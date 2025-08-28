Mới nhất
TikToker nổi tiếng khiến cộng đồng mạng xót xa khi tiết lộ mắc bệnh viêm mao mạch hoại tử hiếm gặp

Thứ năm, 19:05 28/08/2025 | Bệnh thường gặp
GĐXH - TikToker Tina Thảo Thi bật mí cuộc chiến với viêm mao mạch hoại tử, căn bệnh hiếm khiến anh nhiều lần không thể đi lại.

Trên TikTok, cái tên Tina Thảo Thi vốn được biết đến qua những clip vui tươi, mang năng lượng tích cực. Nhưng đằng sau ánh đèn điện thoại là một sự thật ít ai hay: anh đang phải sống chung với viêm mao mạch hoại tử – căn bệnh miễn dịch hiếm gặp, từng cơn đau khiến đôi chân như bị trói chặt.

TikToker nổi tiếng khiến cộng đồng mạng xót xa khi tiết lộ mắc bệnh viêm mao mạch hoại tử hiếm gặp- Ảnh 1.

Nam Tiktoker Tina Thảo Thi được nhiều bạn trẻ yêu quý bởi vẻ ngoài duyên dáng, hoà đồng và vui tính.

Viêm mao mạch hoại tử là biến chứng nghiêm trọng của bệnh viêm mao mạch dị ứng. Hiện nay, tỷ lệ mắc bệnh đang có xu hướng gia tăng. Nếu không điều trị kịp thời, bệnh có thể gây ra những tổn thương không thể phục hồi.

Mới đây, TikToker nổi tiếng Tina Thảo Thi đã lên tiếng chia sẻ về căn bệnh viêm mao mạch hoại tử hiếm gặp của mình. Theo đó, đôi chân của nam TikToker bị nhiều vết thâm tím chằng chịt và không thể đi lại bình thường được.

Trước đó, nam TikToker này cũng đã bị viêm da nhưng đến một lúc biến chứng nặng hơn. Bên cạnh đó, anh cũng tiết lộ vì bệnh tự phát bất ngờ nên không lường trước để chuẩn bị, căn bệnh này sẽ tái đi tái lại và rất khó để chữa trị dứt điểm.

Nam TikToker chia sẻ: "Cuộc sống mà, cứ rơi xuống thì lại phải cố bò lên lại thôi, phải 'lỳ' thì mới sống và tồn tại được. Em biết ai cũng có những vấn đề riêng của mình, nhưng mà không có sao hết, lúc nào cũng phải lạc quan tích cực để còn san sẻ cho mọi người".

Viêm mao mạch hoại tử có thể có nhiều nguyên nhân khác nhau, và chúng thường liên quan đến sự kích thích hoặc tổn thương viêm mao mạch hoại tử có thể có nhiều nguyên nhân khác nhau, chúng thường liên quan đến sự kích thích hoặc tổn thương mao mạch và các tế bào xung quanh.

PGS Nguyễn Hoài Nam - phó chủ nhiệm bộ môn phẫu thuật lồng ngực và tim mạch Đại học Y dược TP.HCM cho biết, hiện nay chưa có số liệu thống kê cụ thể về số ca mắc viêm mao mạch hoại tử, tuy nhiên trong cộng đồng đã ghi nhận khá nhiều trường hợp, và con số này có xu hướng tăng song song với tốc độ gia tăng dân số. Bệnh thường xuất hiện ở nhóm tuổi từ trẻ đến trung niên, trong đó tỷ lệ nữ mắc cao hơn nam.

Nguyên nhân gây bệnh xuất phát từ cơ chế tự miễn của cơ thể – tương tự như các bệnh lý như xơ cứng bì, lupus ban đỏ hệ thống… nên hiện nay chưa có phương pháp điều trị dứt điểm. Một số bệnh nhân được ghi nhận phát bệnh sau giai đoạn căng thẳng, stress, mất ngủ kéo dài hoặc khi vừa trải qua một bệnh lý khác.

TikToker nổi tiếng khiến cộng đồng mạng xót xa khi tiết lộ mắc bệnh viêm mao mạch hoại tử hiếm gặp- Ảnh 2.

Nam TikToker bị mắc căn bệnh viêm mao mạch hoại tử ở chân nhưng luôn giữ tinh thần vui vẻ, tích cực.

Theo ThS.BS Hồ Anh Tuấn (Khoa Khám bệnh Đa khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương), viêm mao mạch dị ứng thường là bệnh có diễn biến lành tính, đa số sẽ hồi phục hoàn toàn sau khoảng 4–6 tuần. Tuy nhiên, có tới 30–40% trường hợp có thể tái phát nhiều lần, đặc biệt trong năm đầu tiên sau khi mắc.

Bác sĩ Tuấn cho biết thêm, tổn thương thận xuất hiện ở 20–40% bệnh nhân, và đây chính là biến chứng nguy hiểm nhất. Nếu không được chẩn đoán và điều trị sớm, người bệnh có nguy cơ tiến triển thành viêm cầu thận mạn, thậm chí suy thận.

Các chuyên gia cũng cảnh báo, căn bệnh này có thể khởi phát sau những đợt nhiễm khuẩn đường hô hấp, viêm họng do liên cầu hoặc do tiếp xúc với một số loại thuốc và hóa chất.

Ngay cả khi đã điều trị ổn định và xuất viện, bệnh nhân vẫn cần được theo dõi lâu dài. Việc tái khám định kỳ, làm xét nghiệm nước tiểu và kiểm tra chức năng thận trong nhiều tháng là điều cần thiết để phát hiện sớm biến chứng.

Để phòng ngừa, bác sĩ khuyến cáo người dân nên điều trị dứt điểm các bệnh lý hô hấp, tuyệt đối không tự ý dùng thuốc khi chưa có chỉ định y khoa. Khi có những biểu hiện bất thường ở da, khớp hoặc hệ tiêu hóa, cần đi khám sớm để được can thiệp kịp thời, tránh hậu quả nghiêm trọng.

Bảo An
