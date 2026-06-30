Sự thật về công suất nồi cơm cao tần có 'ngốn' điện như lời đồn?
GĐXH - Nồi cơm điện cao tần có tốn điện không và nó sở hữu những ưu - nhược điểm gì? Và liệu chúng ta có nên mua thiết bị này không? Hãy theo dõi ngay bài viết sau đây.
Nguyên lý hoạt động của nồi cơm điện cao tần
Nồi cơm điện cao tần chủ yếu hoạt động theo nguyên lý cảm biến từ, sử dụng dòng điện Fu-cô để làm nóng. Nguyên lý hoạt động này khá giống với bếp từ, giúp làm nóng nồi từ nhiều vị trí khác nhau, từ đáy nồi, thân nồi cho tới nắp nồi.
Đây cũng chính là một ưu điểm của nồi cơm điện cao tần so với nồi cơm thông thường - vốn chỉ làm nóng bằng mâm nhiệt ở phía đáy nồi.
Có thể thấy, trong khi nồi cơm thông thường làm nóng cục bộ tại một vị trí nhất định, thì nồi cơm cao tần lại có thể gia nhiệt từ nhiều vị trí khác nhau, giúp cơm không chỉ nở đều, thơm ngon, mà còn giữ được phần lớn chất dinh dưỡng.
Công suất cao nhưng không tốn điện?
Công suất hoạt động
Nồi cơm điện cao tần có công suất từ 1000 - 1400W, trong khi nồi cơm điện tử thông thường có công suất chỉ khoảng 550 - 900W.
Nồi cơm điện cao tần nấu chín cơm từ 40 - 60 phút, trong khi nồi cơm điện thông thường nấu chỉ 20 - 30 phút.
Nếu nhìn vào công suất, ắt hẳn ai cũng tin rằng nồi cơm điện cao tần chắc chắn sẽ ngốn điện hơn nhiều so với nồi cơm điện thông thường. Tuy nhiên, điểm khác biệt nằm ở chu trình nấu cơm, cấu tạo và công nghệ mà nồi cơm sử dụng.
Chu trình nấu cơm
Nồi cơm điện thông thường khi cắm điện và chọn chức năng nấu, thì nồi sẽ dùng tối đa công suất để gia nhiệt làm chín hạt gạo, cho hạt cơm chín nở bung, làm khô nước trên bề mặt và sau đó chuyển sang chế độ giữ ấm.
Với nồi cơm điện cao tần, ban đầu gạo vẫn ở trạng thái ngâm trong nước ấm vừa đủ để nở đều, đến gần cuối chu trình nấu, nồi tăng công suất tối đa tạo ra lượng nhiệt cao nhất để làm chín gạo và ráo nước trong 5 phút. Hạt gạo nguội - nóng trong chớp nhoáng nên không bị nở bung bể nát.
Như vậy, nồi cơm điện cao tần chỉ tập trung công suất cao trong khoảng 5 phút cuối giai đoạn nấu để làm chín cơm. Nên dù thời gian nấu có lâu hơn nồi cơm thông thường nhưng lượng điện tiêu thụ lại không quá cao.
Rơ le cảm biến nhiệt, thiết kế lòng nồi dày từ 5 - 7 lớp chất liệu
Trên nồi cơm điện cao tần sẽ được trang bị bộ cảm biến nhiệt và rơle. Khi đủ nhiệt độ, rơle nhiệt sẽ ngắt điện bộ phận phát nhiệt, khi nhiệt độ xuống đến giới hạn nhất định, rơle sẽ tiếp tục cho điện vào bộ phận phát nhiệt, giúp tiết kiệm điện đến 35% so với nồi cơm điện thông thường.
Bên cạnh đó, nồi cơm điện cao tần với lòng nồi rất dày, được cấu tạo từ 5 – 9 lớp hợp kim nhiễm từ giúp cho lòng nồi gia nhiệt nhanh, giữ nhiệt hiệu quả, gia tăng chất lượng cơm và góp phần giảm tiêu hao năng lượng điện cho việc đốt nóng.
Kèm thêm khả năng giữ nóng khá lâu sau khi nấu cho nồi cơm điện cao tần giữ ấm cơm trong thời gian dài mà không cần sử dụng chế độ giữ ấm.
Nhờ đó, nấu cơm hay nấu ăn bằng nồi cơm điện cao tần, người dùng sẽ có món nấu chín ngon, nguyên vẹn dưỡng chất mà không hao tốn quá nhiều điện năng.
Cách sử dụng nồi cơm điện cao tần tiết kiệm điện
Chọn dung tích nồi phù hợp: Nồi dung tích lớn tiêu thụ nhiều điện hơn do cần đun nóng khối lượng lớn cơm và nước. Do đó, hãy chọn dung tích nồi phù hợp với số lượng người ăn trong gia đình.
Sử dụng tính năng hẹn giờ: Đặt hẹn giờ nấu cơm để tối ưu hóa thời gian nấu, tránh phải bật nồi quá sớm hoặc để chế độ giữ ấm quá lâu.
Không mở nắp nồi quá nhiều: Mỗi lần mở nắp, nhiệt lượng sẽ thoát ra ngoài, khiến nồi phải tiêu thụ thêm điện để làm nóng lại.
Vệ sinh nồi thường xuyên: Đảm bảo lòng nồi và các bộ phận khác luôn sạch sẽ để tăng hiệu suất truyền nhiệt, giúp nồi hoạt động hiệu quả và tiết kiệm điện hơn.
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