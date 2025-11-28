Suy thận độ 2: Chỉ số creatinin bao nhiêu là đáng lo?
Kiểm soát chỉ số creatinin đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình điều trị suy thận. Vậy suy thận độ 2 creatinin là bao nhiêu và làm thế nào để giảm chỉ số này, phòng bệnh tiến triển nặng?
Suy thận độ 2 là tình trạng như thế nào?
Suy thận là trình trạng thận bị suy giảm chức năng, khiến các chất thải của cơ thể ứ đọng lại sau quá trình chuyển hóa. Bệnh được chia thành 5 giai đoạn dựa trên mức lọc cầu thận (GFR).
Suy thận độ 2 là tình trạng chuyển biến sau giai đoạn 1, tức là thận đã bị suy giảm chức năng lọc tiểu cầu thận khoảng 10 – 40% so với bình thường. Người bị suy thận giai đoạn 2 có mức tổn thương thận nhẹ, tốc độ lọc cầu thận (GFR) từ 60 - 89 ml/phút.
Bệnh chỉ biểu hiện nhẹ, các triệu chứng lâm sàng không rõ ràng như: Chán ăn, thiếu máu nhẹ, mệt mỏi, tức 2 bên hố lưng. Ở giai đoạn này, nếu không điều trị đúng cách, bệnh có thể tiến triển thành giai đoạn cuối và bạn sẽ gặp phải những biến chứng nguy hiểm, đặc biệt là các vấn đề về tim mạch.
Suy thận độ 2 creatinin là bao nhiêu?
Creatin là phân tử đóng vai trò tạo ra năng lượng của cơ. Creatin bị thoái hóa trong các cơ sẽ tạo thành creatinin. Trong khi đó, thận có vai trò là duy trì nồng độ creatinin trong máu ở mức bình thường. Nếu chỉ số creatinin máu cao, điều đó có nghĩa là thận hoạt động không tốt và nguy cơ suy thận rất cao. Đây cũng chính là lý do vì sao xét nghiệm creatinin trong máu và nước tiểu lại có thể giúp đánh giá chức năng thận. Tuy nhiên, chỉ số creatinin có thể tăng lên tạm thời nếu bị mất nước hoặc sử dụng một số thuốc huyết áp hay chống viêm. Vậy suy thận độ 2 creatinin ở mức bao nhiêu?
Bình thường, mức creatinin trong máu dao động trong khoảng 0,8 - 1,2mg/dl ở nam và 0,5 – 1,1mg/dl ở nữ. Ở những người trẻ hay trung niên, mức creatinin có thể cao hơn, còn với người cao tuổi, chỉ số này có thể thấp hơn bình thường. Sau khi có kết quả xét nghiệm về nồng độ creatinin, bác sĩ sẽ đánh giá và phân loại mức độ suy thận theo từng giai đoạn.
Với nam giới, khoảng creatinin trung bình là 1.2 – 1.5 mg/dL (tùy thuộc vào khối cơ, tuổi và chế độ ăn). Giá trị này phản ánh mức giảm nhẹ chức năng thận khi eGFR nằm trong khoảng 60–89 mL/phút/1,73 m².
Với nữ giới, khoảng creatinin trung bình là 1.0 – 1.3 mg/dL (thường thấp hơn nam do khối cơ nhỏ hơn). Khi creatinin vượt 1.3 mg/dL, cần theo dõi thêm eGFR và albumin/creatinin niệu (ACR).Nếu mắc bệnh tiểu đường tuýp 1 hoặc tuýp 2, bác sĩ có thể khuyên bạn nên kiểm tra chỉ số creatinin ít nhất 1 năm/lần. Còn nếu bị bệnh thận, bác sĩ sẽ đề nghị xét nghiệm creatinin thường xuyên hơn để theo dõi tình trạng.
Làm sao để giảm chỉ số creatinin cho người suy thận?
Giảm creatinin không có nghĩa là chữa khỏi suy thận, mà là cải thiện hiệu quả lọc máu và giảm gánh nặng cho thận, từ đó làm chậm tiến triển bệnh. Dưới đây là các giải pháp được chuyên gia thận – tiết niệu khuyến nghị:
Điều chỉnh chế độ ăn uống
Một chế độ ăn khoa học giúp giảm tích tụ độc tố chuyển hóa và hỗ trợ thận hoạt động tốt hơn:
• Hạn chế đạm động vật (thịt đỏ, nội tạng, cá biển sâu), ưu tiên đạm thực vật hoặc trứng, sữa ít béo.
• Giảm muối: Dưới 5g/ngày, để giảm huyết áp và phù nề.
• Bổ sung rau xanh và trái cây ít kali: Bí đỏ, bắp cải, táo, dưa lê, nho.
• Uống nước vừa đủ: 1,5–2 lít/ngày (tùy tình trạng tiểu tiện và phù).
• Tránh thực phẩm chế biến sẵn chứa nhiều natri, phospho, chất bảo quản.
Người suy thận nên nấu ăn bằng cách hấp, luộc, ninh thay vì chiên, rán để giảm lượng chất béo bão hòa và muối hấp thu.
Kiểm soát các bệnh nền đi kèm
Hai nguyên nhân hàng đầu khiến creatinin tăng là tăng huyết áp và tiểu đường.
• Kiểm soát huyết áp ở mức <130/80 mmHg.
• Duy trì đường huyết ổn định (HbA1c < 7%).
• Hạn chế stress, ngủ đủ 7–8 tiếng mỗi ngày.
Tránh các yếu tố làm tổn thương thận thêm
• Không tự ý dùng thuốc giảm đau, kháng viêm NSAIDs, thuốc cản quang, hoặc các sản phẩm không rõ nguồn gốc.
• Không lạm dụng thực phẩm giàu protein hoặc chế độ ăn "low-carb" - chế độ ăn hạn chế tiêu thụ tinh bột.
• Không hút thuốc, không uống rượu, cà phê đặc.
Vận động nhẹ nhàng, tăng lưu thông máu
Tập luyện hợp lý giúp cải thiện tuần hoàn thận và chuyển hóa năng lượng:
• Mỗi ngày nên tập thể dục nhẹ nhàng 30 phút như đi bộ, yoga, đạp xe.
• Tránh vận động quá sức vì có thể làm tăng creatinin do phá hủy cơ bắp.
Hỗ trợ cho người suy thận bằng thảo dược
Bên cạnh việc quan tâm đến chế độ ăn uống, sinh hoạt hợp lý, người bị suy thận nói chung và suy thận độ 2 nói riêng cũng nên chú ý tới việc dùng thuốc chữa bệnh sao cho đúng, đủ. Đặc biệt, hiện nay, nhiều người lựa chọn kết hợp sử dụng thảo dược tự nhiên để tăng hiệu quả hỗ trợ cải thiện chức năng thận.
Theo nhiều nghiên cứu khoa học, quả dành dành chứa nhiều hoạt chất, trong đó, crocin - thuộc nhóm carotenoid được phát hiện trong cây dành dành có tác dụng rất tốt trên các bệnh lý về thận.
Để tăng cường tác dụng của dành dành, các nhà khoa học đã lấy vị thuốc này làm thành phần chính, kết hợp với nhiều dược liệu quý khác như: Hoàng kỳ, đan sâm, linh chi đỏ, trầm hương, râu mèo, mã đề,… sản xuất theo công nghệ lượng tử tiên tiến tạo nên viên uống tiện dùng.
Sản phẩm giúp bổ thận, lợi tiểu, hỗ trợ giảm biểu hiện phù thũng, rối loạn tiểu tiện, tiểu khó, tiểu rắt, vô niệu do thận kém.
Theo khảo sát của VN-Economy năm 2021, có đến 92,9% người dùng hài lòng về sản phẩm. Mới đây, sản phẩm còn vinh dự nhận giải thưởng "Top 10 thương hiệu mạnh quốc gia".
Trên đây là những thông tin tổng quan về vấn đề suy thận độ 2 creatinin là bao nhiêu và cách giảm chỉ số này hiệu quả. Nếu phát hiện sớm, tuân thủ điều trị, điều chỉnh lối sống và sử dụng các giải pháp hỗ trợ thận từ thảo dược giúp hỗ trợ có thể duy trì chức năng thận, giảm triệu chứng và kéo dài chất lượng cuộc sống.
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Thận Vương
Thành phần: Cao dành dành, cao đan sâm, cao hoàng kỳ, trầm hương, cao râu mèo, cao mã đề, bạch phục linh, cao linh chi đỏ, L-Carnitine fumarate, Coenzyme Q10.
Công dụng:
• Giúp bổ thận, lợi tiểu.
• Hỗ trợ giảm biểu hiện phù thũng, rối loạn tiểu tiện, tiểu khó, tiểu rắt, vô niệu do thận kém.
Đối tượng sử dụng: Người bị suy thận, chức năng thận kém biểu hiện: Tiểu ít, tiểu rắt, vô niệu, bí tiểu.
Cách dùng
• Ngày uống 2 - 3 viên/lần, 2 lần/ngày.
• Nên uống trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ.
• Nên sử dụng liên tục một đợt từ 1 - 3 tháng tùy theo bệnh lý hoặc theo hướng dẫn của bác sĩ.
Tiếp thị và phân phối bởi: Công ty TNHH Dược Phẩm Á Âu - Địa chỉ an tâm, tin cậy, chất lượng suốt 20 năm
Địa chỉ: 171 Chùa Láng - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa - Hà Nội
ĐT: 024.38461530 - 028.62647169
Số GPQC: 01502/2019/ATTP-XNQC
*Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
* Sản phẩm được bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc
