Tác giả hàng trăm hit đình đám miệt mài ôn thi đến kiệt sức, tiết lộ lý do thi vào Nhạc viện Âm nhạc TP.HCM.
GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung mới đây đã khoe tin vui ở tuổi 42. Anh nhận được nhiều lời chúc mừng từ người hâm mộ.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung dù đã viết nhạc từ lâu với hàng trăm bản hits nhưng thực tế anh không được đào tạo bài bản từ chuyên ngành âm nhạc. Mới đây, nam nhạc sĩ sinh năm 1983 quyết định thi vào khoa Sư phạm Âm nhạc của Nhạc viện Âm nhạc TP.HCM.
Trên trang cá nhân, tác giả "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" khoe: "Mình đậu rồi! Từ mai mình sẽ là sinh viên Nhạc Viện, khoa Sư Phạm Âm Nhạc hệ Đại học chính quy. Em xin cám ơn các thầy đã giúp em ôn thi đầu vào, không phụ lòng các thầy rồi".
Ngoài thông báo tin vui, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung còn hài hước viết: "Mình sẽ xin ba mua xe máy mới để tiện đi học chứ lớn rồi không muốn được đưa rước nữa".
Được biết, anh đỗ vào khoa Sư phạm Âm nhạc với tổng điểm 21,17 cho ba môn thi, đủ điều kiện nhập học vào tháng 12. Để có được kết quả như vậy là nhờ quá trình rèn luyện kỹ lưỡng và nghiêm túc của nhạc sĩ sinh năm 1983. Hiện tại, anh đã sẵn sàng cho hành trình mới của mình.
Anh kể: "Mình đã ôn thi từ một tháng trước, với sự kèm cặp của 2 thầy chuyên về 2 môn khác nhau, hầu như ngày nào cũng qua nhà các thầy học, xen kẽ với lịch làm việc và đi trường dày đặc vào thời điểm đó nên đôi khi mình cũng cảm thấy kiệt sức. Tuy nhiên, sự cố gắng nào cũng sẽ được đền đáp. Dù sao đi nữa, học tại chức vẫn tốt với mình, nhưng thật may mắn là mình vừa đủ điểm đậu chính quy. Đây cũng chỉ là bước đầu tiên trên con đường học vấn. 4 năm tới mới là một hành trình thử thách mà mình phải cố gắng gấp đôi để cân bằng giữa công việc, gia đình và học tập. Mình rất trân trọng ngành Sư Phạm và mong muốn có thể có những đóng góp hiệu quả và thiết thực hơn cho ngành".
Trước khi là nhạc sĩ nổi tiếng, Nguyễn Văn Chung sinh ra trong một gia đình có nền tảng và điều kiện kinh tế khá giả. Từ nhỏ, anh được ba mẹ chăm sóc và tạo điều kiện tốt trong học tập lẫn sinh hoạt. Nam nhạc sĩ sinh năm 1983, từng học THPT Chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM). Sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh theo học Khoa Ngoại ngữ, chuyên ngành Du lịch, Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM (HUFLIT).
Nhưng cơ duyên đưa anh đến với sáng tác là do chuyện tình cảm. Trên chương trình "Khách sạn 5 sao" phát sóng trên VTV3 vào tháng 9/2024, anh kể rằng khi học năm thứ nhất đại học, anh yêu một cô gái ở Long Xuyên. Sau đó, cô định cư ở Mỹ và cả hai mất liên lạc. Từ đó, anh bắt đầu viết nhạc để chia sẻ nỗi buồn, những nhớ thương về mối tình đầu.
Anh tâm sự: "Hầu hết các bài hát về tình yêu tôi viết đều xuất phát từ câu chuyện của chính mình. Lúc đó, Yahoo Chat rất thịnh hành với giới trẻ. Trong một lần chat, tôi vô tình thấy một nickname rất đẹp là 'Công chúa thủy tinh'. Tròn một năm sau, bạn đó biến mất".
Là một người giàu tình cảm và nhạy cảm với thời cuộc, Nguyễn Văn Chung có nhiều sáng tác thuộc nhiều thể loại: tình yêu đôi lứa, tình cảm gia đình, quê hương đất nước.
Không chỉ dừng lại ở những ca khúc tình yêu hay gia đình, Nguyễn Văn Chung còn gây ấn tượng với khán giả qua các sáng tác về quê hương, đất nước. Anh có ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" với nhiều lượt xem, góp phần đưa tên tuổi ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh đến gần hơn với khán giả. Bên cạnh đó là "Việt Nam: Tự hào tiếp bước tương lai", do ca sĩ Tùng Dương thể hiện trong dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Đặc biệt, "Nỗi đau giữa hòa bình" được chọn làm ca khúc chủ đề cho bộ phim điện ảnh cách mạng "Mưa đỏ".
Chồng thứ 3 của Diễm Hương vỡ òa khi chứng kiến vợ sinh conGiải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Hoa hậu Diễm Hương đã hạ sinh con trai ở Canada, chồng cô đã đăng dòng thông báo với nói những lời xúc động.
Gala Xếp hạng Tiếng hát Việt toàn cầu 2025: Đêm nhạc mãn nhãn, khép lại hành trình tìm kiếm tài năng âm nhạc ViệtGiải trí - 3 giờ trước
Gala Xếp hạng Tiếng hát Việt toàn cầu 2025 đã chính thức khép lại tại Nhà hát Âu Cơ (Hà Nội) với những khoảnh khắc thăng hoa của 17 thí sinh xuất sắc nhất mùa giải. Một đêm nhạc mãn nhãn, bùng nổ cảm xúc và cũng là dấu mốc tôn vinh hành trình nỗ lực không ngừng của các tài năng âm nhạc Việt.
SOOBIN bật khóc khi thành viên đầu tiên bị loại khỏi 'Tân binh toàn năng'Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Tập 8 "Tân binh toàn năng" khép lại với nhiều nước mắt, đã có thí sinh đầu tiên phải nói lời chia tay với chương trình.
Con gái Thanh Thanh Hiền 21 tuổi có nhan sắc nữ tính với mái tóc dài dịu dàng không thua kém mẹGiải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Hoàng Thái Phương - con gái Thanh Thanh Hiền 21 tuổi có nhan sắc nữ tính thừa hưởng từ mẹ. Cô còn sở hữu mái tóc đen dài vừa truyền thống mà rất dịu dàng.
Ca sĩ Đông Hùng tiết lộ về gia đình và song ca với con gái trên sóng VTVXem - nghe - đọc - 7 giờ trước
Sau biến cố gia đình, ca sĩ Đông Hùng tìm thấy niềm hạnh phúc bên bà xã và cô con gái nhỏ. Nhờ điểm tựa tổ ấm, ca sĩ trở lại ca hát sôi nổi, sự nghiệp ngày càng thăng hoa.
'Mưa đỏ' tiếp tục nhận tin vui quốc tếGiải trí - 8 giờ trước
GĐXH - Phim “Mưa Đỏ” của Việt Nam góp mặt trong danh sách 86 tác phẩm đủ điều kiện tranh giải Phim truyện quốc tế hay nhất tại Oscar 2026.
Diễn viên vướng scandal gây tổn thất, rủi ro cho cả bộ phimCâu chuyện văn hóa - 9 giờ trước
Ồn ào đời tư, scandal của diễn viên không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà chính những dự án họ góp mặt cũng bị thiệt hại nặng nề vì công chúng tẩy chay, quay lưng.
NSƯT Phú Đôn người đàn ông khắc khổ trên phim, khi về hưu sống bình yên bên vợ trẻ đẹp kém 25 tuổiGiải trí - 20 giờ trước
GĐXH - NSƯT Phú Đôn có nhiều năm cống hiến với nghề diễn và được khán giả cả nước yêu mến, khi về hưu tiếp tục tham gia đóng phim, cuộc sống bình yên bên vợ trẻ đẹp kém nam nghệ sĩ 25 tuổi.
Con gái NSND Công Lý 24 tuổi đã là đạo diễn triển vọng, có phim dự giải 'Cánh diều vàng'Giải trí - 22 giờ trước
GĐXH - Thục Anh - con gái NSND Công Lý mới đây đã khoe niềm vui lớn khi bộ phim tài liệu đầu tay của cô được kênh YouTube phát sóng. Ở tuổi ngoài đôi mươi, Thục Anh đang theo đuổi nghệ thuật một cách chuyên nghiệp và nghiêm túc.
Bé Panda nhà MC Mai Ngọc 'đốn tim' fan với nụ cười tít mắt đáng yêuGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Bé Panda - con trai 7 tháng tuổi của MC Mai Ngọc - gây "thương nhớ" với vẻ đáng yêu hay cười tít mắt. Nữ MC chia sẻ về cuộc sống làm mẹ và niềm vui từ con trai, khiến mọi mệt mỏi tan biến.
NSƯT Phú Đôn người đàn ông khắc khổ trên phim, khi về hưu sống bình yên bên vợ trẻ đẹp kém 25 tuổiGiải trí
GĐXH - NSƯT Phú Đôn có nhiều năm cống hiến với nghề diễn và được khán giả cả nước yêu mến, khi về hưu tiếp tục tham gia đóng phim, cuộc sống bình yên bên vợ trẻ đẹp kém nam nghệ sĩ 25 tuổi.