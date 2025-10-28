Phim 'Mưa đỏ' được chiếu miễn phí trên toàn quốc

Bộ VHTTDL vừa ban hành Quyết định số 3762/QĐ – BVHTTDL về việc tổ chức Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV. Bộ VHTTDL giao Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Trung tâm Chiếu phim quốc gia, Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng, Đắk Lắk và các đơn vị có liên quan tổ chức; Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan thi hành.

Dự kiến, Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV sẽ diễn ra từ ngày 15 – 20/11/2025 tại các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Tuần phim dự kiến sẽ chiếu các bộ phim: "Vầng trăng thơ ấu"; "Đào, Phở và Piano"; "Mùi cỏ cháy"; "Hồng Hà nữ sĩ"; "Bình minh đỏ"; "Mưa đỏ"; "Hoa nhài"; "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh"; "Hà Nội 12 ngày đêm"; "Nhà tiên tri"…

Phim "Mưa đỏ" hiện đang nắm giữ doanh thu kỷ lục phòng vé của điện ảnh Việt Nam.

Trong đó, phim “Mưa đỏ” thời gian qua được khán giả đặc biệt quan tâm. Đây là bộ phim về đề tài chiến tranh cách mạng, do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất, NSƯT Đặng Thái Huyền đạo diễn. Phim kể về cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị của những chiến sĩ quả cảm, bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại, cảm xúc và đầy chất suy tư... Bộ phim đã gây sốt khi công chiếu dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, hiện đang giữ kỷ lục phim Việt Nam có doanh thu phòng vé cao nhất mọi thời đại.

Bên cạnh hoạt động chiếu phim, trong khuôn khổ Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV dự kiến sẽ diễn ra hoạt động giao lưu với các đoàn làm phim tại 6 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Quảng Ninh, Quảng Trị, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Cần Thơ.

