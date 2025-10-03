Những vật dụng không nên cho vào máy sấy quần áo bạn cần phải biết
GĐXH - Máy sấy quần áo giúp hong khô quần áo nhanh chóng và tiện lợi. Nhưng có một số vật dụng bạn không nên cho vào máy sấy để tránh làm mất đi hình dáng ban đầu của chúng.
Thảm
Thảm làm từ cao su và nhựa, nếu bạn cho vào máy sấy, gặp nhiệt độ cao phần cao su sẽ bị rách và nứt, tấm thảm sẽ không giữ được hình dáng như ban đầu.
Ngoài ra, nếu tấm thảm đó quá cũ sẽ làm rơi rớt những vụn cao su vào những khe nhỏ của máy, làm giảm tuổi thọ máy sấy, thậm chí là có thể gây cháy máy. Vì thế, sau khi giặt sạch bạn hãy phơi khô ngoài ánh nắng mặt trời tự nhiên từ 30 phút - 1 giờ, tránh để thảm tiếp xúc với ánh nắng quá lâu.
Giày sneaker
Giày sneaker đa số sẽ có chất liệu cao su trong giày và đế giày. Khi máy sấy hoạt động sẽ tỏa ra một lượng nhiệt rất cao làm chúng bị co lại khi gặp nóng. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng đôi giày, hư hỏng phần đệm và đôi giày sẽ bị co rút làm bạn không thể mang vừa.
Bạn có thể giặt giày bằng máy, sau khi giặt xong bạn hãy mang ra ngoài nắng để hong khô tự nhiên bằng ánh mặt trời, không nên cho vào máy sấy vì sẽ làm hư hại đến giày.
Đồ lót
Quần áo lót sẽ làm được từ nhiều chất liệu khác nhau như vải thun, satin, cotton, lụa... rất dễ bị mất dáng khi cho chúng vào giặt và kể cả máy sấy cũng thế. Vì sức quay và nhiệt độ cao của máy sẽ làm hỏng quần áo.
Bạn nên giặt tay đồ lót và phơi trực tiếp ngoài ánh nắng tự nhiên, như vậy sẽ giúp đồ lót sử dụng lâu, không mất dáng và bền hơn.
Quần áo dính sơn
Quần áo khi bị dính sơn bạn không nên cho vào máy sấy cũng như máy giặt vì trong sơn có chứa chất tẩy rửa và đánh bóng. Đây là những chất dễ gây cháy nổ khi gặp nhiệt độ cao.
Nếu quần áo bị dính sơn, bạn hãy ngâm vài phút rồi giặt tay bên ngoài và hong khô bằng ánh nắng bên ngoài.
Quần áo thể thao
Quần áo thể thao đa số sẽ được làm từ vải thun nhưng khi gặp nhiệt độ cao vải thun sẽ co lại và dễ gây hư hỏng. Vì thế, bạn cũng không nên cho vào máy sấy, đặc biệt là quần legging.
Để bảo vệ quần áo thể thao không bị hư hỏng, tốt nhất sau khi giặt xong, bạn hãy treo chúng lên trên sào và hong khô bằng gió, như vậy giúp quần áo thể thao giữ được hình dáng hơn.
Nhiều nước xả và giấy sấy thơm
Bạn không nên sử dụng nhiều nước xả và giấy sấy thơm, vì như thế sẽ làm những dư thừa của hóa chất phủ lên trên trống sấy, hệ thống thông hơi, màng lọc và phần cảm biến độ ẩm, làm giảm hiệu quả của máy. Cách nhận biết bạn sử dụng quá nhiều nước xả và giấy sấy thơm là sau khi sấy xong bạn sẽ nhìn thấy một màng sáp bám trên máy.
Vì thế, nên sử dụng một liều lượng vừa đủ, và chỉ nên chọn một trong hai loại, 1 là nước xả hoặc chỉ dùng giấy sấy thơm, như vậy sẽ giúp máy hoạt động ổn định, bền bỉ và tăng tuổi thọ.
