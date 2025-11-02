Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lại có động thái bất ngờ khiến fan xôn xao

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có động thái gây chú ý liên quan đến Hoa hậu Hương Giang GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung gây chú ý khi chia sẻ video kèm ca khúc sáng tác riêng cho Hương Giang vào đúng thời điểm cô mở đầu hành trình mới tại đấu trường nhan sắc quốc tế.

Bức ảnh "gây lú" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung khiến fan sôi nổi bàn tán

Mới đây, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung gây chú ý khi đăng tải khoảnh khắc giao lưu cùng các các học viên tại một sự kiện.

Nam nhạc sĩ bày tỏ: "Chung rất vui khi được Bộ Tư Lệnh Cảnh sát cơ động mời đến Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và Giáo dục nghề nghiệp số 2 để giao lưu và truyền cảm hứng cho 1200 em tân sinh viên! Xin chúc các em thật nhiều sức khoẻ, học tập tốt, rèn luyện tốt, nâng cao phẩm chất đạo đức, sau này sẽ trở thành những người chiến sĩ Công An Nhân Dân có trách nhiệm, có năng lực và có tấm lòng vì dân vì nước".

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung hài hước chia sẻ: "Ôi nhiều đồng chí quá!"

Tuy nhiên, thay vì được chú ý bởi khoảnh khắc giao lưu, truyền cảm hứng, dân tình lại "dậy sóng" bởi bức ảnh ghi lại cảnh Nguyễn Văn Chung tạo dáng nghiêm túc bên hai đồng chí mặc quân phục. Đi kèm là dòng chú thích vui vẻ: "Tụi em hâm mộ anh lắm! Anh chụp với tụi em kiểu ảnh này nha anh!".

Theo bối cảnh được chính chủ chia sẻ, các đồng chí tại sự kiện đã chủ động bày tỏ sự yêu mến và xin chụp ảnh cùng nhạc sĩ. Tuy nhiên, khoảnh khắc này lại bất ngờ trở thành màn "gây lú" nhẹ, khiến không ít người thoáng "giật mình", hiểu lầm trong tích tắc. Chính chi tiết đó khiến bức ảnh càng thêm thú vị và nhanh chóng trở thành đề tài được chia sẻ rôm rả trên mạng xã hội.

Ngay dưới bài đăng, nhiều người tương tác hài hước: "May mà background là sân vận động", "Chưa đọc caption thì tưởng chuyện gì căng, đọc rồi mới bật cười!" hay "Tạo dáng chụp hình chấn động quá nhạc sĩ ơi".

Bức ảnh của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung "gây bão" mạng xã hội.

Được khán giả ưu ái gọi là "người tạo hit" nhưng không khó để bắt gặp những khoảnh khắc mang màu sắc hài hước, dí dỏm trên trang cá nhân của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Mặc dù bận rộn với công việc sáng tác, nam nhạc sĩ vẫn đều đặn chia sẻ những câu chuyện đời thường, các khoảnh khắc vui vẻ trong công việc và cuộc sống.

Khoảnh khắc gây chú ý lần này tiếp tục cho thấy sự gần gũi quen thuộc ở Nguyễn Văn Chung. Chỉ một khoảnh khắc vui vẻ cùng fan tại sự kiện cũng đủ khiến anh trở thành tâm điểm bàn luận. Có thể nói, chính tính cách thân thiện, cởi mở và hài hước chính là "chìa khóa vàng" giúp Nguyễn Văn Chung duy trì sức hút trong showbiz.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trong buổi giao lưu với sinh viên. FBNV

Cột mốc mới trong sự nghiệp sáng tác

Cách đây vài ngày, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung một lần nữa khẳng định được vị thế trong làng nhạc Việt khi được vinh danh ở hạng mục Composer of the Year - Patriotic Pop (Nhạc sĩ của năm - Dòng nhạc Quê hương) tại sự kiện Harper's Bazaar Star Awards 2025.

Ban tổ chức đánh giá năm 2025, âm nhạc của Nguyễn Văn Chung bước sang giai đoạn mới khi có sự trưởng thành, sâu sắc và gắn bó với những giá trị nhân văn. Nếu trước đây, người ta yêu Nguyễn Văn Chung vì những bản tình ca, khả năng sáng tác đa dạng, từ pop-ballad đến nhạc thiếu nhi thì nay, công chúng lại tìm thấy ở anh một tấm lòng hướng về cộng đồng, về đất nước và về khát vọng sống an lành trong hòa bình.

"Ca khúc "Nỗi đau giữa hòa bình" - nhạc phim Mưa đỏ - là minh chứng rõ ràng cho sự trưởng thành đó. "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" - sáng tác dành riêng cho ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh đã trở thành điểm nhấn cảm xúc, khiến khán giả rưng rưng khi giai điệu vang lên giữa không gian thiêng liêng của niềm tự hào dân tộc", BTC chia sẻ.

Tại Harper's Bazaar Star Awards 2025, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung được xướng tên cho hạng mục Nhạc sĩ của năm (Dòng nhạc Quê hương)

Chia sẻ trong khoảnh khắc nhận giải, Nguyễn Văn Chung tâm sự trong 23 năm sự nghiệp, anh nhận nhiều giải thưởng âm nhạc. Song giải thưởng lần này có ý nghĩa quan trọng đối với nam nhạc sĩ. "Tôi sẽ không thể nào có được giải thưởng này nếu như không có sự góp sức của các anh chị em ca sĩ và quý vị khán giả yêu thương. Những bài hát của tôi, mọi người đã nhớ, đã hát trên môi và giữ trong tim", Nguyễn Văn Chung bộc bạch.

Chia sẻ về giải thưởng, Nguyễn Văn Chung nói anh vui khi được vinh danh là nhạc sĩ truyền cảm hứng yêu nước. Với anh, đó là sự ghi nhận đầy giá trị. Về việc áp lực sau khi giành được những thành tựu trong sự nghiệp, tác giả ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" bộc bạch: "Đâu phải tôi mới vào nghề hay có những thành công đầu tiên đâu. Tôi đã trải qua 23 năm làm nghề, đối diện với những áp lực sau những thành công, thăng trầm. Tôi vẫn giữ được lòng đam mê sáng tác và có lý tưởng để kiên trì với nó".

Theo nhạc sĩ 8X, việc được mọi người yêu thương, ủng hộ là niềm hạnh phúc. Đây cũng là động lực để anh tiếp tục công việc sáng tác một cách tốt nhất trong khả năng của mình. Còn về những trăn trở với nghề, tác giả ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình bày tỏ: "Tôi chỉ mong bản thân có thể tiếp tục viết được nhiều bài hát mới và con đường sáng tác của mình sẽ tiếp tục lâu dài, với nhiều bài hát chạm đến cảm xúc của mọi người".



