Tại sao chân bạn ngày càng yếu đi? Cảnh báo dấu hiệu sớm của 4 căn bệnh nguy hiểm!
GĐXH - Hai chân như "đeo chì" khi đi bộ, leo cầu thang ngày càng khó khăn, nhiều người thường đổ lỗi cho tuổi già. Nhưng có thể bạn không biết, đôi chân yếu ớt đằng sau đó có thể ẩn chứa những cảnh báo về sức khỏe.
Cùng khám phá những bí mật đằng sau dấu hiệu cơ thể dễ bị bỏ qua này.
Những căn bệnh đang "đánh cắp" sức mạnh đôi chân của bạn
Thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng
Khi đĩa đệm chèn ép rễ thần kinh, nó có thể gây đau và yếu liệt ở chân. Dấu hiệu rõ ràng nhất là cảm giác này thường xuất hiện ở một bên chân, có thể kèm theo đau mỏi hoặc tê ở vùng thắt lưng.
Xơ cứng động mạch chi dưới
Mạch máu bị hẹp khiến máu cung cấp cho chân không đủ. Khi đi bộ, bạn sẽ gặp phải tình trạng "đi khập khiễng cách quãng"—cứ đi được một đoạn lại phải dừng lại nghỉ. Sau khi nghỉ, triệu chứng giảm bớt nhưng lại tái phát khi đi tiếp.
Hạ kali máu
Khi nồng độ kali trong máu quá thấp, chức năng co cơ sẽ bị ảnh hưởng. Ngoài đôi chân yếu, bạn còn có thể bị tim đập nhanh, buồn nôn... Tình trạng này thường xảy ra ở những người dùng thuốc lợi tiểu dài ngày hoặc bị tiêu chảy nghiêm trọng.
Các bệnh lý hệ thần kinh
Các bệnh như xơ cứng rải rác, bệnh tủy sống... có thể dẫn đến yếu cơ tiến triển. Những vấn đề này thường đi kèm với các triệu chứng thần kinh khác như rối loạn thăng bằng, tê bì tay chân.
Các bài kiểm tra đơn giản để đánh giá sức mạnh đôi chân
Kiểm tra đứng lên ngồi xuống trong 30 giây
Ngồi trên một chiếc ghế có độ cao tiêu chuẩn, khoanh tay trước ngực. Ghi lại số lần bạn có thể đứng lên và ngồi xuống trong 30 giây. Nếu dưới 15 lần (đối với người dưới 60 tuổi) hoặc dưới 12 lần (đối với người trên 60 tuổi), đó là dấu hiệu cơ chân không đủ khỏe.
Kiểm tra đứng một chân
Chống hai tay lên hông và đứng bằng một chân. Người dưới 50 tuổi nên giữ được hơn 45 giây; 50-70 tuổi giữ được hơn 30 giây; và người trên 70 tuổi giữ được hơn 20 giây. Nếu kết quả thấp hơn đáng kể so với tiêu chuẩn, bạn cần cảnh giác với khả năng thăng bằng và sức mạnh cơ bắp đang suy giảm.
Những giải pháp hằng ngày giúp "cứu" đôi chân của bạn
Bổ sung dinh dưỡng đầy đủ
Đảm bảo nạp đủ protein chất lượng cao, ít nhất 1 quả trứng + 200 gram thịt nạc mỗi ngày. Bổ sung vitamin D và canxi, thường xuyên phơi nắng để cơ thể tổng hợp vitamin D hoạt tính.
Tập luyện cơ bắp có mục tiêu
Ngồi xổm dựa tường: Dựa lưng vào tường, cong gối đến khi đùi song song với mặt đất, giữ trong 30 giây. Lặp lại 3-5 lần mỗi ngày. Bài tập này giúp tăng cường sức mạnh cơ đùi một cách hiệu quả.
Cải thiện tuần hoàn máu
Trước khi ngủ, ngâm chân trong nước ấm 15 phút, mực nước ngập qua mắt cá chân.
Kết hợp massage từ mắt cá chân lên phía đầu gối để thúc đẩy máu tĩnh mạch lưu thông về tim.
Đôi chân được ví là "trái tim thứ hai" của cơ thể. Sức khỏe của chúng phản ánh trực tiếp chức năng tổng thể. Nếu bạn nhận thấy sức mạnh đôi chân giảm sút rõ rệt, đừng chỉ đơn giản đổ lỗi cho tuổi tác. Hãy kịp thời tìm ra nguyên nhân và can thiệp đúng cách để giữ lấy sự tự do khi đi lại.
Bắt đầu từ hôm nay, hãy dành ra 5 phút mỗi ngày để chăm sóc đặc biệt cho đôi chân của mình!
