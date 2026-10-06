7 mâm cơm gia đình thúc đẩy chiều cao cho con

Thứ ba, 17:46 06/10/2026 | Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - "Mùa hè năm nay trôi qua thật nhanh. Những ngày các con được nghỉ học cũng là khoảng thời gian cả gia đình có nhiều bữa cơm bên nhau hơn. Buổi trưa, ba bố con thường ăn uống đơn giản vì mẹ vẫn đi làm. Đến chiều tan sở, mình lại ghé chợ, lựa vài món tươi ngon, có món bố thích, có món các con yêu thích rồi về vào bếp".

"Không cần cao lương mỹ vị, cũng chẳng phải những món ăn cầu kỳ. Chỉ cần sắp xếp khéo léo một chút để mâm cơm trông ngon mắt hơn, nêm nếm vừa khẩu vị của từng thành viên là cả nhà đã có một bữa tối ấm cúng sau một ngày dài", chị Nguyễn Minh Trang (Hà Nội) chia sẻ về những mâm cơm nhà giúp gia đình gắn kết. Và đặc biệt giúp thúc đẩy chiều cao cho hai con khi các con đều cần năng lượng cho ngày dài học tập.

"Mình nghĩ điều đặc biệt nhất không nằm ở những món ăn đắt tiền, mà ở cảm giác sum vầy. Trong mỗi món ăn luôn có một chút quan tâm dành cho chồng, một chút chiều chuộng dành cho các con và thật nhiều yêu thương được gửi gắm qua từng bữa cơm.

Gia đình mình có bốn thành viên: bố, mẹ và hai em bé, một bạn đang học tiểu học, một bạn đã lên cấp hai. Mỗi người một sở thích, một khẩu vị khác nhau nên mỗi ngày lên thực đơn cũng là một niềm vui nho nhỏ, dù đôi khi cũng khiến mình phải "đau đầu" vì câu hỏi quen thuộc: "Hôm nay ăn gì?". Chị Trang cho biết.

7 mâm cơm gia đình thúc đẩy chiều cao cho con

Mâm cơm gia đình 1:

7 Mâm cơm gia đình giúp thúc đẩy chiều cao cho con năm 2026 - Ảnh 1.

Thịt lợn luộc, lòng lợn luộc, nem chua rán, bí ngòi xào tôm, canh mùng tơi rau đay.

Mâm cơm gia đình 2:

7 Mâm cơm gia đình giúp thúc đẩy chiều cao cho con năm 2026 - Ảnh 2.

Chả ram, trứng rán, ghẹ hấp và canh ngao nấu bí.

Mâm cơm gia đình 3:

7 Mâm cơm gia đình giúp thúc đẩy chiều cao cho con năm 2026 - Ảnh 3.

Canh miến, gan luộc, lòng mề cuộn hành, bí luộc.

Mâm cơm gia đình 4:

7 Mâm cơm gia đình giúp thúc đẩy chiều cao cho con năm 2026 - Ảnh 4.

Cá sốt, khoai tây xào thịt, đậu bắp.

Mâm cơm gia đình 5:

7 Mâm cơm gia đình giúp thúc đẩy chiều cao cho con năm 2026 - Ảnh 5.

Thịt bò xào nui, ốc chuối đậu, đỗ luộc.

Mâm cơm gia đình 6:

7 Mâm cơm gia đình giúp thúc đẩy chiều cao cho con năm 2026 - Ảnh 6.

Thịt xào cà, khoai tây chiên, rau luộc, canh khoai thịt bằm.

Mâm cơm gia đình 7:

7 Mâm cơm gia đình giúp thúc đẩy chiều cao cho con năm 2026 - Ảnh 7.

Cháo đỗ đen, đậu sốt mắm, thịt rán, gà luộc, rau cải luộc.

7 Mâm cơm gia đình giúp thúc đẩy chiều cao cho con năm 2026 - Ảnh 8.11 mâm cơm gia đình mùa thu đơn giản, dễ nấu, ngon miệng

GĐXH - "Mình nghĩ điều đặc biệt nhất không nằm ở những món ăn đắt tiền, mà ở cảm giác sum vầy. Trong mỗi món ăn luôn có một chút quan tâm dành cho chồng, một chút chiều chuộng dành cho các con và thật nhiều yêu thương được gửi gắm qua từng bữa cơm".

7 Mâm cơm gia đình giúp thúc đẩy chiều cao cho con năm 2026 - Ảnh 9.7 mâm cơm gia đình không trùng món, đỡ phải vắt óc nghĩ hôm nay ăn gì

GĐXH - "Ngày nào cũng vậy, cứ lặp đi lặp lại khiến mình có lúc còn thấy áp lực hơn cả việc đứng bếp. Thế là mình quyết định ngồi xuống, lên hẳn một thực đơn những mâm cơm không trùng món để cả nhà thay đổi khẩu vị mỗi ngày. Chỉ cần nhìn menu là biết hôm nay nấu gì, đi chợ cũng nhanh hơn, đỡ phải đứng giữa chợ rồi lại phân vân không biết mua gì".

 

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Ăn tối sau 20h, 5 món nên tránh nếu không muốn ảnh hưởng giấc ngủ và cân nặng

Ăn tối sau 20h, 5 món nên tránh nếu không muốn ảnh hưởng giấc ngủ và cân nặng

Ăn -

GĐXH - Sau 20h mới ăn tối không còn là chuyện hiếm, nhất là với những người làm việc về muộn, đi làm thêm hoặc có lịch sinh hoạt thất thường. Trong hoàn cảnh này, điều quan trọng không phải là cố nhịn đói chỉ vì đã qua một mốc giờ nhất định, mà là ăn món gì, ăn bao nhiêu và cách thời điểm đi ngủ bao lâu.

100+ món ăn ngon mỗi ngày cho mâm cơm mùa thu 'siêu tốc', tiết kiệm: Chồng khen nức nở, con muốn ăn thêm

100+ món ăn ngon mỗi ngày cho mâm cơm mùa thu 'siêu tốc', tiết kiệm: Chồng khen nức nở, con muốn ăn thêm

Ẩm thực 360 -

GĐXH - Thời tiết sang thu se lạnh, hanh hao là lúc bữa cơm gia đình cần nhất những món ăn đậm đà, nóng hổi kết hợp cùng bát canh thanh mát. Nếu bạn đang băn khoăn "hôm nay ăn gì", hãy tham khảo ngay trọn bộ gợi ý những món ngon mỗi ngày tạo nên. mâm cơm mùa thu vừa đưa miệng, đủ chất lại cực kỳ tiết kiệm thời gian trong bài viết này.

Vo gạo thế nào để giảm tạp chất, vi nhựa và asen?

Vo gạo thế nào để giảm tạp chất, vi nhựa và asen?

Ăn -

GĐXH - Vo gạo không chỉ là bước làm sạch hạt trước khi nấu mà còn ảnh hưởng đến độ tơi của cơm. Tuy nhiên, vo quá mạnh hoặc quá nhiều lần có thể làm mất một phần dưỡng chất ở lớp ngoài hạt gạo. Vậy vo thế nào để vừa làm sạch, vừa giữ được chất lượng hạt cơm?

Cơm nhà của Cường Đô La có gì?

Cơm nhà của Cường Đô La có gì?

Ăn -

GĐXH - Mâm cơm mà doanh nhân Quốc Cường chia sẻ, thứ khiến người ta khó cưỡng đôi khi chẳng phải món gì đặc biệt, mà đơn giản là đúng món mình thích, được nấu đúng lúc mình về nhà bởi người mình thương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.