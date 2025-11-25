Mỹ Anh khuyên Đăng ngừng hàn gắn, Dũng nói rõ lý do 'yêu gấp' với Kim Ngân
GĐXH - Trong "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 47, Dũng đưa ra một loạt lý do để thuyết phục Kim Ngân nhanh chóng đồng ý tình cảm, còn Mỹ Anh bày tỏ mong muốn Đăng ngừng nỗ lực hàn gắn.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 47 "Gió ngang khoảng trời xanh", Đăng (Doãn Quốc Đam) cố gắng hàn gắn với Mỹ Anh (Phương Oanh) nhưng kết quả không khả quan. Mỹ Anh nói mỗi khi nhớ lại chuyện cũ như hàng nghìn vết dao đâm vào tim cô, ám ảnh và dằn vặt.
Mỹ Anh nói với Đăng trong nước mắt: "Nếu anh còn yêu em thì buông đi! Em đã cố thử rồi nhưng mỗi khi nghĩ đến anh là ký ức như hàng nghìn vết dao đâm vào tim. Nó ám ảnh, dằn vặt khiến em không thể thở được. Nên hãy để em quên anh, quên đi tất cả những ký ức đen tối thuộc về anh".
Ở diễn biến khác trong tập phim, Dũng (Đức Hiếu) sau khi tỏ tình và quyết tâm trong chuyện tình cảm nên đã thuyết phục Kim Ngân (Việt Hoa) rằng cả hai đều đang ở độ tuổi quá lứa lỡ thì, không nên õng ẹo làm tốn thời gian của nhau mà nhanh chóng đi tới hôn nhân.
"Nhân duyên của bọn mình là do gia tiên tiền tổ 2 bên gia đình định đoạt cho 2 mẹ mai mối cho mình mà. Ngân! Em nghiêm túc đi!" - Dũng nói trong khi Ngân không ngừng cười. Cô nói tuổi này mà ế chỉ có thể là chơi bời hoặc bị hâm. Đáp lại, Dũng thừa nhận mình bị hâm và bất ngờ ôm Kim Ngân.
Trong khi đó, sau khi làm lành, tình cảm của vợ chồng Trúc Lam (Quỳnh Kool) và Toàn (Tô Dũng) ngày càng đi lên. Lam nói từ giờ hai vợ chồng nên ngồi nói chuyện với nhau thẳng thắn về những điểm chưa hài lòng về đối phương để cùng nhau thay đổi.
Tập 47 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" được phát sóng trên VTV3 vào 20h tối 25/11.
'Cách em 1 milimet' giành lại vị trí dẫn đầu từ 'Gió ngang khoảng trời xanh'Xem - nghe - đọc - 14 phút trước
GĐXH - Bộ phim "Cách em 1 milimet" đã lấy lại vị trí đầu bảng xếp hạng rating phim Việt tuần qua từ "Gió ngang khoảng trời xanh".
Bị đánh giá là 'mềm yếu', Khắc bị Phó bí thư tỉnh Sách yêu cầu rút khỏi vị trí Giám đốc SởXem - nghe - đọc - 20 giờ trước
GĐXH - Trong tập 17 phim "Lằn ranh", Khắc không chỉ làm mất lòng tin của ông Sách mà còn gây rắc rối cho Triển khi liên quan tới Vinh trong đường dây đánh bạc.
NSND Hồng Vân thành bà mối bất đắc dĩ, bê cả tính cách thật ngoài đời lên phimXem - nghe - đọc - 22 giờ trước
GĐXH - NSND Hồng Vân từng là MC mai mối trong chương trình "Bạn muốn hẹn hò", mới đây trong phim điện ảnh đang chiếu rạp, chị tiếp tục thành "bà mối bất đắc dĩ".
Dũng 'con bác Bơ' buông lời ẩn ý có tình cảm với Kim NgânXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 46 "Gió ngang khoảng trời xanh", Dũng quyết định thổ lộ với Kim Ngân, trong khi Toàn ghen tuông khi chạm mặt nam đồng nghiệp của vợ.
Nhạc sĩ Bắc Bling cùng ca sĩ nhí Kim Cương làm mới ký ức tuổi thơ qua MV 'Oẳn tù tì'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - MV "Oẳn tù tì" của ca sĩ nhí Kim Cương và nhạc sĩ Tuấn Cry là sự kết hợp giữa hiện đại và trò chơi dân gian Việt Nam, hứa hẹn mang đến trải nghiệm âm nhạc mới mẻ.
SOOBIN bật khóc khi thành viên đầu tiên bị loại khỏi 'Tân binh toàn năng'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Tập 8 "Tân binh toàn năng" khép lại với nhiều nước mắt, đã có thí sinh đầu tiên phải nói lời chia tay với chương trình.
Ca sĩ Đông Hùng tiết lộ về gia đình và song ca với con gái trên sóng VTVXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
Sau biến cố gia đình, ca sĩ Đông Hùng tìm thấy niềm hạnh phúc bên bà xã và cô con gái nhỏ. Nhờ điểm tựa tổ ấm, ca sĩ trở lại ca hát sôi nổi, sự nghiệp ngày càng thăng hoa.
Phim 'Người thừa kế không danh phận' phát sóng trên VTV9 từ ngày 2/12Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Bộ phim "Người thừa kế không danh phận" được phát sóng vào khung giờ vàng trên VTV9 từ ngày 2/12.
Bị bạn gái bán đứng, Đức quyết định chia tay NgaXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Phát hiện bạn gái gian dối trong lời khai tại cơ quan công an, Đức đã chủ động nói chuyện và chia tay Nga.
Con gái NSND Công Lý làm phim tài liệu về bốXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Thục Anh – con gái NSND Công Lý vừa giới thiệu phim tài liệu kể về cuộc đời và hành trình vượt bệnh tật của bố.
SOOBIN bật khóc khi thành viên đầu tiên bị loại khỏi 'Tân binh toàn năng'Xem - nghe - đọc
GĐXH - Tập 8 "Tân binh toàn năng" khép lại với nhiều nước mắt, đã có thí sinh đầu tiên phải nói lời chia tay với chương trình.