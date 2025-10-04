Sấy bằng máy sấy quần áo có khiến quần áo bạc màu không?
GĐXH - Vào mùa mưa, thời tiết ẩm ướt khiến việc phơi đồ trở thành nổi ám ảnh của nhiều người. Khi đó, máy sấy quần áo là lựa chọn của nhiều gia đình. Tuy nhiên máy sấy có làm quần áo bạc màu không, cùng tham khảo bài viết sau.
Lợi ích của máy sấy quần áo
Nhanh chóng, tiện lợi: Dù bất kỳ thời tiết nào, máy sấy cũng có thể hoạt động giúp cho quần áo bạn khô ráo dễ dàng.
Tiết kiệm thời gian và công sức: Máy sấy sẽ giúp bạn làm khô quần áo nhanh chóng, bạn không cần phải ngồi chờ quần áo khô trong khoảng thời gian dài.
Bảo vệ sức khỏe: Máy sấy giúp bạn diệt mọi vi khuẩn và nấm mốc trên quần áo. Với hiệu quả sấy khô khoảng 90 - 95% độ ẩm trên quần áo sẽ giúp ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn và bảo vệ sức khỏe cho gia đình bạn.
Tiết kiệm không gian: Máy sấy giúp không gian sống của gia đình trở nên gọn gàng hơn vì bạn không cần phải phơi quần áo ở ban công hay phơi đồ trong nhà mỗi khi mưa xuống.
Công nghệ nổi bật trên máy sấy quần áo
Công nghệ sấy đảo chiều: Trang bị cảm biến thông minh tự động. Giúp hạn chế sấy khô quá mức, tránh gây nhăn quần áo và bảo vệ màu sắc, chất liệu của vải hiệu quả.
Công nghệ sấy thông hơi: Sử dụng thanh điện trở làm nóng không khí, quạt gió thổi qua thanh điện trở đẩy không khí nóng vào buồng sấy làm nước trong quần áo bay hơi nhanh, nhiệt độ sấy phù hợp giúp hạn chế phai màu.
Công nghệ sấy ngưng tụ: Có khả năng lưu lại hơi nước trong quá trình sấy, ngưng tụ thành nước chứa trong khoang ngưng và chuyển xuống thùng chứa ở bên dưới, cho quá trình sử dụng máy sấy thêm an toàn, tiện lợi.
Công nghệ sấy xoay tròn Iron Aid
Bảo vệ sợi vải: Máy sấy có khả năng nhận biết nhiệt độ, độ ẩm của quần áo từ đó điều chỉnh chu trình sấy với mốc thời gian phù hợp với tải trọng và loại vải để quần áo không bị sấy khô quá mức, hạn chế hư tổn tối đa, tăng độ bền cho màu sắc của quần áo.
Chống nhăn: Máy sấy có cơ chế lồng sấy chuyển động luân phiên theo hai hướng liên tục đảm bảo quần áo không bị xoắn rối, chống nhăn tối ưu, giúp tiết kiệm thời gian ủi đồ.
Lọc bụi vải: Khi hút ẩm, thiết bị sẽ kéo theo các bụi bông, xơ vải thừa giữ quần áo luôn bền đẹp. Khi mặc, bụi vải sẽ không bay ra ngoài không khí, đảm bảo không gian sống trong lành, sạch bụi và an toàn sức khỏe.
Lồng sấy làm bằng thép không gỉ: Những lồng sấy được làm bằng thép không gỉ cứng cáp, chắc chắn, hạn chế ăn mòn, rỉ sét, giảm bám bụi bẩn, mảng bám, giữ quần áo khô, sạch và kéo dài độ bền cho sản phẩm.
Những lưu ý khi sấy quần áo để tránh phai màu
Máy sấy sẽ giúp bạn bảo vệ quần áo, tránh bạc màu hiệu quả cao hơn so với phơi nắng truyền thống. Tuy nhiên, tùy vào chất liệu và điều kiện sấy, vải sẽ có dấu hiệu xuống màu theo thời gian. Để hạn chế tình trạng chống phai màu cho quần áo, bạn nên xem xét khối lượng và chất liệu vải để chọn chế độ sấy phù hợp.
Đối với quần jean, khăn tắm và các loại vải nặng khác nên chọn nhiệt độ cao. Chọn nhiệt độ trung bình cho các vật liệu tổng hợp như polyester. Chọn nhiệt độ thấp cho đồ lót, vải lông mềm. Đặc biệt, các loại vải bông rất nhạy cảm với nhiệt độ nên bạn hãy sấy ở chế độ gió.
Lượng quần áo bỏ vào máy sấy khoảng 2/3 lồng máy là thích hợp. Nếu lượng đồ quá ít sẽ gây lãng phí điện năng. Ngược lại, khối lượng quần áo quá lớn sẽ làm máy sấy quá tải, khiến máy nhanh hỏng và quần áo cũng có thể không được sấy đều.
Bạn nên vệ sinh máy sấy định kỳ khoảng 3 - 6 tháng/lần, tùy vào tần suất sử dụng nhiều hay ít. Vệ sinh máy thường xuyên là cách đảm bảo thiết bị vận hành hiệu quả, nâng cao tuổi thọ và giảm chi phí sửa chữa hư hỏng.
