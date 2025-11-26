'Gió ngang khoảng trời xanh' tập cuối: Mỹ Anh (Phương Oanh) chìm trong đau khổ, tự nhốt mình trong phòng

Trong trích đoạn giới thiệu tập 48 "Gió ngang khoảng trời xanh" (tập cuối), Kim Ngân (Việt Hoa) đường đột đề nghị Dũng (Đức Hiếu) dừng lại, vì cô cho rằng cả hai có rung động dành cho nhau nhưng gọi là tình yêu thì chưa phải.

"Chúng ta chỉ cố hoàn thành deadline hôn nhân của cuộc đời thôi" - Kim Ngân thẳng thắn với Dũng.

Trước đó, Dũng và Kim Ngân đã có quá trình tìm hiểu nhờ sự mai mối của hai mẹ, nhưng cả hai đều có ấn tượng xấu về nhau. Đến sau này, khi có duyên làm cùng quán trà của Mỹ Anh, cả hai mới có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn, hiểu nhau hơn và nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Thậm chí, Dũng còn chủ động hôn Kim Ngân trong sự bất ngờ của cô nàng.

Kim Ngân thẳng thắn với Dũng về chuyện tình cảm. Ảnh VTV

Trong khi đó, vợ chồng Trúc Lam - Toàn, sau khi suýt ly hôn, cặp đôi đều thể hiện sự trưởng thành, bao dung và trân trọng hôn nhân đang có. Sau khi nói chuyện thẳng thắn với nhau, trước sự có mặt của mẹ Trúc Lam, tất cả đã nhìn nhận mỗi người đều có một phần lỗi ở mình và cố gắng sống hoàn thiện hơn trong thời gian tới. Bởi thế cả hai đều rất vui vẻ và hạnh phúc.

Trong trích đoạn của tập cuối cho thấy vợ chồng Trúc Lam được dự đoán sẽ có một cái kết viên mãn khi chào đón con đầu lòng, điều mà cả hai đã mong muốn lâu nay.

Có thể sẽ là một cái kết có hậu cho vợ chồng Trúc Lam - Toàn khi sống hạnh phúc, chào đón đứa con đầu lòng. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Mỹ Anh (Phương Oanh) vẫn chìm trong đau khổ, bế tắc bởi ám ảnh chuyện quá khứ khi vẫn còn thương tổn vì bị chồng phản bội. Sau khi đề nghị chấm dứt hoàn toàn với Đăng (Doãn Quốc Đam), Mỹ Anh nhốt mình ở trong phòng.

Mỹ Anh vẫn còn ám ảnh, dằn vặt bởi chuyện bị chồng phản bội. Ảnh VTV

Dù Trúc Lam và Kim Ngân ở ngoài đập cửa nhưng cô cũng không chịu mở cửa. Trúc Lam cầu xin Mỹ Anh ngừng hành hạ bản thân. Và lần đầu tiên Mỹ Anh thừa nhận mình thực sự rất mệt vì phải là trụ cột của con và cô con gái mạnh mẽ của bố, người chị hiểu chuyện của các em. Cô khóc nói luôn tỏ ra là mình ổn nhưng thực ra không phải.

Trúc Lam và Kim Ngân tới động viên Mỹ Anh khi người chị đang tự nhốt mình trong phòng. Ảnh VTV

Tập 48 - tập cuối phim "Gió ngang khoảng trời xanh" phát sóng lúc 20h ngày 26/11) trên kênh VTV3.

