Phim có Phương Oanh dẫn đầu bảng xếp hạng phim Việt trên VTV

Thứ ba, 15:30 28/10/2025 | Giải trí
GĐXH - Phim "Gió ngang khoảng trời xanh" có sự góp mặt của diễn viên Phương Oanh đạt hơn 6,2 triệu khán giả đã theo dõi trong 7 ngày qua trên sóng và các nền tảng số của VTV.

Theo Thời báo VTV, báo cáo từ VTV Ratings - Hệ thống chỉ số đo lường khán giả các kênh VTV của Đài THVN cho thấy, bộ phim "Gió ngang khoảng trời xanh" đang tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ khi giữ vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng (Rating) phim Việt trên sóng VTV trong tuần từ 20/10 đến 26/10/2025. 

Cụ thể, phim ghi nhận những chỉ số ấn tượng: Tổng cộng hơn 6,2 triệu khán giả cả nước đã xem, tính đến 12h đêm 26/10; trung bình có hơn 4,6 triệu người xem/phút; rating đạt 6,50 %. Những con số này không chỉ thể hiện lượng khán giả theo dõi ổn định mà còn cho thấy khả năng thu hút người xem mới của bộ phim.

Phim Gió ngang khoảng trời xanh với diễn viên Phương Oanh dẫn đầu bảng xếp hạng VTV - Ảnh 1.

Phim "Gió ngang khoảng trời xanh" với sự góp mặt của những diễn viên nổi tiếng. Ảnh VTV

"Gió ngang khoảng trời xanh" là một bộ phim tâm lý khai thác sâu vào những vấn đề gia đình, mối quan hệ phức tạp và hành trình tìm kiếm hạnh phúc đích thực của người trẻ trong bối cảnh hiện đại. Trong các tập phát sóng gần đây, mạch phim đang đạt đỉnh điểm khi nhân vật chính phải đối mặt với một quyết định mang tính bước ngoặt, liên quan đến sự lựa chọn giữa sự nghiệp cá nhân và trách nhiệm với gia đình. 

Cảm thấy hối hận với Mỹ Anh (Phương Oanh), Đăng (Doãn Quốc Đam) quyết định chấm dứt mối quan hệ "tình một đêm" với Linh (Lan Phương), trong khi mâu thuẫn giữa Trúc Lam (Quỳnh Kook) và Toàn (Tô Dũng) ngày càng leo thang. Khi các mối quan hệ khác gặp sóng gió, tình tiết của Kim Ngân lại có phần nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn khiến khán giả tò mò, tranh luận trong mối tình với "tổng tài" Mạnh Trường (Denis Đặng)...

Phim Gió ngang khoảng trời xanh với diễn viên Phương Oanh dẫn đầu bảng xếp hạng VTV - Ảnh 2.

Phương Oanh trong vai Mỹ Anh nhận về nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Ảnh VTV

Cũng theo VTV, bảng xếp hạng Top 5 phim Việt trên sóng VTV tuần qua tiếp tục chứng kiến sự cạnh tranh giữa các bộ phim tâm lý phát sóng trên kênh VTV3, thể hiện sự ưa chuộng của khán giả dành cho dòng phim này. Đứng vị trí thứ 2 trong danh sách phim được xem nhiều nhất là "Cách em 1 milimet" với 5,7 triệu khán giả theo dõi, rating 6,08 %. 

Phim Gió ngang khoảng trời xanh với diễn viên Phương Oanh dẫn đầu bảng xếp hạng VTV - Ảnh 3.

Bộ phim xếp hạng thứ 2 trong tuần qua là "Cách em 1 milimet". Ảnh VTV

Vị trí thứ 3 là "Có anh, nơi ấy bình yên" với 2,9 triệu khán giả xem, rating 3,46%. Hai bộ phim tiếp theo trong Top 5 lần lượt là "Tiến về phía trước" và "Anh trai nhà đối diện". Đây là hai bộ phim truyền hình nước ngoài đang được phát sóng trên VTV.

Phim Gió ngang khoảng trời xanh với diễn viên Phương Oanh dẫn đầu bảng xếp hạng VTV - Ảnh 4.Đăng nói rõ không có tình cảm với 'tiểu tam' Linh, Trúc Lam được 'phi công' quan tâm đặc biệt

GĐXH - Đăng tuyên bố giữa anh và Linh không có mối quan hệ gì đã khiến nữ đối tác tức giận, trong khi đó cậu em đồng nghiệp Lâm tỏ ra quan tâm đặc biệt với Trúc Lam.

Phim Gió ngang khoảng trời xanh với diễn viên Phương Oanh dẫn đầu bảng xếp hạng VTV - Ảnh 5.Chung kết 'Đường lên đỉnh Olympia 2025' lập kỷ lục hơn 6,6 triệu khán giả

GĐXH - Trận chung kết "Đường lên đỉnh Olympia 2025" gây ấn tượng khi thu hút hơn 6,6 triệu khán giả theo dõi trên sóng và các nền tảng số của VTV.

Phim Gió ngang khoảng trời xanh với diễn viên Phương Oanh dẫn đầu bảng xếp hạng VTV - Ảnh 6.Song Luân và Mono nín thở nằm chờ lệnh 'đánh' tội phạm ma túy

GĐXH - Tập 14 "Chiến sĩ quả cảm" với chủ đề “Trận đánh đồi Rồng” đã đưa các chiến sĩ nhập vai vào những trải nghiệm đầy kịch tích khi tham gia “Đại án” lấy cảm hứng từ chuyên án gây chấn động trước đây.

T.Hằng (th)
Sức khỏe ca sĩ Siu Black hiện tại ra sao?

Sức khỏe ca sĩ Siu Black hiện tại ra sao?

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Ca sĩ Siu Black nhập viện trong tình trạng nguy kịch, hiện nữ ca sĩ đã tỉnh táo, tạm ổn sau một ngày điều trị ở phòng chăm sóc đặc biệt.

Phản ứng của Việt Hương khi bị tin đồn... qua đời

Phản ứng của Việt Hương khi bị tin đồn... qua đời

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Bị tung tin đồn thất thiệt đã "qua đời", nghệ sĩ Việt Hương đã bày tỏ sự bức xúc, nhưng cách ứng xử sau đó của nữ diễn viên hài lại khiến nhiều khán giả và đồng nghiệp không khỏi bất ngờ...

Du khách thích thú với trải nghiệm xin chữ, tự viết thư pháp tại Hội chợ Mùa Thu 2025

Du khách thích thú với trải nghiệm xin chữ, tự viết thư pháp tại Hội chợ Mùa Thu 2025

Câu chuyện văn hóa - 4 giờ trước

GĐXH - Nhiều du khách thích thú với gian hàng trải nghiệm thư pháp tại Hội chợ Mùa Thu 2025.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà: 'Không cần vội vã, miễn là mỗi bước đi đều có nhau'

Hoa hậu Đỗ Thị Hà: 'Không cần vội vã, miễn là mỗi bước đi đều có nhau'

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Mới đây Hoa hậu Đỗ Thị Hà "xả" ảnh cưới lãng mạn kèm dòng chia sẻ khiến fan không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ.

Phương Nhung trở lại với đêm nhạc kỷ niệm 20 năm: 'Mắt Nhung' không chỉ là tên gọi

Phương Nhung trở lại với đêm nhạc kỷ niệm 20 năm: 'Mắt Nhung' không chỉ là tên gọi

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Ca sĩ Phương Nhung đánh dấu cột mốc 20 năm hoạt động nghệ thuật bằng đêm nhạc mang tên “Mắt Nhung” – nơi đôi mắt như lời tự tình chứa đựng những cung bậc của cảm xúc, dấu ấn và tâm sự của một hành trình dài bền bỉ với âm nhạc.

Hộp phấn 21 năm giữa Hữu Châu và Lương Thế Thành

Hộp phấn 21 năm giữa Hữu Châu và Lương Thế Thành

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Hơn 21 năm qua, Lương Thế Thành vẫn giữ hộp phấn má hồng được nghệ sĩ Hữu Châu tặng thuở mới vào nghề, kỷ vật nhỏ nhưng chứa đựng tình đồng nghiệp sâu nặng.

Phim 'Mưa đỏ' được chiếu miễn phí trên toàn quốc

Phim 'Mưa đỏ' được chiếu miễn phí trên toàn quốc

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV diễn ra từ ngày 15 đến 20/11 trên toàn quốc, trong đó có chiếu miễn phí bộ phim “Mưa đỏ”.

Tài tử Hứa Thiệu Hùng qua đời ở tuổi 77

Tài tử Hứa Thiệu Hùng qua đời ở tuổi 77

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Sáng 28/10, truyền thông đưa tin diễn viên Hứa Thiệu Hùng – gương mặt quen thuộc điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) đã qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư.

Huyền Lizzie: Mẹ đơn thân, tự lập kinh tế và hạnh phúc

Huyền Lizzie: Mẹ đơn thân, tự lập kinh tế và hạnh phúc

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Sau ly hôn, Huyền Lizzie không chỉ gây ấn tượng với vai trò diễn viên mà còn khẳng định vị thế trong kinh doanh và cuộc sống cá nhân.

Đăng nói rõ không có tình cảm với 'tiểu tam' Linh, Trúc Lam được 'phi công' quan tâm đặc biệt

Đăng nói rõ không có tình cảm với 'tiểu tam' Linh, Trúc Lam được 'phi công' quan tâm đặc biệt

Xem - nghe - đọc - 9 giờ trước

GĐXH - Đăng tuyên bố giữa anh và Linh không có mối quan hệ gì đã khiến nữ đối tác tức giận, trong khi đó cậu em đồng nghiệp Lâm tỏ ra quan tâm đặc biệt với Trúc Lam.

Người đẹp quê Phú Thọ gây thương nhớ trong đám cưới Đỗ Thị Hà: 5 năm làm bạn thân với hoa hậu, kín tiếng đời tư

Người đẹp quê Phú Thọ gây thương nhớ trong đám cưới Đỗ Thị Hà: 5 năm làm bạn thân với hoa hậu, kín tiếng đời tư

Giải trí

GĐXH - Người đẹp Hoàng Tú Quỳnh gây thương nhớ với khán giả trong đám cưới Đỗ Thị Hà bởi sắc vóc cùng nụ cười tỏa nắng.

Phim 'Mưa đỏ' được chiếu miễn phí trên toàn quốc

Giải trí

Phim 'Mưa đỏ' được chiếu miễn phí trên toàn quốc

Giải trí
Con gái Việt Hương trên phim hé lộ tình cảm 9 năm với bạn trai Việt kiều, chia sẻ bí quyết yêu lâu không tan vỡ

Giải trí

Con gái Việt Hương trên phim hé lộ tình cảm 9 năm với bạn trai Việt kiều, chia sẻ bí quyết yêu lâu không tan vỡ

Giải trí
Phim có Phương Oanh dẫn đầu bảng xếp hạng phim Việt trên VTV

Giải trí

Phim có Phương Oanh dẫn đầu bảng xếp hạng phim Việt trên VTV

Giải trí
Danh hài từng đi phục vụ bàn giờ làm chủ khách sạn, tuổi 44 lập sẵn di chúc

Câu chuyện văn hóa

Danh hài từng đi phục vụ bàn giờ làm chủ khách sạn, tuổi 44 lập sẵn di chúc

Câu chuyện văn hóa

