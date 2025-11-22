Bị bạn gái bán đứng, Đức quyết định chia tay Nga

Trong tập 24 "Cách em 1 milimet" đã được phát sóng, Đức cuối cùng cũng đã biết về lời khai của Nga tại cơ quan công an về lý do anh đánh Nghiêm. Với lời khai này, câu chuyện đã được đẩy sang hướng hoàn toàn khác và Đức vì ghen tuông mất lý trí mà đánh Nghiêm. Với lời khai này, Đức có nguy cơ vào tù còn Nghiêm sẽ là nạn nhân.

Đức đã nói chuyện trực tiếp với Nga về việc này. Và Nga, nói trong nước mắt với Đức về lý do tại sao cô lại khai sai sự thật: "Em chỉ muốn một cuộc sống bớt bấp bênh nhất có thể thôi. Anh biết mà, em là một đứa trẻ mồ côi... em phải tự lo cho mình vì không có ai lo cho em cả".

Nhưng Đức không thể chấp nhận lý do Nga đưa ra. Anh cảm thấy mình bị phản bội, mình bị bán đứng: "Thế nên em mới đẩy anh vào tù còn hơn đánh mất chứng chỉ tốt nghiệp đấy hả Nga? Anh thấy sợ em rồi, Nga ạ".

Khi Nga cuống cuồng ôm Đức và xin lỗi và nói cô biết mình sai nhưng đáp lại, Đức nói anh không muốn nghe bất cứ gì về câu chuyện này nữa. "Kể từ bây giờ, chúng ta không nên gặp nhau nữa thì tốt hơn" - Đức nói với Nga trước khi quay mặt đi, không muốn nhìn cô nữa.

Đức quyết chia tay Nga sau khi biết chuyện bị bạn gái bán đứng. Ảnh VTV

Sau khi Đức nói không muốn gặp nữa, Nga đã đến tìm gặp mẹ của Đức để nói chuyện Đức không muốn có mối quan hệ với cô, rằng cả hai cãi nhau và chắc là Đức không còn thương cô nữa... Mẹ Đức nghe thế cũng an ủi Nga. Trong cuộc nói chuyện riêng sau đó, Đức nói với Nga: "Nếu như anh chia tay em là vì em, còn chuyện này không liên quan gì đến chị Tú. Em đừng có lôi chị Tú vào đây rồi xem mình như là kẻ bị hại như vậy. Nó vớ vẩn lắm".

Sau nỗi thất vọng tràn trề với Nghiêm và biết được âm mưu xấu xa của anh ta, Ngân đã đi uống rượu với Tú và Thư. Sau đó cô được Viễn đưa về nhà của Tú, Thư và đã ngủ lại đây. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ sau khi kết hôn Ngân đi ngủ ở ngoài. "Sau cơn say thì vẫn phải tỉnh táo để nhìn nhận mọi chuyện" - Ngân nói với Tú và Thư trước khi rời đi.

Ngân cho rằng sẽ phải mạnh mẽ hơn sau khi tỉnh cơn say. Ảnh VTV

Ngân sau đó trở về nhà. Ngôi nhà trông yên bình, con gái cô đang chơi ở sân vườn và Nghiêm đi ra chào đón cô. Nghiêm còn nấu phở cho Ngân, tinh tế vắt chanh vào bát cho Ngân... Nhưng những sự quan tâm ấy đối với Ngân giờ đây khiến cô ghê sợ sau khi biết âm mưu và thủ đoạn của Nghiêm nhằm chống lại cô và bảo vệ bản thân anh ta.

"Thời gian vừa rồi có nhiều chuyện đau đầu, em dành thời gian riêng tư, thư giãn một chút cũng tốt" - Nghiêm nhẹ nhàng nói với Ngân. "Kiểu gì thì vợ chồng mình cũng phải nói chuyện với nhau nhưng anh nghĩ là hiện tại, cả anh và em, đều dành thời gian để suy nghĩ thật thấu đáo" - Nghiêm cố tỏ ra thẳng thắn.

Nghiêm cố tỏ ra quan tâm nhưng mọi thứ đã trở thành vô nghĩa trong mắt Ngân. Ảnh VTV

Nghiêm sau đó nói chuyện Bách gọi về thông báo chuyện sẽ về Việt Nam lo việc cưới xin và cả hai sẽ nói chuyện sau khi lo xong việc của Bách.



Trước những lời của Nghiêm, Ngân không đáp lại, cô chỉ ậm ừ gật đầu đồng ý. Với Ngân giờ đây, cô thật khó để có thể cư xử bình thường trở lại với Nghiêm như trước. Nhìn cách Nghiêm tỏ ra là một người chồng tử tế khiến cô cảm thấy đáng sợ. Nhưng Ngân chưa tìm ra cách để cư xử tốt hơn.

Câu nói của Nghiêm vẫn văng vẳng trong đầu Ngân: "Nếu như phải ra toà ly hôn, tôi không thể ra đi tay trắng được".