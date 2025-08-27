Mới nhất
Nghịch cát, bé 4 tuổi bị nhiễm sán từ vết xước nhỏ ở kẽ ngón tay

Thứ tư, 16:36 27/08/2025 | Bệnh thường gặp
GĐXH - Sau khi nghịch cát bé có sứt nhẹ kẽ ngón tay. Chỉ vài ngày sau, những "con đường ngoằn ngoèo" kỳ lạ xuất hiện trên lòng bàn tay.

Sán máng hiện rõ trong lòng bàn tay sau khi nghịch cát

Theo thông tư từ BVĐK Hùng Vương, bé trai 4 tuổi được người nhà đưa đến khám khi xuất hiện những vết ngoằn nghèo trên lòng bàn tay. 

Gia đình cho biết, vài ngày trước bé có chơi, nghịch "đống cát". Sau khi chơi về bé có sứt nhẹ kẽ ngón tay. Vết sứt nhỏ ở kẽ ngón tay tưởng chừng vô hại… nhưng chỉ vài ngày sau, những "con đường ngoằn ngoèo" kỳ lạ xuất hiện trên lòng bàn tay.

Bác sĩ xác định 'thủ phạm' chính là nhiễm sán máng.

Bác sĩ xác định 'thủ phạm' chính là nhiễm sán máng. Ảnh: BVCC

Bác sĩ cho biết, ấu trùng sán máng sống trong nước ngọt ô nhiễm có thể xâm nhập trực tiếp qua da khi trẻ tắm, nghịch cát ướt hoặc tiếp xúc với nguồn nước bẩn.

Sau khi xâm nhập, sán trưởng thành sống trong mạch máu, đẻ trứng gây tổn thương mô, viêm và phản ứng miễn dịch. Ở trẻ, gan, lách, ruột và bàng quang thường bị ảnh hưởng.

Dấu hiệu trẻ bị nhiễm sán máng

- Giai đoạn cấp tính: sốt, nổi mẩn, ngứa, đau bụng, tiêu chảy, ho.

- Giai đoạn mạn tính: gan to, lách to, thiếu máu, chậm phát triển, rối loạn tiêu hóa, đôi khi có máu trong nước tiểu hoặc phân (tùy loài sán).

- Triệu chứng thường âm thầm, dễ bị nhầm với các bệnh tiêu hóa khác.

Làm gì để phòng ngừa nhiễm sán máng?

Để ngăn ngừa nhiễm sán máng, bác sĩ khuyến cáo người dân:

- Tuyệt đối không cho trẻ tắm, nghịch nước ngọt tùy tiện, nhất là ở kênh rạch, ao hồ bẩn.

- Giữ gìn vệ sinh nguồn nước, môi trường sống.

- Tẩy giun, tẩy sán định kỳ cho trẻ ở vùng có nguy cơ.

- Một vết xước nhỏ cũng có thể trở thành "cánh cửa" cho mầm bệnh nguy hiểm. Vì vậy, hãy bảo vệ con trẻ ngay từ những điều nhỏ bé nhất!

Nam thanh niên 30 tuổi ở Phú Thọ có sán dây dài hơn 3 mét do thường xuyên ăn món quen thuộc nàyNam thanh niên 30 tuổi ở Phú Thọ có sán dây dài hơn 3 mét do thường xuyên ăn món quen thuộc này

GĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chỉ định thụt tháo để chuẩn bị nội soi đại tràng. Sau thụt, các bác sĩ ghi nhận một con sán dây dài hơn 3 mét được thải ra theo phân, còn sống.

