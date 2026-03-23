Sơn La xử lý 13 'quái xế' dàn hàng ngang, phóng nhanh trên phố
GĐXH - Chỉ trong một đêm, lực lượng chức năng tỉnh Sơn La đã truy xét, làm rõ và xử lý 13 thanh thiếu niên có hành vi tụ tập, điều khiển xe mô tô dàn hàng ngang, phóng nhanh, vượt ẩu trên đường, gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Ngày 23/3, Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin, qua công tác nắm tình hình trên địa bàn, lực lượng CSGT, Công an tỉnh Sơn La phát hiện một nhóm thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe mô tô dàn hàng ngang, phóng nhanh, vượt ẩu trên các tuyến đường thuộc phường Chiềng Cơi, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Cụ thể, khoảng 22h ngày 21/3/2026, sau khi tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với Công an phường Chiềng Cơi, Công an xã Chiềng Ban và Công an xã Mường Chanh tiến hành xác minh, truy xét các đối tượng liên quan.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau hơn 10 giờ đồng hồ, đến ngày 22/3, lực lượng chức năng đã làm rõ hành vi vi phạm và xử lý 13 trường hợp thanh thiếu niên liên quan.
Theo cơ quan chức năng, hành vi tụ tập, điều khiển phương tiện dàn hàng ngang, phóng nhanh, vượt ẩu không chỉ vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân.
Xem thêm video đang được quan tâm:
Bắt khẩn cấp tài xế xe ôm đập phá vali của khách, gây rối trước cổng sân bay Tân Sơn Nhất
Tin mới nhất vụ xe bán tải đỗ chắn đường ở Nghệ An: Tài xế bị phạt, trừ điểm giấy phép lái xePháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Liên quan vụ xe bán tải đỗ chắn đường ở Nghệ An, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe đối với tài xế xe bán tải.
Khởi tố 6 thanh thiếu niên 'náo loạn' đường phố Ninh Bình, dùng vỏ bao kiếm tấn công người đi đườngPháp luật - 3 giờ trước
GĐXH - Tụ tập chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, thậm chí chặn người đi đường để hành hung, 6 thanh thiếu niên ở Ninh Bình đã bị khởi tố về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.
Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, 5 bị cáo lĩnh ánPháp luật - 3 giờ trước
GĐXH - 5 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" trong vụ án gây thiệt hại hơn 11.000m3 gỗ thông của nhà nước.
Triệt phá đường dây vận chuyển gần 710kg pháo hoa nổ từ Lào về Việt NamPháp luật - 5 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Tuyên Quang vừa triệt phá thành công đường dây buôn bán, vận chuyển pháo hoa nổ xuyên biên giới Việt Nam – Lào, thu giữ gần 710kg pháo, bắt giữ các đối tượng liên quan, trong đó đối tượng cầm đầu đã ra đầu thú.
Hà Nội: Danh tính đối tượng chặn xe hành hung người phụ nữ tại Định CôngPháp luật - 6 giờ trước
GĐXH - Chỉ một thời gian ngắn sau khi tiếp nhận tin báo về vụ việc một phụ nữ bị hành hung tại khu vực Định Công Thượng, Công an phường Định Công (TP Hà Nội) đã nhanh chóng xác minh, đưa đối tượng liên quan về trụ sở làm việc.
Ngăn chặn nhóm 23 thanh thiếu niên mang hung khí, tụ tập đua xePháp luật - 8 giờ trước
GĐXH - Công an xã Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa ngăn chặn kịp thời 23 thanh thiếu niên lập nhóm trên TikTok, rủ rê mang theo hung khí, tụ tập để đua xe.
Một lái xe khách “ăn phạt”, bị trừ điểm giấy phép lái xe vì không nhường đườngPháp luật - 10 giờ trước
GĐXH - Không nhường đường cho xe ưu tiên, một tài xế xe khách trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai bị xử phạt 7 triệu đồng và trừ điểm giấy phép lái xe.
Hà Nội: Lạng lách, đánh võng gây tai nạn giao thông, hai nam sinh lớp 8 bị triệu tậpPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Bất chấp nguy hiểm để "thể hiện bản thân" bằng hành vi lạng lách, đánh võng dẫn đến tai nạn trên đường Yên Nội (xã Hưng Đạo, TP Hà Nội), hai nam sinh lớp 8 đã bị Công an triệu tập cùng phụ huynh để xử lý.
Người đàn ông đi xe đạp "hô biến" chiếc iPhone 12 Pro Max biến mất khỏi thềm nhà chỉ sau 60 giâyPháp luật - 1 ngày trước
Chỉ vì thói quen để điện thoại sạc hớ hênh ngoài thềm nhà khi đi ngủ trưa, anh N.H.A đã tạo cơ hội "vàng" cho Nguyễn Văn Đức thực hiện phi vụ trộm cắp chớp nhoáng.
Nam thanh niên lái xe không đội mũ bảo hiểm, chia sẻ clip 'rất muốn bị ăn đòn'Pháp luật - 1 ngày trước
P.N.H. không đội mũ bảo hiểm, dùng điện thoại quay lại cảnh chạy xe và chia sẻ trên mạng xã hội.
