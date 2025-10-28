Mới nhất
Hoa hậu Đỗ Thị Hà: 'Không cần vội vã, miễn là mỗi bước đi đều có nhau'

Thứ ba, 18:40 28/10/2025 | Giải trí
GĐXH - Mới đây Hoa hậu Đỗ Thị Hà "xả" ảnh cưới lãng mạn kèm dòng chia sẻ khiến fan không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ.

Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương: Đám cưới ngọt ngào tại Châu Âu - Ảnh 1.Người đẹp quê Phú Thọ gây thương nhớ trong đám cưới Đỗ Thị Hà: 5 năm làm bạn thân với hoa hậu, kín tiếng đời tư

GĐXH - Người đẹp Hoàng Tú Quỳnh gây thương nhớ với khán giả trong đám cưới Đỗ Thị Hà bởi sắc vóc cùng nụ cười tỏa nắng.

Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương: Đám cưới ngọt ngào tại Châu Âu - Ảnh 2.

Ngày 22/10 vừa qua, showbiz Việt rộn ràng với đám cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương.

Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương: Đám cưới ngọt ngào tại Châu Âu - Ảnh 3.

Vài ngày sau đám cưới cổ tích, Đỗ Thị Hà mới đây chia sẻ bộ ảnh cưới thực hiện ở Châu Âu.

Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương: Đám cưới ngọt ngào tại Châu Âu - Ảnh 4.

Một tháng trước khi diễn ra hôn lễ, vợ chồng Đỗ Thị Hà dành một tuần đi châu Âu để thực hiện bộ ảnh. Họ mang theo êkíp gần 10 người gồm chuyên gia trang điểm, làm tóc, chụp ảnh, quay phim, đi qua nhiều địa danh nổi tiếng như hồ Como (Italy), Interlaken, đèo Furka (Thụy Sĩ), Paris (Pháp).

Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương: Đám cưới ngọt ngào tại Châu Âu - Ảnh 5.
Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương: Đám cưới ngọt ngào tại Châu Âu - Ảnh 6.

Nàng hậu gốc Thanh Hóa chia sẻ: "Không cần vội vã…. Miễn là mỗi bước đi, đều có nhau".

Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương: Đám cưới ngọt ngào tại Châu Âu - Ảnh 7.
Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương: Đám cưới ngọt ngào tại Châu Âu - Ảnh 8.

Ngay dưới bài đăng, người hâm mộ để lại bình luận chúc phúc cặp đôi. 

Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương: Đám cưới ngọt ngào tại Châu Âu - Ảnh 9.

Đỗ Thị Hà rất trân trọng khoảnh khắc mặc váy cưới nắm tay người mình thương. Vì lý do đó mà suốt 5 năm dấn thân showbiz, nàng hậu chưa từng nhận show áo cưới.

Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương: Đám cưới ngọt ngào tại Châu Âu - Ảnh 10.
Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương: Đám cưới ngọt ngào tại Châu Âu - Ảnh 11.

Cô cũng từng gây chú ý khi đăng tải đoạn clip trong đám cưới sang trọng, bày tỏ: "Khoảnh khắc thiêng liêng khi khoác lên chiếc váy cưới của chính mình… Và sánh bước trên lễ đường cùng người mình thương".

Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương: Đám cưới ngọt ngào tại Châu Âu - Ảnh 12.

Cô và chồng dạo bước trước khuôn viên bảo tàng Louvre, Paris. Hoa hậu mang theo nhiều trang phục, trong đó ưu tiên phong cách nhẹ nhàng.

Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương: Đám cưới ngọt ngào tại Châu Âu - Ảnh 13.

Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương: Đám cưới ngọt ngào tại Châu Âu - Ảnh 14.

Êkíp cho biết, những ngày rong ruổi thực hiện ảnh cưới, chú rể Viết Vương chăm sóc vợ chu đáo.

Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương: Đám cưới ngọt ngào tại Châu Âu - Ảnh 15.

Họ tình tứ trên một con phố nổi tiếng của Paris với tháp Eiffel phía sau. Mỹ nhân diện kiểu váy ren năng động kết hợp khăn voan, tà dài tạo điểm nhấn.

Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương: Đám cưới ngọt ngào tại Châu Âu - Ảnh 16.
Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương: Đám cưới ngọt ngào tại Châu Âu - Ảnh 17.

Bộ ảnh cưới ấn tượng của Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương.

Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương: Đám cưới ngọt ngào tại Châu Âu - Ảnh 18.

Sau lễ thành hôn tại quê nhà chú rể hôm 22/10, họ sẽ tổ chức thêm tiệc cưới tại Hà Nội vào đầu tháng 11.

 

An Khánh
Sức khỏe ca sĩ Siu Black hiện tại ra sao?

Sức khỏe ca sĩ Siu Black hiện tại ra sao?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Ca sĩ Siu Black nhập viện trong tình trạng nguy kịch, hiện nữ ca sĩ đã tỉnh táo, tạm ổn sau một ngày điều trị ở phòng chăm sóc đặc biệt.

Phản ứng của Việt Hương khi bị tin đồn... qua đời

Phản ứng của Việt Hương khi bị tin đồn... qua đời

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Bị tung tin đồn thất thiệt đã "qua đời", nghệ sĩ Việt Hương đã bày tỏ sự bức xúc, nhưng cách ứng xử sau đó của nữ diễn viên hài lại khiến nhiều khán giả và đồng nghiệp không khỏi bất ngờ...

Du khách thích thú với trải nghiệm xin chữ, tự viết thư pháp tại Hội chợ Mùa Thu 2025

Du khách thích thú với trải nghiệm xin chữ, tự viết thư pháp tại Hội chợ Mùa Thu 2025

Câu chuyện văn hóa - 4 giờ trước

GĐXH - Nhiều du khách thích thú với gian hàng trải nghiệm thư pháp tại Hội chợ Mùa Thu 2025.

Phương Nhung trở lại với đêm nhạc kỷ niệm 20 năm: 'Mắt Nhung' không chỉ là tên gọi

Phương Nhung trở lại với đêm nhạc kỷ niệm 20 năm: 'Mắt Nhung' không chỉ là tên gọi

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Ca sĩ Phương Nhung đánh dấu cột mốc 20 năm hoạt động nghệ thuật bằng đêm nhạc mang tên “Mắt Nhung” – nơi đôi mắt như lời tự tình chứa đựng những cung bậc của cảm xúc, dấu ấn và tâm sự của một hành trình dài bền bỉ với âm nhạc.

Hộp phấn 21 năm giữa Hữu Châu và Lương Thế Thành

Hộp phấn 21 năm giữa Hữu Châu và Lương Thế Thành

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Hơn 21 năm qua, Lương Thế Thành vẫn giữ hộp phấn má hồng được nghệ sĩ Hữu Châu tặng thuở mới vào nghề, kỷ vật nhỏ nhưng chứa đựng tình đồng nghiệp sâu nặng.

Phim 'Mưa đỏ' được chiếu miễn phí trên toàn quốc

Phim 'Mưa đỏ' được chiếu miễn phí trên toàn quốc

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV diễn ra từ ngày 15 đến 20/11 trên toàn quốc, trong đó có chiếu miễn phí bộ phim “Mưa đỏ”.

Phim có Phương Oanh dẫn đầu bảng xếp hạng phim Việt trên VTV

Phim có Phương Oanh dẫn đầu bảng xếp hạng phim Việt trên VTV

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Phim "Gió ngang khoảng trời xanh" có sự góp mặt của diễn viên Phương Oanh đạt hơn 6,2 triệu khán giả đã theo dõi trong 7 ngày qua trên sóng và các nền tảng số của VTV.

Tài tử Hứa Thiệu Hùng qua đời ở tuổi 77

Tài tử Hứa Thiệu Hùng qua đời ở tuổi 77

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Sáng 28/10, truyền thông đưa tin diễn viên Hứa Thiệu Hùng – gương mặt quen thuộc điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) đã qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư.

Huyền Lizzie: Mẹ đơn thân, tự lập kinh tế và hạnh phúc

Huyền Lizzie: Mẹ đơn thân, tự lập kinh tế và hạnh phúc

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Sau ly hôn, Huyền Lizzie không chỉ gây ấn tượng với vai trò diễn viên mà còn khẳng định vị thế trong kinh doanh và cuộc sống cá nhân.

Đăng nói rõ không có tình cảm với 'tiểu tam' Linh, Trúc Lam được 'phi công' quan tâm đặc biệt

Đăng nói rõ không có tình cảm với 'tiểu tam' Linh, Trúc Lam được 'phi công' quan tâm đặc biệt

Xem - nghe - đọc - 9 giờ trước

GĐXH - Đăng tuyên bố giữa anh và Linh không có mối quan hệ gì đã khiến nữ đối tác tức giận, trong khi đó cậu em đồng nghiệp Lâm tỏ ra quan tâm đặc biệt với Trúc Lam.

