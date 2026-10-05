Sở Tài chính Hà Nội thông tin về dự án Safari Ba Vì chưa được phê duyệt
GĐXH - Chiều 5/10, tại phiên họp thông tin báo chí định kỳ của UBND TP Hà Nội, đại diện Sở Tài chính đã chính thức trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến tình hình triển khai và quy mô đề xuất dự án Safari tại khu vực Ba Vì.
Thông tin sơ bộ ban đầu về dự án, bà Đỗ Thu Hằng - Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết, vừa qua Thành phố đã nhận được hồ sơ đề xuất dự án từ phía doanh nghiệp và đã đăng tải thông tin công khai, minh bạch trên cổng thông tin của Sở theo đúng quy định tại Luật Thủ đô và Nghị quyết 45 của HĐND TP Hà Nội.
Bà Hằng nhấn mạnh: "Đây mới chỉ là đề xuất ban đầu của nhà đầu tư, hoàn toàn chưa phải là chủ trương chốt cuối cùng của Thành phố".
Theo bà Hằng, sau khi đăng tải thông tin đề xuất, Thành phố đã thành lập Hội đồng Thẩm định để xem xét chủ trương đầu tư. Trong quá trình rà soát, thẩm định, Hội đồng Thẩm định Thành phố đã yêu cầu doanh nghiệp phải rà soát lại toàn bộ quy mô đầu tư trên cơ sở đánh giá kỹ lưỡng hiện trạng quản lý, sử dụng đất. Đặc biệt, phải đánh giá tác động chi tiết đến đời sống của các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân nằm trong khu vực dự kiến triển khai dự án.
Cũng theo bà Hằng, mục tiêu của việc rà soát nhằm xác định lại quy mô phù hợp trên nguyên tắc giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến sinh kế, đời sống của người dân, bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội và lợi ích hợp pháp của nhân dân.
Sau quá trình rà soát kỹ lưỡng, quy mô đầu tư dự án hiện được xác định sơ bộ vào khoảng 300 ha.
Tuy nhiên, bà Hằng lưu ý đây vẫn chỉ là con số sơ bộ. Quy mô và ranh giới chính xác của dự án sẽ chỉ được quyết định dựa trên cơ sở quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong các bước lập quy hoạch tiếp theo, thông tin sẽ tiếp tục được công khai, minh bạch và lấy ý kiến đầy đủ của cộng đồng dân cư theo đúng quy định của pháp luật.
Trả lời thắc mắc của phóng viên về tiến độ hiện tại, đại diện Sở Tài chính cũng nhấn mạnh, Dự án hiện mới đang dừng ở bước thẩm định hồ sơ chủ trương đầu tư để trình UBND Thành phố phê duyệt. Sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án còn phải trải qua nhiều bước thủ tục tiếp theo, trong đó có bước lập quy hoạch chi tiết để xác định chính xác quy mô cũng như các nội dung đầu tư cụ thể.
Thông tin thêm về định hướng chung, đại diện Sở Tài chính cho biết quan điểm nhất quán của Thành phố trong giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2035 (theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương về phát triển đô thị trong kỷ nguyên mới) là phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân khoảng 11%/năm.
Đứng trước mục tiêu tăng trưởng cao, Hà Nội bắt buộc phải khai thác hiệu quả mọi tiềm năng, dư địa sẵn có. Trong đó, thương mại, dịch vụ và du lịch là lĩnh vực chiếm tỷ trọng rất lớn trong cơ cấu kinh tế Thành phố và còn dư địa phát triển cực kỳ lớn, đã được đưa vào định hướng cụ thể trong Quy hoạch tổng thể phát triển Thủ đô.
Dù vậy, quan điểm xuyên suốt của Thành phố là phát triển kinh tế - xã hội phải luôn song hành với bảo đảm an sinh xã hội và ổn định đời sống nhân dân. Chính vì vậy, Thành phố đã yêu cầu rà soát, tính toán lại quy mô dự án Safari Ba Vì nhằm bảo đảm hiệu quả đầu tư và hạn chế tối đa các tác động tiêu cực đến đời sống người dân khu vực.
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