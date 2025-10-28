Phim có Phương Oanh dẫn đầu bảng xếp hạng phim Việt trên VTV

Theo Thời báo VTV, báo cáo từ VTV Ratings - Hệ thống chỉ số đo lường khán giả các kênh VTV của Đài THVN cho thấy, bộ phim "Gió ngang khoảng trời xanh" đang tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ khi giữ vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng (Rating) phim Việt trên sóng VTV trong tuần từ 20/10 đến 26/10/2025.

Cụ thể, phim ghi nhận những chỉ số ấn tượng: Tổng cộng hơn 6,2 triệu khán giả cả nước đã xem, tính đến 12h đêm 26/10; trung bình có hơn 4,6 triệu người xem/phút; rating đạt 6,50 %. Những con số này không chỉ thể hiện lượng khán giả theo dõi ổn định mà còn cho thấy khả năng thu hút người xem mới của bộ phim.

Phim "Gió ngang khoảng trời xanh" với sự góp mặt của những diễn viên nổi tiếng. Ảnh VTV

"Gió ngang khoảng trời xanh" là một bộ phim tâm lý khai thác sâu vào những vấn đề gia đình, mối quan hệ phức tạp và hành trình tìm kiếm hạnh phúc đích thực của người trẻ trong bối cảnh hiện đại. Trong các tập phát sóng gần đây, mạch phim đang đạt đỉnh điểm khi nhân vật chính phải đối mặt với một quyết định mang tính bước ngoặt, liên quan đến sự lựa chọn giữa sự nghiệp cá nhân và trách nhiệm với gia đình.

Cảm thấy hối hận với Mỹ Anh (Phương Oanh), Đăng (Doãn Quốc Đam) quyết định chấm dứt mối quan hệ "tình một đêm" với Linh (Lan Phương), trong khi mâu thuẫn giữa Trúc Lam (Quỳnh Kook) và Toàn (Tô Dũng) ngày càng leo thang. Khi các mối quan hệ khác gặp sóng gió, tình tiết của Kim Ngân lại có phần nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn khiến khán giả tò mò, tranh luận trong mối tình với "tổng tài" Mạnh Trường (Denis Đặng)...

Phương Oanh trong vai Mỹ Anh nhận về nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Ảnh VTV

Cũng theo VTV, bảng xếp hạng Top 5 phim Việt trên sóng VTV tuần qua tiếp tục chứng kiến sự cạnh tranh giữa các bộ phim tâm lý phát sóng trên kênh VTV3, thể hiện sự ưa chuộng của khán giả dành cho dòng phim này. Đứng vị trí thứ 2 trong danh sách phim được xem nhiều nhất là "Cách em 1 milimet" với 5,7 triệu khán giả theo dõi, rating 6,08 %.

Bộ phim xếp hạng thứ 2 trong tuần qua là "Cách em 1 milimet". Ảnh VTV

Vị trí thứ 3 là "Có anh, nơi ấy bình yên" với 2,9 triệu khán giả xem, rating 3,46%. Hai bộ phim tiếp theo trong Top 5 lần lượt là "Tiến về phía trước" và "Anh trai nhà đối diện". Đây là hai bộ phim truyền hình nước ngoài đang được phát sóng trên VTV.

