Tác giả hàng trăm hit đình đám miệt mài ôn thi đến kiệt sức, tiết lộ lý do thi vào Nhạc viện Âm nhạc TP.HCM.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung liên tục gây chú ý khi vừa được vinh danh là Nhạc sĩ của năm, đồng thời "gây lú" với khoảnh khắc hài hước cùng fan.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung dù đã viết nhạc từ lâu với hàng trăm bản hits nhưng thực tế anh không được đào tạo bài bản từ chuyên ngành âm nhạc. Mới đây, nam nhạc sĩ sinh năm 1983 quyết định thi vào khoa Sư phạm Âm nhạc của Nhạc viện Âm nhạc TP.HCM.

Trên trang cá nhân, tác giả "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" khoe: "Mình đậu rồi! Từ mai mình sẽ là sinh viên Nhạc Viện, khoa Sư Phạm Âm Nhạc hệ Đại học chính quy. Em xin cám ơn các thầy đã giúp em ôn thi đầu vào, không phụ lòng các thầy rồi".

Ngoài thông báo tin vui, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung còn hài hước viết: "Mình sẽ xin ba mua xe máy mới để tiện đi học chứ lớn rồi không muốn được đưa rước nữa".

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung miệt mài ôn thi để thi đỗ vào Nhạc viên Âm nhạc TP.HCM

Được biết, anh đỗ vào khoa Sư phạm Âm nhạc với tổng điểm 21,17 cho ba môn thi, đủ điều kiện nhập học vào tháng 12. Để có được kết quả như vậy là nhờ quá trình rèn luyện kỹ lưỡng và nghiêm túc của nhạc sĩ sinh năm 1983. Hiện tại, anh đã sẵn sàng cho hành trình mới của mình.

Anh kể: "Mình đã ôn thi từ một tháng trước, với sự kèm cặp của 2 thầy chuyên về 2 môn khác nhau, hầu như ngày nào cũng qua nhà các thầy học, xen kẽ với lịch làm việc và đi trường dày đặc vào thời điểm đó nên đôi khi mình cũng cảm thấy kiệt sức. Tuy nhiên, sự cố gắng nào cũng sẽ được đền đáp. Dù sao đi nữa, học tại chức vẫn tốt với mình, nhưng thật may mắn là mình vừa đủ điểm đậu chính quy. Đây cũng chỉ là bước đầu tiên trên con đường học vấn. 4 năm tới mới là một hành trình thử thách mà mình phải cố gắng gấp đôi để cân bằng giữa công việc, gia đình và học tập. Mình rất trân trọng ngành Sư Phạm và mong muốn có thể có những đóng góp hiệu quả và thiết thực hơn cho ngành".

Trước khi là nhạc sĩ nổi tiếng, Nguyễn Văn Chung sinh ra trong một gia đình có nền tảng và điều kiện kinh tế khá giả. Từ nhỏ, anh được ba mẹ chăm sóc và tạo điều kiện tốt trong học tập lẫn sinh hoạt. Nam nhạc sĩ sinh năm 1983, từng học THPT Chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM). Sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh theo học Khoa Ngoại ngữ, chuyên ngành Du lịch, Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM (HUFLIT).

Nhưng cơ duyên đưa anh đến với sáng tác là do chuyện tình cảm. Trên chương trình "Khách sạn 5 sao" phát sóng trên VTV3 vào tháng 9/2024, anh kể rằng khi học năm thứ nhất đại học, anh yêu một cô gái ở Long Xuyên. Sau đó, cô định cư ở Mỹ và cả hai mất liên lạc. Từ đó, anh bắt đầu viết nhạc để chia sẻ nỗi buồn, những nhớ thương về mối tình đầu.

Anh tâm sự: "Hầu hết các bài hát về tình yêu tôi viết đều xuất phát từ câu chuyện của chính mình. Lúc đó, Yahoo Chat rất thịnh hành với giới trẻ. Trong một lần chat, tôi vô tình thấy một nickname rất đẹp là 'Công chúa thủy tinh'. Tròn một năm sau, bạn đó biến mất".

Nguyễn Văn Chung trở thành nhạc sĩ quốc dân với hàng trăm hits khủng.

Là một người giàu tình cảm và nhạy cảm với thời cuộc, Nguyễn Văn Chung có nhiều sáng tác thuộc nhiều thể loại: tình yêu đôi lứa, tình cảm gia đình, quê hương đất nước.

Không chỉ dừng lại ở những ca khúc tình yêu hay gia đình, Nguyễn Văn Chung còn gây ấn tượng với khán giả qua các sáng tác về quê hương, đất nước. Anh có ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" với nhiều lượt xem, góp phần đưa tên tuổi ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh đến gần hơn với khán giả. Bên cạnh đó là "Việt Nam: Tự hào tiếp bước tương lai", do ca sĩ Tùng Dương thể hiện trong dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Đặc biệt, "Nỗi đau giữa hòa bình" được chọn làm ca khúc chủ đề cho bộ phim điện ảnh cách mạng "Mưa đỏ".