh: BTC chương trình