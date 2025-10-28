Hoa hậu Đỗ Thị Hà: 'Không cần vội vã, miễn là mỗi bước đi đều có nhau'

Một tháng trước khi diễn ra hôn lễ, vợ chồng Đỗ Thị Hà dành một tuần đi châu Âu để thực hiện bộ ảnh. Họ mang theo êkíp gần 10 người gồm chuyên gia trang điểm, làm tóc, chụp ảnh, quay phim, đi qua nhiều địa danh nổi tiếng như hồ Como (Italy), Interlaken, đèo Furka (Thụy Sĩ), Paris (Pháp).