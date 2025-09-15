Mới nhất
Hơn 200 chuyến xe miễn phí đưa gần 10.000 lượt người Hải Phòng đến triển lãm 80 năm thành tựu đất nước

Thứ hai, 20:00 15/09/2025 | Xã hội
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Sau 8 ngày triển khai chuyến xe miễn phí đưa người dân Hải Phòng lên Thủ đô Hà Nội tham quan triển lãm 80 năm thành tựu đất nước nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, đã có 230 chuyến xe được bố trí, đưa đón 9.962 lượt người.

Hơn 200 chuyến xe miễn phí đã được tổ chức để đưa người dân Hải Phòng tham quan triển lãm 80 năm thành tựu đất nước , đánh dấu kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Chương trình này không chỉ mang lại cơ hội tìm hiểu về lịch sử và văn hóa dân tộc, mà còn thể hiện sự tri ân đối với những đóng góp của các thế hệ đi trước.

Phía Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP Hải Phòng cho biết, từ ngày 8/9 đến ngày 15/9/2025 đã có tổng cộng 230 chuyến xe miễn phí , chở 9.962 lượt người lên Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) tham quan triển lãm 80 năm thành tựu đất nước. Trong đó, phía Đông 130 xe/ 6.005 lượt người và phía Tây 100 xe/ 3.957 người.

Hơn 200 chuyến xe miễn phí đưa gần 10.000 lượt người Hải Phòng đến triển lãm 80 năm thành tựu đất nước- Ảnh 1.

Với sự giúp sức của các đơn vị vận tải, hành trình tham quan triển lãm đã trọn vẹn ý nghĩa.

Hơn 200 chuyến xe miễn phí đưa gần 10.000 lượt người Hải Phòng đến triển lãm 80 năm thành tựu đất nước- Ảnh 2.

Lực lượng hỗ trợ người dân trong hành trình tham quan triển lãm 80 năm thành tựu đất nước.

Hơn 200 chuyến xe miễn phí đưa gần 10.000 lượt người Hải Phòng đến triển lãm 80 năm thành tựu đất nước- Ảnh 3.

Người dân Hải Phòng gọi đây là những chuyến xe nghĩa tình giữa chính quyền, doanh nghiệp với người dân.

Hơn 200 chuyến xe miễn phí đưa gần 10.000 lượt người Hải Phòng đến triển lãm 80 năm thành tựu đất nước- Ảnh 4.

Lãnh đạo Sở VHTTDL Hải Phòng giao lưu cùng người dân Hải Phòng tại triển lãm.

Theo đó, Ban Tổ chức đã cử tổng số 247 lượt người đi theo xe hỗ trợ, trực tiếp hướng dẫn người dân tham quan tại triển lãm, 405 lượt người hỗ trợ tại 2 điểm đón phía Đông và phía Tây thành phố.

UBND TP Hải Phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng bố trí cán bộ, công chức, hướng dẫn viên, thuyết minh viên đón tiếp, hướng dẫn người dân tham quan chu đáo tại triển lãm.

Các Sở, ngành, đơn vị đã phối hợp với 20 doanh nghiệp vận tải, lữ hành bố trí cho người dân đón xe tại 2 địa điểm: Cung Văn hóa, Lao động hữu nghị Việt Tiệp và Trung tâm Văn hóa Xứ Đông, chiều đi từ 8h00 đến 8h30 hàng ngày, chiều về từ 15h00 đến 15h30.

Mọi người dân tham gia đều bày tỏ vui mừng, phấn khởi và cảm ơn lãnh đạo thành phố đã quan tâm bố trí, nỗ lực tổ chức tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham quan triển lãm. Thông qua chương trình, bà con được tiếp cận và trực tiếp trải nghiệm, chứng kiến những thành tựu của đất nước cũng như TP Hải Phòng trong 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Sau hai tuần mở cửa, các khu triển lãm của TP Hải Phòng tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia đã đón 600.000 lượt khách tham quan, là điểm đến hấp dẫn của người dân và du khách. Đặc biệt trong những ngày qua, thành phố đã tổ chức đón tiếp nhiều thương binh, bệnh binh, người có công, người khuyết tật và du khách nước ngoài đến tham quan khu triển lãm của TP Hải Phòng.

Thùy Dung
