Sao phim 'Sex and the City' tiết lộ thói quen ăn sáng chống lão hóa, mê 1 loại quả bán đầy ở chợ Việt

"Sex and the City" là bộ phim nói về cuộc sống và câu chuyện tình yêu, tình bạn của 4 người phụ nữ xinh đẹp đến từ thành phố New York, Mỹ là Carrie, Samantha, Charlotte và Miranda. Bộ phim được phát sóng lần đầu tiên năm 1998, có 6 mùa với 94 tập và kết thúc vào ngày 22 tháng 2 năm 2004. “Sex and the City” được bình chọn là một trong những bộ phim ăn khách nhất mọi thời đại. Cùng với thành công của bộ phim, dàn diễn viên trong “Sex and the City” cũng nhận được sự yêu thích từ công chúng. Trong đó, chúng ta không thể không kể đến nữ diễn viên Cynthia Nixon đảm nhận vai Miranda Hobbes. Trong ảnh, Cynthia Nixon đảm nhận vai Miranda Hobbes (người đứng ngoài cùng bên trái) trong phim “Sex And The City”