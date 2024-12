Nữ chính xinh đẹp phim 'Sex and the City' dạy con về tiền bạc khiến ai cũng ngỡ ngàng

Sarah Jessica Parker - sao phim "Sex and the City" chăm chỉ lao động từ 11 tuổi

Sarah Jessica Parker trong phim "Sex and the City" nhập vai nhân vật Carrie Bradshaw, đây là người phụ nữ có đời sống tình cảm bấp bênh với nhiều mối tình sóng gió. Trước khi thành công với vai chính trong phim này, Sarah Jessica Parker đã là một diễn viên có thâm niên trong nghề.

Sarah Jessica Parker - sao phim "Sex and the City" là ngôi sao kiếm được nhiều tiền ở Hollywood.

Sao phim "Sex and the City" bước chân vào showbiz từ rất sớm, khi đó cô mới 11 tuổi, là diễn viên nhí trên sân khấu kịch Broadway. Sau đó, Sarah Jessica Parker có một sự nghiệp thăng hoa. Cô được biết đến với vai chính Carrie Bradshaw trong loạt phim truyền hình "Sex and the City" của đài HBO (1998–2004). Phim mang về cho cô hai giải Emmy: một ở hạng mục sê-ri phim hài nổi bật (với tư cách nhà sản xuất) năm 2001 và một ở hạng mục Nữ diễn viên chính nổi bật trong sê-ri phim hài năm 2004. Cô đồng thời giành thêm bốn giải Quả cầu vàng: một cho giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất trong sê-ri phim hài và ba cho giải Nhóm diễn viên xuất sắc. Cô tiếp tục góp mặt trong phiên bản điện ảnh của phim là Sex and the City (2008) và Sex and the City 2 (2010).

Bên cạnh đó, cô cũng sở hữu hàng loạt bom tấn phá đảo mọi phòng vé như: The Family Stone, Failure to Launch, New Year Eve,...

Ngoài sự nghiệp diễn xuất, cô được coi là biểu tượng thời trang với các hợp đồng triệu đô cùng nhiều thương hiệu lớn khác nhau. Đặc biệt cô sở hữu thương hiệu nước hoa nổi tiếng với hàng loạt bộ sưu tập ấn tượng như: Lovely, Dawn, Endless, Twilight,...

Sarah Jessica Parker và chồng.

Sarah Jessica Parker cũng cho ra mắt thương hiệu thời trang của riêng mình, Bitten hợp tác cùng chuỗi cửa hàng quần áo giảm giá Steve & Barry's để chuyên cung cấp các mặt hàng quần áo và phụ kiện trang sức dưới 20 đô la.

Năm 2014, cô tiếp tục cho ra mắt thương hiệu giày dép SJP Collection. Đến năm 2018, Sarah Jessica Parker đã hợp tác cùng Gilt (trang mua sắm trực tuyến của Mỹ) cho ra mắt bộ sưu tập váy cưới may sẵn dành cho cô dâu hiện đại, yêu thích sáng tạo, tự do.

Bên cạnh các thương hiệu thời trang nổi tiếng, Sarah Jessica Parker còn sở hữu thương hiệu rượu vang đình đám từng đạt giải thưởng Invivo X, SJP.

Sarah Jessica Parker - sao phim "Sex and the City" giàu có nhưng dạy con nghiêm khắc về tiền bạc

Trong cuộc phỏng vấn trên một chương trình, sao phim "Sex and the City" đã thảo luận về triết lý nuôi dạy con cái của cô có liên quan đến vấn đề tiền bạc.

3 con xinh xắn của sao phim "Sex and the City".

Cụ thể, Sarah Jessica Parker chia sẻ về phương pháp nuôi dạy con đặc biệt này: "Tôi muốn con mình hiểu được ý nghĩa và giá trị của những đồng tiền. Tôi nghĩ đó là cách sống tuyệt vời cho trẻ em, khi nhu cầu của các con được đáp ứng, chẳng hạn như được ăn, có cảm giác an toàn và nhận nhiều tình yêu thương.

Bên cạnh đó, các con cũng cần có những thứ quan trọng trong cuộc sống như sách vở, thức ăn và những trải nghiệm thú vị. Nhưng các con phải thực sự muốn và khao khát những thứ đó. Do đó, các con cần hiểu được cần phải góp sức như thế nào để có được những điều này ở một thời điểm nhất định".

Tổ ấm hạnh phúc của sao phim "Sex and the City".

Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng bày tỏ quan điểm rằng nếu con cái được nuôi dạy như những đứa trẻ được hưởng nhiều đặc quyền, các con sẽ không thể hiểu được giá trị của sức lao động. Cô luôn trân trọng công việc. Do đó, cô cho rằng vợ chồng cô có trách nhiệm cho các con thấy bằng ví dụ về việc nợ cộng đồng một điều gì đó. Vợ chồng nữ diễn viên cũng nhấn mạnh con cái không có quyền hưởng lợi từ thành quả công việc của cha mẹ.