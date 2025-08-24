Sốc toàn tập khi chồng thường xuyên nghe bạn, về nhà đề nghị vợ làm những việc này

Chăm sóc bố mẹ già yếu 7 năm, giờ chồng tôi bị các chị gái quay về tranh giành tài sản GĐXH - Tôi luôn băn khoăn về cách giúp chồng đòi lại quyền lợi, bởi nhiều lúc thấy thương chồng, thiệt thòi quá mà không biết phải làm thế nào.

Tôi và chồng lấy nhau cũng mới được 2 năm, chúng tôi đã có con trước khi cưới, đến giờ con được 1 tuổi. Trước đó cũng tìm hiểu nhau được 1 năm nhưng tôi không bao giờ nghĩ được là chồng mình lại có niềm tin vào bạn thân, tin tưởng vào những người bạn thân (cả nam lẫn nữ) hơn cả vợ, chỉ vì những người đó đã chơi với chồng từ nhỏ đến bây giờ.

Như hôm nay, chồng tự dưng về nói với tôi là:

- Để anh thử ADN của anh với con xem sao?

- Cái gì mà cần phải thử? Thừa tiền à?

- Anh thấy con không giống anh lắm.

- Mới hơn 1 tuổi nét sao rõ ràng mà giống hay không? Mà anh nghĩ ra hay lại bạn bè anh nói?

Lúc này im lặng là tôi cũng hiểu rõ ràng là chồng đã nghe lời bạn bè.

Mà đây không phải lần đầu tiên. Bình thường anh vẫn đưa tiền cho vợ, một ngày về bảo: "Thôi từ tháng sau anh không đưa hết tiền cho em nữa, anh phải giữ lại một khoản cho riêng mình để đề phòng rủi ro". Rủi ro ở đây là sợ tôi ngoại tình, phải giữ lại tiền nhỡ tôi ngoại tình mang tiền đi hết.

Bình thường anh rất nhẹ nhàng, tình cảm, có một dạo thấy cứ mắng vợ như hát hay, mắng thật ấy. Rồi tôi ngồi nói chuyện đàng hoàng thì hóa ra là mấy ông bạn thân lại xui "làm đàn ông phải ăn được, làm được, nói được". Nói được ở đây là nói - mắng được vợ.

Ảnh minh hoạ

Trước tôi gọi là anh bảo ở đâu, mấy giờ về. Tôi cũng không cấm, mà tôi chỉ nhẹ nhàng nói là đi thì về sớm còn giúp mình chăm con, bế con, con còn nhỏ, sau này con lớn hơn thì thoải mái hơn. Sau đó, có một đợt vợ gọi không nghe, nói không nghe, cũng gằn giọng với tôi. Hóa ra ngồi nhậu bạn thân lại bảo: "Mày sợ vợ à mà cứ đội váy lên đầu?". Thế là chồng tôi thấy tự ái xong về này kia với vợ.

Ngay cả về công việc cũng vậy, lại nghe bạn bè nói là nếu vợ cằn nhằn, nói nhiều, yêu cầu chăm con thì bảo vợ ở nhà, chồng đi làm kiếm tiền. Thế cũng về nhà nói tôi ở nhà đi, để chồng đi làm kiếm tiền trong khi lương hiện tại của tôi kém chồng đúng 2 triệu. Tiền thì không làm được nhiều, lại còn sĩ với bạn.

Thật sự tôi thấy có rất nhiều nhóm bạn chơi rất thân, rất tình cảm, luôn muốn vun đắp cho gia đình bạn bè. Hội này thì cứ hở ra là suy nghĩ vợ ngoại tình, chăm ăn, lười làm, muốn ra lệnh cho người khác? Trong khi tôi chẳng làm gì sai, chẳng làm gì quá đáng cả… mà chẳng hiểu sao hội đó có cả con gái, cũng cứ hở ra là thêm thắt một, hai câu chuyện nó chả liên quan… làm gia đình phức tạp thêm?

Tôi phải làm gì với người chồng nghe bạn hơn nghe vợ này? Chẳng lẽ phải doạ không bỏ bạn thì chia tay?. Mà biết đâu, có khi chồng tôi nghe bạn, chọn bỏ vợ cũng nên.