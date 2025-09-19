Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Tâm sự

Sau đám tang chồng, người phụ nữ U80 chết lặng trước toan tính của con cái

Thứ sáu, 20:23 19/09/2025 | Tâm sự
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Sau đám tang chồng, khi nỗi buồn chưa kịp nguôi ngoai, tôi lại đối mặt với tình cảnh đầy cay đắng từ những suy tính của con cái.

Chồng tôi mất chưa đầy 40 ngày, căn nhà còn vương hương khói, văng vẳng tiếng kinh tụng niệm… Nhưng khi chưa kịp gượng dậy sau nỗi đau ấy, tôi lại sắp rơi vào tình cảnh mất đi chỗ dựa tinh thần cuối cùng.

Mấy hôm nay, từ trong căn phòng khép hờ, tôi nghe loáng thoáng tiếng con trai và con dâu thì thầm. Ban đầu, tôi ngỡ chúng chỉ đang bàn chuyện cơm áo, con cái. Nào ngờ, những lời rơi vào tai khiến tim tôi thắt lại. Chúng đang toan tính đưa tôi vào viện dưỡng lão .

- Ảnh 1.

Ảnh minh họa: FP

Con dâu tôi lấy lý do bận công việc, không có nhiều thời gian, kinh nghiệm chăm sóc người già để đưa ra đề nghị này với chồng.

Con nói: “Vào viện dưỡng lão, mẹ sẽ được gặp nhiều người cùng tuổi, sẽ không cô đơn, thui thủi một mình như ở nhà.

Đây là cách tốt nhất giúp mẹ được chăm sóc tốt vừa giúp vợ chồng mình có thời gian lo cho tương lai. Quan trọng nhất là chỉ có như thế, vợ chồng mình mới có thể bán căn nhà này đi để lấy vốn làm ăn. Mình nghèo đủ rồi, em không muốn sau này có con, chúng sẽ khổ như mình bây giờ”.

Nghe những câu nói ấy, tôi thấy cuộc đời thật chua chát. Đau lòng hơn, con trai tôi không hề phản bác. Con chỉ xin vợ cho thêm thời gian để tìm cách nói sao cho mẹ đồng ý, làm theo kế hoạch của mình.

Chưa bao giờ trong đời, tôi có cảm giác tủi nhục, tuyệt vọng như vậy. Bỗng chốc tôi cảm thấy mọi niềm tin sụp đổ, cay đắng, tủi hờn bủa vây.

Ở tuổi 77, tôi chỉ mong một mái ấm có con cháu bên cạnh. Tôi từng nghĩ, chồng mất thì còn con trai, con dâu làm chỗ dựa. Nào ngờ trong mắt các con, tôi chỉ là gánh nặng, vật cản trên con đường tiến thân.

Căn nhà này là do một tay vợ chồng tôi dày công tạo dựng. Từng viên gạch, từng viên ngói đều chất chứa mồ hôi, nước mắt của chúng tôi. Nó cũng lưu giữ biết bao ký ức của gia đình này. Vậy mà với con cái, nó chỉ là món tài sản, một thứ để chúng dễ dàng quy đổi ra tiền.

Những ngày qua, không đêm nào tôi có thể chợp mắt. Tôi tủi thân, lạc lõng trong chính mái ấm mà mình từng vun vén. Chính đứa con tôi rứt ruột sinh ra lại tính toán từng bước để đẩy tôi ra ngoài lề cuộc sống của nó.

Mấy hôm nay, lòng tôi giằng xé nhiều nỗi niềm, dự định khi con mở lời đưa mẹ vào viện dưỡng lão, tôi sẽ mắng vào mặt các con. Để chúng hiểu rằng, tôi là mẹ chúng, từng cưu mang, yêu thương con cái thế nào và con không được vứt bỏ người sinh ra mình như một món đồ không còn giá trị.

Nhưng rồi tôi lại nhủ, nếu con cái đã chẳng cần đến mình, cố ở lại chỉ càng làm chúng thêm chán ghét. Những tháng ngày còn lại của tôi cũng sẽ thêm buồn đau, ngột ngạt.

Đã vậy, tôi sẽ không đợi con ra lời. Tôi sẽ ra đi trước để giữ lại một chút tình cảm mẹ con cuối cùng.

Tôi định nương nhờ cửa Phật, mong có được những tháng ngày thanh thản về sau...

Độc giả giấu tên

Xu hướng nghỉ hưu mới: Tuổi già tự do, khỏe mạnh, không phiền con cáiXu hướng nghỉ hưu mới: Tuổi già tự do, khỏe mạnh, không phiền con cái

GĐXH - Khi bước vào giai đoạn nghỉ hưu, nhiều người cao tuổi băn khoăn không biết nên lựa chọn sống cùng con cháu, vào viện dưỡng lão hay tìm cho mình một hướng đi khác.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lần lượt đến ở nhà 3 con trai, cụ ông nhận ra sự thật phũ phàng: Đây mới là nơi nương náu tuổi già

Lần lượt đến ở nhà 3 con trai, cụ ông nhận ra sự thật phũ phàng: Đây mới là nơi nương náu tuổi già

Cha mẹ sẽ trả giá đắt khi về già nếu chỉ chăm chăm nuôi con học giỏi mà quên dạy 1 điều

Cha mẹ sẽ trả giá đắt khi về già nếu chỉ chăm chăm nuôi con học giỏi mà quên dạy 1 điều

Câu chuyện Lý Hồng Chương và bài học EQ đỉnh cao trong giao tiếp

Câu chuyện Lý Hồng Chương và bài học EQ đỉnh cao trong giao tiếp

4 giờ sống hiệu quả mỗi ngày: Bí quyết tạo nên khác biệt giữa người giàu và người nghèo

4 giờ sống hiệu quả mỗi ngày: Bí quyết tạo nên khác biệt giữa người giàu và người nghèo

Con giáp càng gian nan càng bản lĩnh, khó khăn không thể quật ngã

Con giáp càng gian nan càng bản lĩnh, khó khăn không thể quật ngã

Cùng chuyên mục

Cho bạn vay 74 triệu, 5 năm sau tôi nhận lại 'tiền giả' và cái kết khó tin

Cho bạn vay 74 triệu, 5 năm sau tôi nhận lại 'tiền giả' và cái kết khó tin

Tâm sự - 9 giờ trước

GĐXH - Bất ngờ nhận lại "tiền giả", tôi càng hiểu rõ tình bạn chân thành quý giá đến nhường nào.

Chuẩn bị ly hôn, câu nói của cậu con trai 7 tuổi khiến trái tim người làm mẹ như tôi đau nhói

Chuẩn bị ly hôn, câu nói của cậu con trai 7 tuổi khiến trái tim người làm mẹ như tôi đau nhói

Tâm sự - 10 giờ trước

GĐXH – Hiện tại, cứ nghĩ đến con, nghĩ đến những gì con nói, tôi lại thấy lòng mình nhói đau khôn nguôi.

Ngay trước ngày tái hôn, món quà từ mẹ chồng cũ khiến tôi lập tức hủy hôn

Ngay trước ngày tái hôn, món quà từ mẹ chồng cũ khiến tôi lập tức hủy hôn

Tâm sự - 14 giờ trước

GĐXH - Cuộc đời nhiều khi mang đến những khúc rẽ bất ngờ, khiến con người nhận ra đâu mới là tình thân thật sự.

Lời bố nói trong bữa cơm 49 ngày mẹ mất khiến 5 con gái nghẹn lòng

Lời bố nói trong bữa cơm 49 ngày mẹ mất khiến 5 con gái nghẹn lòng

Tâm sự - 21 giờ trước

Trong bữa cơm 49 ngày mẹ mất, tôi thấy bố phấn chấn lạ thường. Nghe bố chia sẻ với họ hàng, chòm xóm mà 5 chị em tôi nghẹn lòng.

Vợ đi chơi về còn được chồng bóp chân, chiều chuộng: Sự thật phía sau câu nói của anh chồng gây sốc!

Vợ đi chơi về còn được chồng bóp chân, chiều chuộng: Sự thật phía sau câu nói của anh chồng gây sốc!

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tôi không tin vào tai mình. Chẳng hiểu sao thằng bạn tôi là đàn ông con trai, vợ nói lại "vâng ạ!".

Stress vì nếp sống nhà chồng

Stress vì nếp sống nhà chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

Bất cứ cô gái nào mới kết hôn cũng trải qua sự bỡ ngỡ và lúng túng khi đối diện với nếp sống khác biệt của gia đình chồng.

Mang thai tuần thứ 30, tôi choáng váng khi người phụ nữ dắt bé trai 5 tuổi đến nhận cha

Mang thai tuần thứ 30, tôi choáng váng khi người phụ nữ dắt bé trai 5 tuổi đến nhận cha

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Cô ấy dẫn theo 1 bé trai tầm 5 tuổi và khẳng định đó là con của chồng tôi. Hai vợ chồng tôi bất ngờ đến bật ngửa khi cô ấy bảo nếu sợ nói dối có thể mang bé đi thử ADN.

Tôi quá may mắn khi có người mẹ kế cho tôi 'cả một gia tài'

Tôi quá may mắn khi có người mẹ kế cho tôi 'cả một gia tài'

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Đến thời điểm tôi viết những dòng này, tôi lại một lần nữa cảm thấy bản thân quá may mắn khi gặp được một người mẹ như vậy.

Tôi có nên đến với người phụ nữ từng đổ vỡ, có con nhỏ khi cha mẹ phản đối

Tôi có nên đến với người phụ nữ từng đổ vỡ, có con nhỏ khi cha mẹ phản đối

Tâm sự - 1 ngày trước

Một chàng trai trẻ rơi vào ngã rẽ tình yêu và chữ hiếu: giữa người phụ nữ từng đổ vỡ, có con nhỏ nhưng khiến anh hạnh phúc và một mối quan hệ “chuẩn mực” được gia đình ủng hộ. Anh đang bế tắc không biết nên chọn con tim hay sự an toàn.

Lần nào gặp lại, người yêu cũ cũng cố làm tôi bẽ mặt chỉ vì tôi là người đã chứng kiến hết thảy quá khứ của anh

Lần nào gặp lại, người yêu cũ cũng cố làm tôi bẽ mặt chỉ vì tôi là người đã chứng kiến hết thảy quá khứ của anh

Tâm sự - 2 ngày trước

Tôi đã từng tự hỏi tại sao Khải lại căm hận tôi đến thế?

Xem nhiều

Dọn nhà chuyển đi nơi khác, tôi rơi nước mắt phát hiện bí mật đau lòng của người chồng quá cố

Dọn nhà chuyển đi nơi khác, tôi rơi nước mắt phát hiện bí mật đau lòng của người chồng quá cố

Tâm sự

GĐXH – Mấy đêm nay, cứ đặt mình xuống, tôi lại bị ám ảnh bởi chuyện trong quá khứ của chồng, không thể nào thoát ra được…

Vợ phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo, quyết định của người chồng khiến ai nấy đều sửng sốt

Vợ phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo, quyết định của người chồng khiến ai nấy đều sửng sốt

Tâm sự
Ở biệt thự, đi xe sang, quẹt thẻ không giới hạn mà khổ

Ở biệt thự, đi xe sang, quẹt thẻ không giới hạn mà khổ

Tâm sự
Sự xuất hiện của "vị khách không mời" trong tiệc sinh nhật chồng khiến tôi không nói lên lời

Sự xuất hiện của "vị khách không mời" trong tiệc sinh nhật chồng khiến tôi không nói lên lời

Tâm sự
Vợ đi chơi về còn được chồng bóp chân, chiều chuộng: Sự thật phía sau câu nói của anh chồng gây sốc!

Vợ đi chơi về còn được chồng bóp chân, chiều chuộng: Sự thật phía sau câu nói của anh chồng gây sốc!

Tâm sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top