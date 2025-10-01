Dụng cụ nhà bếp vệ sinh bếp từ cực hiệu quả ai cũng nên biết
GĐXH - Để bảo vệ sức khỏe gia đình và duy trì vệ sinh trong căn bếp là điều vô cùng quan trọng. Trong đó, dao vệ sinh bếp từ đã trở thành một lựa chọn phổ biến.
Dao vệ sinh bếp từ là gì?
Dao vệ sinh bếp từ (còn được gọi là dao gạt bếp từ) là công cụ dùng để làm sạch và bảo dưỡng bề mặt của bếp từ. Bếp từ thường được phủ một mặt kính ceramic và để duy trì bề mặt này trong tình trạng tốt nhất, thì việc loại bỏ các vết bẩn, dầu mỡ và thức ăn dính trên mặt kính sau quá trình nấu nướng là cần thiết.
Dao vệ sinh bếp từ thường có phần lưỡi mỏng và sắc, được thiết kế đặc biệt để cạo và gạt các vết bẩn cứng đầu trên bề mặt bếp từ mà không gây trầy xước cho bếp. Một số phiên bản có lưỡi dao bằng thép không gỉ, trong khi một số khác phiên bản khác thì có lưỡi dao bằng các vật liệu khác nhau như nhựa hoặc cao su.
Dùng dao thông thường để vệ sinh bếp từ được không?
Trong quá trình vệ sinh bếp từ, bạn nên cẩn trọng và tinh tế với lựa chọn công cụ sử dụng. Không nên sử dụng dao làm bếp để vệ sinh bếp từ, vì dao làm bếp thường có lưỡi sắc bén và cứng, điều này rất có thể gây xước hoặc làm vỡ bề mặt kính bếp từ.
Thay vào đó, bạn nên sử dụng dao cạo chuyên dụng cho bếp từ, được thiết kế với lưỡi mỏng, không quá sắc và có khả năng bám trên bề mặt kính.
Cách sử dụng dao cạo mặt bếp từ chuyên dụng
Trước khi bắt đầu làm sạch bếp, cần đảm bảo rằng bếp đã nguội hoàn toàn và bạn nên rút ổ cắm điện hoặc ngắt át tô mát của bếp. Sau đó, cầm dao với góc nghiêng khoảng 30 - 40 độ so với bề mặt bếp, và di chuyển nhẹ nhàng theo một hướng.
Để đạt hiệu quả cao nhất, hãy tránh đẩy dao tiến lùi hoặc sử dụng các cạnh của dao, để không gây vỡ kính.
Sau khi hoàn thành công việc làm sạch bếp, thì bạn nên vệ sinh dao bằng nước ấm và xà phòng. Để khô tự nhiên hoặc lau khô bằng khăn sạch trước khi chưa sử dụng đến dao.
Mặt khác, để đảm bảo độ sắc bén và hiệu suất của dao vệ sinh bếp, bạn nên bảo quản dao ở nơi khô ráo và tránh va đập hoặc tiếp xúc với các vật phẩm cứng khác.
Bạn cũng nên lưu ý không sử dụng các dung dịch có tính axit hoặc kiềm cao, cồn, xà phòng để vệ sinh bếp, vì như vậy sẽ dễ làm hỏng mặt kính của bếp, hiệu suất hoạt động tối ưu của bếp sẽ không được bền và tốt trong quá trình đun nấu.
Những sai lầm cần tránh khi lau chùi mặt bếp từ
Sử dụng mặt ráp của miếng rửa để lau chùi vết bẩn
Đa phần các miếng xốp rửa chén thường có 2 mặt là mặt mút mềm và mặt ráp được sử dụng trong các trường hợp khác nhau.
Hiện nay nhiều người không để ý mà sử dụng mặt ráp để lau bếp từ. Điều này sẽ khiến cho bề mặt của bếp bị xước gây mất thẩm mỹ và ảnh hưởng đến chất lượng của mặt kính bếp.
Sử dụng miếng chà nồi để lau mặt bếp
Một sai lầm mà nhiều người nội trợ thường hay mắc phải là rửa sạch các vết bẩn bằng miếng chà nồi. Điều này sẽ làm cho mặt bếp dễ bị xước và tạo thành các khe trên mặt bếp, thức ăn sẽ bám vào những vị trí này làm cho chất lượng sử dụng bếp bị giảm.
Lau bếp khi còn nóng
Khi mặt bếp vẫn còn đang nóng mà bạn đổ hóa chất tẩy rửa lên sẽ khiến mặt bếp bị ăn mòn. Những vết này mắt thường ta không dễ thấy ngay nhưng sau một thời gian sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng và làm giảm tuổi thọ của bếp. Vì thế bạn nên chờ cho đến khi mặt bếp hoàn toàn hạ nhiệt thì mới vệ sinh lau chùi bếp.
Tác động lực mạnh vào mặt bếp
Trong quá trình vệ sinh bếp từ, bạn sử dụng lực mạnh với những vết bẩn cứng đầu hoặc đặt những đồ vật quá nặng so với trọng lượng cho phép lên trên bề mặt kính của bếp thì sẽ khiến cho mặt bếp dễ bị gãy hoặc nứt. Vì thế, khi lau chùi bếp bạn nên sử dụng một lực vừa phải giữ cho mặt bếp được bền hơn.
Dùng sai các loại hóa chất tẩy rửa
Với những hóa chất không chuyên dùng để lau kính bếp từ thì sẽ khiến cho mặt kính bị ăn mòn nhanh chóng. Vi thế bạn nên cân nhắc khi sử dụng các sản phẩm chất tẩy rửa, và nên dùng loại chất tẩy rửa dành riêng cho bếp từ.
