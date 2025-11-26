Mới nhất
'Gió ngang khoảng trời xanh' tập cuối: Mỹ Anh (Phương Oanh) chìm trong đau khổ, tự nhốt mình trong phòng

Thứ tư, 09:50 26/11/2025 | Xem - nghe - đọc
GĐXH - Trong tập 48 "Gió ngang khoảng trời xanh" mang đến nhiều tình huống bất ngờ và một cái kết có hậu cho các nhân vật.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 48 "Gió ngang khoảng trời xanh" (tập cuối), Kim Ngân (Việt Hoa) đường đột đề nghị Dũng (Đức Hiếu) dừng lại, vì cô cho rằng cả hai có rung động dành cho nhau nhưng gọi là tình yêu thì chưa phải. 

"Chúng ta chỉ cố hoàn thành deadline hôn nhân của cuộc đời thôi" - Kim Ngân thẳng thắn với Dũng.

Trước đó, Dũng và Kim Ngân đã có quá trình tìm hiểu nhờ sự mai mối của hai mẹ, nhưng cả hai đều có ấn tượng xấu về nhau. Đến sau này, khi có duyên làm cùng quán trà của Mỹ Anh, cả hai mới có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn, hiểu nhau hơn và nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Thậm chí, Dũng còn chủ động hôn Kim Ngân trong sự bất ngờ của cô nàng.

' Gió ngang khoảng trời xanh ' tập cuối: Mỹ Anh chìm trong đau khổ và hy vọng mới - Ảnh 1.

Kim Ngân thẳng thắn với Dũng về chuyện tình cảm. Ảnh VTV

Trong khi đó, vợ chồng Trúc Lam - Toàn, sau khi suýt ly hôn, cặp đôi đều thể hiện sự trưởng thành, bao dung và trân trọng hôn nhân đang có. Sau khi nói chuyện thẳng thắn với nhau, trước sự có mặt của mẹ Trúc Lam, tất cả đã nhìn nhận mỗi người đều có một phần lỗi ở mình và cố gắng sống hoàn thiện hơn trong thời gian tới. Bởi thế cả hai đều rất vui vẻ và hạnh phúc.

Trong trích đoạn của tập cuối cho thấy vợ chồng Trúc Lam được dự đoán sẽ có một cái kết viên mãn khi chào đón con đầu lòng, điều mà cả hai đã mong muốn lâu nay.

' Gió ngang khoảng trời xanh ' tập cuối: Mỹ Anh chìm trong đau khổ và hy vọng mới - Ảnh 2.

Có thể sẽ là một cái kết có hậu cho vợ chồng Trúc Lam - Toàn khi sống hạnh phúc, chào đón đứa con đầu lòng. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Mỹ Anh (Phương Oanh) vẫn chìm trong đau khổ, bế tắc bởi ám ảnh chuyện quá khứ khi vẫn còn thương tổn vì bị chồng phản bội. Sau khi đề nghị chấm dứt hoàn toàn với Đăng (Doãn Quốc Đam), Mỹ Anh nhốt mình ở trong phòng. 

' Gió ngang khoảng trời xanh ' tập cuối: Mỹ Anh chìm trong đau khổ và hy vọng mới - Ảnh 3.

Mỹ Anh vẫn còn ám ảnh, dằn vặt bởi chuyện bị chồng phản bội. Ảnh VTV

Dù Trúc Lam và Kim Ngân ở ngoài đập cửa nhưng cô cũng không chịu mở cửa. Trúc Lam cầu xin Mỹ Anh ngừng hành hạ bản thân. Và lần đầu tiên Mỹ Anh thừa nhận mình thực sự rất mệt vì phải là trụ cột của con và cô con gái mạnh mẽ của bố, người chị hiểu chuyện của các em. Cô khóc nói luôn tỏ ra là mình ổn nhưng thực ra không phải.

' Gió ngang khoảng trời xanh ' tập cuối: Mỹ Anh chìm trong đau khổ và hy vọng mới - Ảnh 4.

Trúc Lam và Kim Ngân tới động viên Mỹ Anh khi người chị đang tự nhốt mình trong phòng. Ảnh VTV

Tập 48 - tập cuối phim "Gió ngang khoảng trời xanh" phát sóng lúc 20h ngày 26/11) trên kênh VTV3.

' Gió ngang khoảng trời xanh ' tập cuối: Mỹ Anh chìm trong đau khổ và hy vọng mới - Ảnh 5.Nam nghệ sĩ nổi tiếng từng gây nuối tiếc vì ‘trượt’ NSND, về hưu có cuộc sống viên mãn bên bạn gái á hậu kém 18 tuổi

GĐXH - NSƯT Chí Trung sau khi rời ghế Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ anh có cuộc sống giản dị, bình yên và viên mãn bên bạn gái á hậu kém 18 tuổi.

' Gió ngang khoảng trời xanh ' tập cuối: Mỹ Anh chìm trong đau khổ và hy vọng mới - Ảnh 6.Lý Chí Huy gây sốt với những 'câu thơ' hài hước trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'

GĐXH - Diễn viên Lý Chí Huy trong vai Đồng Văn Tiền đã bất ngờ quay trở lại ở chặng cuối phim "Gió ngang khoảng trời xanh" gây ấn tượng với khán giả bởi lối diễn tự nhiên, lời thoại đầy dí dỏm.

' Gió ngang khoảng trời xanh ' tập cuối: Mỹ Anh chìm trong đau khổ và hy vọng mới - Ảnh 7.Được khán giả ra sức 'đẩy thuyền', Việt Hoa và Đức Hiếu tiết lộ điều đặc biệt trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'

GĐXH - Cặp đôi Đức Hiếu (Dũng "con bác Bơ") và Việt Hoa (Kim Ngân) liên tục gây “bão” trên các diễn đàn phim Việt bởi diễn xuất tự nhiên và đẹp đôi trong bộ phim "Gió ngang khoảng trời xanh".

T.Hằng (th)
