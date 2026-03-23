Sơn La xử lý 13 'quái xế' dàn hàng ngang, phóng nhanh trên phố

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Ngày 23/3, Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin, qua công tác nắm tình hình trên địa bàn, lực lượng CSGT, Công an tỉnh Sơn La phát hiện một nhóm thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe mô tô dàn hàng ngang, phóng nhanh, vượt ẩu trên các tuyến đường thuộc phường Chiềng Cơi, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Cụ thể, khoảng 22h ngày 21/3/2026, sau khi tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với Công an phường Chiềng Cơi, Công an xã Chiềng Ban và Công an xã Mường Chanh tiến hành xác minh, truy xét các đối tượng liên quan.

Các trường hợp vi phạm tại cơ quan công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau hơn 10 giờ đồng hồ, đến ngày 22/3, lực lượng chức năng đã làm rõ hành vi vi phạm và xử lý 13 trường hợp thanh thiếu niên liên quan.

Theo cơ quan chức năng, hành vi tụ tập, điều khiển phương tiện dàn hàng ngang, phóng nhanh, vượt ẩu không chỉ vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân.

