Hoa hậu Yến Nhi tiếp tục gây thất vọng, fan bất ngờ gọi tên Quế Anh

Hoa hậu Yến Nhi bị chê nhan sắc GĐXH - Livestream giao lưu với khán giả, Yến Nhi nhận nhiều góp ý về layout makeup, kiểu tóc, cách nói chuyện, biểu cảm,... trong hành trình tại Miss Grand Vietnam 2025.

Tối 3/10, phần thi Tài năng và talkshow đầu tiên của Miss Grand International 2025 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) diễn ra tại Thái Lan. Trong phần thi này, 76 thí sinh có cuộc trò chuyện với ông Nawat - Chủ tịch cuộc thi và đương kim hoa hậu Christine Juliane Opiaza. Mỗi vòng, ban tổ chức sẽ bốc thăm ngẫu nhiên ba thí sinh lên trò chuyện và trả lời những câu hỏi của ông Nawat. Sau mỗi vòng sẽ có một cô gái chiến thắng và tiếp tục đối đầu với hai cô gái khác.

Tuy nhiên, ở phần thi này, đại diện nhan sắc Việt - Hoa hậu Yến Nhi đã gây sốc cho fan sắc đẹp khi lộ hạn chế về khả năng tiếng Anh. Cụ thể, mở màn phần thi, Yến Nhi giới thiệu đến từ Việt Nam. Cô nhận được câu hỏi từ Hoa hậu Christine Juliane Opiaza: "Còn gì về bạn nữa không? Nền tảng học vấn của bạn hay điều mà bạn muốn làm nhưng chưa từng thử?".

Yến Nhi cho biết, cô hiện là sinh viên năm 3 tại Đại học Văn hiến TPHCM và bên cạnh đó còn làm người mẫu chuyên nghiệp.

Khi Christine Juliane Opiza tiếp tục hỏi về tài lẻ và sở thích của Yến Nhi là gì nhưng cô tỏ ra lúng túng, không hiểu câu hỏi, phải trao đổi thêm với thí sinh Zimbabwe ngồi bên cạnh.

"Đây là lần đầu tôi đi ra khỏi đất nước mình và cũng là lần đầu tôi tới Thái Lan. Khi tham dự cuộc thi trong nước, tôi không nghĩ rằng mình là người chiến thắng và có cơ hội tham dự Miss Grand International 2025", Yến Nhi nói.

Trọn vẹn phần trả lời của Hoa hậu Yến Nhi với ông Nawat và đương kim Hoa Hậu CJ Christine Juliane Opiaza tại Miss Grand International 2025.

Sau đó, ông Nawat đã hỏi Yến Nhi rằng sở thích của cô là gì. Tuy nhiên, người đẹp tiếp tục không hiểu câu hỏi và tỏ ra lúng túng. Cô lúng túng trả lời chung chung rằng mình có nhiều sở thích.

Phần thi đối đáp của Yến Nhi gây bất ngờ với nhiều khán giả vì trước đó cô từng thể hiện khả năng nói tiếng Anh trôi chảy trong phần thi thuyết trình về hòa bình và phần thi ứng xử tại chung kết Miss Grand Vietnam 2025.

Không chỉ thế, cũng trong tối 3/10, ở phần thi tài năng, Hoa hậu Yến Nhi trình bày ca khúc "Cheri Cheri Lady". Cô được nhận xét có thần thái tự tin, khả năng trình diễn khá nhưng giọng hát yếu, run, chưa giữ được cột hơi. Điểm cộng là trang phục của người đẹp Đắk Lắk tôn được lợi thế ngoại hình. Tuy nhiên, Yến Nhi không được gọi tên vào top 15 Grand Talent.

Yến Nhi trong phần thi đối đáp tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025.

Ngay sau 2 phần thể hiện của Yến Nhi, không chỉ trên trang cá nhân của nàng hậu mà ở trên nhiều diễn đàn fan sắc đẹp đề tài này cũng trở thành tâm điểm bàn luận. Bên cạnh những ý kiến thất vọng về khả năng tiếng Anh, ca hát thì cũng có nhiều fan sắc đẹp bất ngờ gọi tên Hoa hậu Quế Anh - một đại diện Việt Nam cũng chưa thực sự xuất sắc tại Miss Grand International 2024.

Yến Nhi sinh năm 2004, quê Đắk Lắk. Cô đang theo học Thạc sĩ Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành tại Đại học Văn Hiến. Cô sở hữu vóc dáng cao 1m72 m, số đo 81-64-92 cm và từng lọt vào top 15 Miss Grand Vietnam 2024.

Tại Miss Grand International 2025, Yến Nhi có khởi đầu chưa suôn sẻ. Cô không vào top 10 thí sinh được dự tiệc tối với ông Nawat. Người đẹp cũng mặt trong top 15 phần thi Grand Voice Award. Đại diện Việt Nam có khoảng hai tuần tranh tài cùng 75 thí sinh trước khi bước vào chung kết dự kiến tổ chức ngày 18/10 tại hội trường MGI Hall ở Bangkok, Thái Lan.