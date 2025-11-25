Mỹ Anh khuyên Đăng ngừng hàn gắn, Dũng nói rõ lý do 'yêu gấp' với Kim Ngân

Trong trích đoạn giới thiệu tập 47 "Gió ngang khoảng trời xanh", Đăng (Doãn Quốc Đam) cố gắng hàn gắn với Mỹ Anh (Phương Oanh) nhưng kết quả không khả quan. Mỹ Anh nói mỗi khi nhớ lại chuyện cũ như hàng nghìn vết dao đâm vào tim cô, ám ảnh và dằn vặt.



Mỹ Anh nói với Đăng trong nước mắt: "Nếu anh còn yêu em thì buông đi! Em đã cố thử rồi nhưng mỗi khi nghĩ đến anh là ký ức như hàng nghìn vết dao đâm vào tim. Nó ám ảnh, dằn vặt khiến em không thể thở được. Nên hãy để em quên anh, quên đi tất cả những ký ức đen tối thuộc về anh".

Mỹ Anh thẳng thắn không muốn quay lại với Đăng vì còn ám ảnh chuyện quá khứ. Ảnh VOV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Dũng (Đức Hiếu) sau khi tỏ tình và quyết tâm trong chuyện tình cảm nên đã thuyết phục Kim Ngân (Việt Hoa) rằng cả hai đều đang ở độ tuổi quá lứa lỡ thì, không nên õng ẹo làm tốn thời gian của nhau mà nhanh chóng đi tới hôn nhân.

"Nhân duyên của bọn mình là do gia tiên tiền tổ 2 bên gia đình định đoạt cho 2 mẹ mai mối cho mình mà. Ngân! Em nghiêm túc đi!" - Dũng nói trong khi Ngân không ngừng cười. Cô nói tuổi này mà ế chỉ có thể là chơi bời hoặc bị hâm. Đáp lại, Dũng thừa nhận mình bị hâm và bất ngờ ôm Kim Ngân.

Dũng thể hiện quyết tâm, nghiêm túc trong chuyện tình cảm trong khi Kim Ngân vẫn chưa sẵn sàng. Ảnh VOV

Trong khi đó, sau khi làm lành, tình cảm của vợ chồng Trúc Lam (Quỳnh Kool) và Toàn (Tô Dũng) ngày càng đi lên. Lam nói từ giờ hai vợ chồng nên ngồi nói chuyện với nhau thẳng thắn về những điểm chưa hài lòng về đối phương để cùng nhau thay đổi.



Toàn và Trúc Lam đã quay về với nhau, cả hai đã biết trân trọng, nhường nhịn nhau. Ảnh VOV

Tập 47 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" được phát sóng trên VTV3 vào 20h tối 25/11.

Lý Chí Huy gây sốt với những 'câu thơ' hài hước trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' GĐXH - Diễn viên Lý Chí Huy trong vai Đồng Văn Tiền đã bất ngờ quay trở lại ở chặng cuối phim "Gió ngang khoảng trời xanh" gây ấn tượng với khán giả bởi lối diễn tự nhiên, lời thoại đầy dí dỏm.