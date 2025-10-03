Biểu cảm đáng yêu của con gái H'Hen Niê khiến fan mê mẩn
GĐXH - H'Hen Niê chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của con gái Harley mới 2 tuần tuổi. Bé gái được nhận xét thừa hưởng gen chiều cao từ mẹ.
Sau khi sinh con đầu lòng vào tháng 9/2025, H'Hen Niê thừa nhận đó là một hành trình nhiều cung bậc cảm xúc, những trải nghiệm đầu đời cùng con gái nhỏ Harley đang mang đến cho cô nhiều khám phá thú vị. Nàng hậu gia nhập hội "nghiện con", thường xuyên chia sẻ hình ảnh của ái nữ trên trang cá nhân.
Mới đây, H'Hen Niê chia sẻ hình ảnh con gái không giấu niềm hạnh phúc: "Em Harley với 101 biểu cảm khi được gội đầu". "Mẹ bỉm" cũng tiết lộ bản thân chưa dám tự tắm gội cho con vì mạnh mẽ quen rồi nên thấy con gái bé bỏng, mềm mại cô bị "nhát tay, không dám làm, sợ làm em bé đau".
H'Hen Niê thích thú chia sẻ loạt biểu cảm đáng yêu của con gái 2 tuần tuổi. (Nguồn: FBNV).
Ngay dưới bài chia sẻ của H'Hen Niê, nhiều bình luận dành khen tặng biểu cảm và "trộm vía" của em bé Harley. "10 ngày tuổi mà bả dài như người ta mấy tháng. Trộm vía", "Em bé mới mấy ngày tuổi mà mặt nhìn lanh hết sức", "Em bé dài giống mẹ H'Hen Niê. Khuôn mặt giống bố", "Em nhặt hết nét đẹp của ba mẹ, đẹp toàn diện rồi", "Mặt giống bố, chiều cao giống mẹ rồi", "Tay chân của ẻm dài ghê", "Trời ơi mới sinh mà nhìn như 2 tháng",... một số ý kiến của fan cho con gái H'Hen Niê.
Bên cạnh đó cũng có không ít ý kiến chia sẻ với Hen rằng bé Harley được thừa hưởng gen chiều cao của mẹ, tương lai được kỳ vọng đi thi hoa hậu. Đáp lại, H'Hen Niê cũng tiết lộ con gái có cặp lông mày "lá liễu" được thừa hưởng từ bà nội.
Biểu cảm chăm chú của bé Harley khi được mẹ cho tiếp xúc với tranh, thẻ đen trắng. (Nguồn: FBNV).
Không chỉ thế, trên trang cá nhân, nàng hậu cũng chia sẻ những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc cô ngồi cho nhóc tì Harley xem tranh đen trắng. H'Hen Niê cho biết việc cho bé "học bài", xem tranh từ khi mới sinh sẽ giúp bé kích thích thị giác, tăng cường khả năng tập trung, xây dựng nền tảng nhận thức, giúp con thư giãn, an yên.
Điều khiến fan chú ý là biểu cảm của bé Harley nhìn rất chăm chú, bày tỏ sự hứng thú với việc "học bài" dù mới sinh được 2 tuần. Ở dưới phần bình luận, Tuấn Khôi chia sẻ rằng con gái rất hứng thú với các hình vẽ, đặc biệt là gấu Panda. Anh viết: "Em Harley rất thích gấu Panda, nhìn hoài luôn còn chồm tới nữa".
