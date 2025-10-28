Tài tử Hứa Thiệu Hùng qua đời ở tuổi 77

Những ngày cuối đời, sức khỏe của ông suy yếu nhanh chóng, song vẫn giữ tinh thần lạc quan, làm việc đến khi không thể tiếp tục. Gia đình luôn túc trực bên cạnh, chăm sóc ông trong những giờ phút cuối cùng. Hôm 27/10, hơn 20 nghệ sĩ nổi tiếng gồm Châu Nhuận Phát, vợ chồng Miêu Kiều Vỹ, Âu Dương Chấn Hoa, Huỳnh Tông Trạch, Ngô Trác Hy và Xa Thi Mạn đã đến bệnh viện thăm ông. Xa Thi Mạn - người từng nhiều lần đóng chung với Hứa Thiệu Hùng thậm chí hủy lịch trình tại Bắc Kinh để kịp vào viện tiễn biệt.

Hứa Thiệu Hùng được mệnh danh "gương mặt vàng" màn ảnh Hong Kong.

Ngay sau khi thông tin được xác nhận, cụm từ "Hứa Thiệu Hùng qua đời" nhanh chóng trở thành chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội Weibo, thu hút hàng tỷ lượt xem và hàng trăm nghìn bình luận. Hàng loạt khán giả bày tỏ lòng thương tiếc và biết ơn, gọi ông là "người nghệ sĩ của nhân dân Hong Kong" người đã cống hiến cả cuộc đời cho nghệ thuật và mang lại niềm vui, tiếng cười qua hàng trăm vai diễn.

Trong những video ghi hình cuối đời, Hứa Thiệu Hùng thường chia sẻ quan điểm sống giản dị, chân thành: "Cuộc đời ngắn ngủi, hãy mạnh dạn ăn món mình thích, gặp người bạn muốn gặp, xem phong cảnh bạn yêu và làm điều bạn muốn. Một trăm năm nữa, cát bụi về với cát bụi chúng ta cần lao một đời, chẳng mang nổi một viên ngói theo." Những lời ấy, giờ đây, được người hâm mộ chia sẻ như di ngôn của một người nghệ sĩ từng trải và bao dung.

Tài tử Hứa Thiệu Hùng.

Hứa Thiệu Hùng sinh năm 1948, là một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ vàng TVB. Suốt hơn 50 năm làm nghề, ông tham gia gần 200 tác phẩm điện ảnh và truyền hình. Tên tuổi của ông gắn liền với các bộ phim kinh điển như Phượng Hoàng Lửa, Thiên Long Bát Bộ 1982, Anh hùng xạ điêu 1983, Lộc Đỉnh Ký 1984, Ỷ Thiên Đồ Long Ký 1986, Lưu kim tuế nguyệt, Chuyện chàng Vượng, Sứ đồ hành giả... Ở mảng điện ảnh, ông được giới chuyên môn đánh giá cao trong Ám chiến, Bá chủ bịp thành, Sát thủ lõa thể và My Name Is Nobody.

Sở hữu ngoại hình không quá nổi bật nhưng Hứa Thiệu Hùng lại có khả năng nhập vai xuất sắc. Ông có thể hóa thân linh hoạt từ vai phản diện đến nhân vật chính trực, từ những người cha khắc khổ đến ông trùm quyền lực. Với ông, "diễn xuất là hơi thở", là cách để quan sát, thấu hiểu và sẻ chia với cuộc đời.

Nam diễn viên Hứa Thiệu Hùng qua đời ở tuổi 77.

Phía sau ánh hào quang, Hứa Thiệu Hùng là người đàn ông của gia đình, sống giản dị và ấm áp. Ông kết hôn với bà Long Yến Nhi năm 1992, có một con gái nay 28 tuổi. Ngoài ra, ông luôn yêu thương con riêng của vợ như con ruột, được bạn bè ngưỡng mộ bởi sự gắn bó, thủy chung.

Sự ra đi của Hứa Thiệu Hùng khép lại một hành trình nghệ thuật dài hơn nửa thế kỷ. Nhưng di sản ông để lại không chỉ là hàng trăm vai diễn mà còn là tấm gương về tinh thần chuyên nghiệp, nhân hậu và niềm đam mê không mệt mỏi sẽ còn mãi trong lòng khán giả nhiều thế hệ.



