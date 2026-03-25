Sống thọ không khó: Sau 60 tuổi chỉ cần duy trì 5 thói quen này
GĐXH - Bước qua tuổi 60, việc điều chỉnh lối sống là yếu tố then chốt giúp duy trì sức khỏe và sống thọ.
Không phải cứ tập thể dục nhiều hay uống thật nhiều nước là có thể sống thọ. Với người sau 60 tuổi, điều quan trọng hơn là hiểu rõ cơ thể và duy trì những thói quen phù hợp.
Câu chuyện của ông Lý, 70 tuổi, là một ví dụ điển hình. Khi còn ngoài 60, ông vẫn duy trì thói quen uống nhiều nước và tập thể dục đều đặn.
Nhưng khi tuổi tác tăng lên, ông dần cảm thấy việc này trở nên khó khăn. Uống nhiều nước khiến ông phải đi vệ sinh liên tục, đặc biệt là ban đêm, làm gián đoạn giấc ngủ.
Trong khi đó, việc vận động cũng bị hạn chế do đau khớp gối và tim đập nhanh.
Thực tế cho thấy, không phải cứ uống thật nhiều nước hay tập thể dục cường độ cao là tốt cho người lớn tuổi.
Các chuyên gia nhấn mạnh rằng, sau 60 tuổi, mỗi người cần lắng nghe cơ thể mình và xây dựng lối sống phù hợp hơn.
Nếu muốn sức khỏe ổn định và sống thọ, người cao tuổi nên ghi nhớ 5 nguyên tắc quan trọng dưới đây.
Giấc ngủ ngon: Nền tảng quan trọng để sống thọ
Đối với người sau 60 tuổi, giấc ngủ không chỉ đơn thuần là nghỉ ngơi mà còn là "liều thuốc tự nhiên" giúp cơ thể phục hồi.
Một giấc ngủ chất lượng giúp tăng cường miễn dịch, ổn định nội tiết và cải thiện tinh thần. Vì vậy, người cao tuổi nên duy trì lịch ngủ đều đặn, đi ngủ sớm và thức dậy đúng giờ.
Thời gian ngủ lý tưởng là khoảng 7–8 tiếng mỗi ngày, nhưng quan trọng hơn cả là chất lượng giấc ngủ.
Nếu thường xuyên mất ngủ, thức giấc giữa đêm hoặc phải phụ thuộc vào thuốc ngủ, đó là dấu hiệu cần điều chỉnh lại lối sống để bảo vệ sức khỏe lâu dài.
Giữ tinh thần thoải mái: Chìa khóa để sống thọ
Sau 60 tuổi, sức khỏe tinh thần có ảnh hưởng trực tiếp đến thể chất. Một tâm lý căng thẳng, lo âu hay cố chấp có thể khiến cơ thể suy yếu nhanh hơn.
Nhiều người lớn tuổi có xu hướng ép bản thân phải vận động nhiều hoặc lo lắng quá mức về sức khỏe và gia đình. Điều này vô tình tạo áp lực, thậm chí làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch.
Ngược lại, khi giữ được tinh thần lạc quan, chấp nhận quy luật lão hóa và sống nhẹ nhàng hơn, người cao tuổi sẽ cảm thấy cuộc sống dễ chịu và sức khỏe cũng được cải thiện rõ rệt.
Sống chậm lại: Cách thích nghi thông minh
Khi bước qua tuổi 60, các chức năng của cơ thể bắt đầu suy giảm, phản xạ không còn nhanh nhạy như trước. Vì vậy, việc "sống chậm lại" không phải là yếu kém, mà là lựa chọn khôn ngoan.
Người cao tuổi nên tập thói quen đứng lên từ từ, đi lại cẩn thận, ăn uống thong thả và vận động vừa sức.
Những hành động chậm rãi giúp giảm nguy cơ té ngã, hạn chế áp lực lên tim mạch và xương khớp.
Sống chậm, thực chất là đang sống phù hợp hơn với cơ thể, yếu tố quan trọng để duy trì sức khỏe bền vững.
Tránh xa chất kích thích
Dù ở bất kỳ độ tuổi nào, thuốc lá và rượu bia đều gây hại cho cơ thể. Tuy nhiên, với người sau 60 tuổi, tác động tiêu cực của các chất kích thích còn nghiêm trọng hơn.
Hệ tim mạch, gan và thận của người cao tuổi đã suy giảm chức năng, nên việc tiếp xúc với các chất độc hại sẽ làm tăng nguy cơ bệnh tật và rút ngắn tuổi thọ.
Muốn sống thọ và khỏe mạnh, người lớn tuổi cần hạn chế tối đa, tốt nhất là từ bỏ hoàn toàn những thói quen này.
Ăn uống lành mạnh: Nền tảng duy trì sức khỏe lâu dài
Chế độ ăn uống đóng vai trò then chốt đối với sức khỏe sau 60 tuổi. Lúc này, cơ thể không còn hấp thu và chuyển hóa tốt như trước, nên việc ăn uống cần được kiểm soát chặt chẽ hơn.
Người cao tuổi nên hạn chế đồ ăn chiên rán, thực phẩm nhiều dầu mỡ, đồ nướng, thực phẩm mốc hoặc quá chua.
Thay vào đó, cần duy trì ba bữa ăn chính đầy đủ, cân bằng giữa đạm, rau xanh và trái cây.
Đặc biệt, không nên lạm dụng thực phẩm chức năng. Nhiều người tin rằng uống càng nhiều càng tốt, nhưng thực tế hiệu quả không cao, thậm chí còn gây lãng phí và ảnh hưởng đến cơ thể nếu dùng sai cách.
Sống khỏe sau 60 tuổi không nằm ở việc "cố gắng quá mức"
Nhiều người lầm tưởng rằng muốn sống thọ thì phải tập luyện nhiều hơn, ăn uống nhiều hơn hay ép bản thân theo những tiêu chuẩn cứng nhắc. Nhưng thực tế, sức khỏe sau 60 tuổi lại đến từ sự cân bằng và phù hợp.
Hiểu cơ thể mình, điều chỉnh nhịp sống, giữ tinh thần tích cực và duy trì những thói quen lành mạnh mới là con đường bền vững để sống khỏe và sống lâu.
Tuổi tác không phải là rào cản, mà là lời nhắc nhở để mỗi người học cách chăm sóc bản thân đúng cách hơn mỗi ngày.
Đau nhức cơ sau tập luyện: Khi nào là bình thường, khi nào là dấu hiệu chấn thương?Bệnh thường gặp - 38 phút trước
GĐXH - Đau nhức sau tập luyện là hiện tượng quen thuộc với nhiều người, đặc biệt khi mới bắt đầu hoặc tăng cường độ vận động. Tuy nhiên, theo BS Nguyễn Viết Hùng (Khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện 19-8, Bộ Công an), nếu hiểu sai bản chất và xử lý không đúng cách, tình trạng này có thể dẫn đến chấn thương nghiêm trọng, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe.
Vì sao mẹ nên mua Prospan tại nhà thuốc thay vì online trôi nổiSống khỏe - 3 giờ trước
Trước tình trạng các loại thuốc ho thảo dược được bán tràn lan trên mạng, việc lựa chọn thuốc ho Prospan cho trẻ trở thành nỗi băn khoăn của nhiều mẹ bỉm.
Tuổi thọ dài hay ngắn nhìn răng là biết: 'Chìa khóa' then chốt nhiều người Việt thường bỏ quaSống khỏe - 3 giờ trước
GĐXH - Khi nói đến tuổi thọ cao, chúng ta thường nghĩ ngay đến chế độ ăn kiêng, tập thể dục hay gen di truyền. Tuy nhiên, các nghiên cứu y khoa quy mô lớn gần đây tại Nhật Bản, Mỹ và châu Âu đã chỉ ra một yếu tố then chốt thường bị bỏ qua.
Người phụ nữ ở Ninh Bình mắc bệnh tuyến giáp ở tuổi 33 chia sẻ kinh nghiệm mổ 'giấu sẹo'Sống khỏe - 13 giờ trước
GĐXH - "Tôi cảm thấy rất yên tâm và nhẹ nhõm. Không chỉ được điều trị bệnh, mà còn giữ được sự tự tin trong cuộc sống". Bệnh nhân sau khi được tuyến giáp qua đường nách - vú chia sẻ.
Thói quen ăn uống tăng nguy cơ suy thận, nhiều người Việt đang mắc phải mà không biếtSống khỏe - 15 giờ trước
GĐXH - Việc tiêu thụ quá nhiều thực phẩm chứa nhiều muối trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ suy thận và nhiều biến chứng nguy hiểm.
Thanh niên 29 tuổi phát hiện ung thư hiếm gặp từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ quaSống khỏe - 18 giờ trước
GĐXH - Đau tức ngực kéo dài, nam thanh niên 29 tuổi phát hiện mắc một dạng ung thư mạch máu cực hiếm.
5 nhóm người cần bổ sung vitamin A và những lưu ý cần thiết khi sử dụngSống khỏe - 23 giờ trước
Vitamin A là vi chất thiết yếu đối với sinh lý tự nhiên của cơ thể, thuộc nhóm vitamin tan trong chất béo. Cơ thể không thể tự tổng hợp vitamin A mà cần được tiếp nhận hàng ngày thông qua thực phẩm và thực phẩm bổ sung.
Điểm danh 5 bệnh gây đau cột sống phổ biến hiện nay và cách phòng ngừaSống khỏe - 1 ngày trước
Đau cột sống không còn là vấn đề của riêng người cao tuổi. Thực tế cho thấy tỷ lệ người trẻ, dân văn phòng và người lao động nặng bị đau lưng, đau cổ vai gáy ngày càng gia tăng.
Người phụ nữ 50 tuổi tình cờ phát hiện ung thư tuyến giáp nhờ 1 việc nhiều người Việt bỏ quaSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Đi khám sức khỏe định kỳ, người phụ nữ 50 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư tuyến giáp dù khối u rất nhỏ, chưa gây triệu chứng.
3 hành vi quyết định tuổi thọ: Uống nước xếp thứ hai, đi bộ xếp thứ ba, vị trí số một ai cũng cần biết!Sống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Tại sao có những người ở tuổi 70 vẫn giữ được thần thái trẻ trung, cơ thể dẻo dai như mới ngoài 50? Bí quyết tuổi thọ cao không nằm ở những loại thuốc bổ đắt tiền hay phương pháp trị liệu xa xỉ.
