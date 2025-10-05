Mới nhất
Tại sao khi bị ong đốt lại bôi vôi?

Tại sao khi bị ong đốt lại bôi vôi?

Chủ nhật, 16:30 05/10/2025
GĐXH - Vết đốt của ong thường gây ra cảm giác đau rát và ngứa ngáy khó chịu, bôi nước vôi lên vết đốt có thể làm dịu cảm giác này hiệu quả.

Bị ong đốt là gì?

Khi bị ong đốt, vết thương thường sẽ sưng tấy, đau nhức và gây cảm giác ngứa ngáy xung quanh. Nếu chỉ bị ong đốt một lần, thường thì vết đốt sẽ chưa gây nguy hiểm nghiêm trọng và có thể tự khỏi sau một thời gian ngắn. Tuy nhiên, có những trường hợp đặc biệt mà bạn cần phải chú ý:

Bị ong đốt nhiều lần: Khi bị nhiều vết đốt, lượng độc tố tích tụ có thể gây ra phản ứng mạnh mẽ hơn trong cơ thể, dẫn đến nguy cơ bị sốc phản vệ hoặc các biến chứng nghiêm trọng khác.

Tại sao khi bị ong đốt lại bôi vôi? - Ảnh 1.

Vết đốt của ong thường gây ra cảm giác đau rát và ngứa ngáy khó chịu, bôi nước vôi lên vết đốt có thể làm dịu cảm giác này hiệu quả.

Loại ong có nọc độc mạnh: Một số loài ong như ong vò vẽ hoặc ong mật có nọc độc mạnh hơn, có thể gây ra phản ứng dị ứng nghiêm trọng. Trong trường hợp này, bạn có thể gặp phải các triệu chứng như khó thở, sưng mặt, hoặc sốc phản vệ, đòi hỏi phải điều trị khẩn cấp.

Do đó, nếu bạn gặp phải một trong những tình huống trên, bạn nên đến ngay cơ sở y tế để được kiểm tra và phòng ngừa các biến chứng nghiêm trọng.

Tại sao khi bị ong đốt lại bôi vôi?

Theo kinh nghiệm dân gian, khi bị côn trùng đốt, việc bôi nước vôi lên vết đốt có thể giúp giảm ngứa và cảm giác rát. Giải thích từ góc độ hóa học, điều này có thể được lý giải như sau: Nọc độc của nhiều loại côn trùng, bao gồm ong, kiến, và muỗi, thường chứa axit formic, một hợp chất gây bỏng da và cảm giác rát, ngứa.

Bên cạnh a xiti formic nọc độc của ong còn chứa các chất như axit clohidric (HCl), axit phosphoric (H₃PO₄), và cholin, khiến da bị phồng rộp và đau nhức khi bị ong đốt.

Tại sao khi bị ong đốt lại bôi vôi? - Ảnh 2.

Theo kinh nghiệm dân gian, khi bị côn trùng đốt, việc bôi nước vôi lên vết đốt có thể giúp giảm ngứa và cảm giác rát.

Khi bôi nước vôi trong hoặc dung dịch xút lên vết đốt, các hợp chất kiềm trong các dung dịch này sẽ phản ứng với axit trong nọc độc côn trùng, tạo ra một phản ứng trung hòa. Kết quả của phản ứng này là làm giảm tính axit tại vết đốt, giúp vết phồng xẹp xuống và làm giảm cảm giác rát và ngứa.

Hướng dẫn cách xử trí khi bị ong đốt

Khi bị ong đốt, nhiều người thường băn khoăn không biết phải xử lý như thế nào. Đối với những người không bị dị ứng với nọc độc của ong, việc chăm sóc sơ cứu tại nhà thường là đủ để giảm triệu chứng và nhanh chóng hồi phục. Dưới đây là các bước cần thực hiện khi bị ong đốt:

Lấy ngòi đốt ra ngay lập tức: Ngay sau khi bị ong đốt, bạn cần gỡ bỏ ngòi đốt càng sớm càng tốt để giảm thiểu lượng độc tố xâm nhập vào cơ thể. Nên sử dụng nhíp để gắp ngòi ra. Nếu không có nhíp, bạn có thể dùng một thẻ nhựa cứng như thẻ tín dụng để cạo ngòi ra, lưu ý cạo theo chiều của ngòi để tránh làm vết thương bị tổn thương thêm.

Rửa vết thương: Sau khi đã lấy ngòi đốt ra, hãy rửa sạch vết thương bằng xà phòng và nước sạch. Việc này giúp loại bỏ bụi bẩn và giảm nguy cơ nhiễm trùng.

Tại sao khi bị ong đốt lại bôi vôi? - Ảnh 3.

Việc thực hiện đúng các bước sơ cứu này sẽ giúp bạn giảm nhanh triệu chứng và cảm thấy dễ chịu hơn sau khi bị ong đốt.

Chườm lạnh: Để giảm sưng tấy và đau nhức, hãy chườm lạnh lên vết chích. Bạn có thể sử dụng đá viên bọc trong một chiếc khăn sạch hoặc một miếng vải để chườm lên vùng bị đốt. Chườm trong khoảng 20 phút mỗi giờ, nếu cần, và luôn đặt vật chườm lạnh giữa đá và da để tránh làm bỏng lạnh.

Việc thực hiện đúng các bước sơ cứu này sẽ giúp bạn giảm nhanh triệu chứng và cảm thấy dễ chịu hơn sau khi bị ong đốt. Nếu triệu chứng không cải thiện hoặc có dấu hiệu nghiêm trọng như phản ứng dị ứng nặng, hãy đến ngay cơ sở y tế.

Tại sao khi bị ong đốt lại bôi vôi? - Ảnh 4.Chỉ cần đặt thứ này trong nhà, ruồi không dám bén mảng tới

GĐXH - Ruồi không chỉ gây khó chịu, mà chúng còn là trung gian truyền nhiều mầm bệnh gây hại tới sức khỏe con người. Dưới đây là một số mẹo đuổi, diệt ruồi đơn giản mà hiệu quả.

Huyền Trang (T/h)
