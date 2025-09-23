Mới nhất
Xử phạt tài xế xe buýt 'nhái' đuổi đánh hành khách

Thứ ba, 07:07 23/09/2025 | Xã hội
GĐXH - Tài xế xe buýt 'nhái' rượt đuổi, đe dọa khách để ép xóa video quay lại cảnh lái xe ẩu, gây mất trật tự công cộng trên quốc lộ 1 vừa bị công an xử phạt.

Công an xã Cẩm Trung (Hà Tĩnh), vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5,75 triệu đồng đối với Phan Ngọc Giám (SN 1972, trú phường Thành Sen, Hà Tĩnh) về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Công an làm việc với tài xế Phan Ngọc Giám.

Trước đó, anh H.T.C. (SN 1995, trú xã Cẩm Trung) đi trên xe khách BKS 38B – 011.16 do Giám điều khiển. Trong quá trình di chuyển, nhận thấy tài xế chạy ẩu, lạng lách và không đóng cửa xe, anh C. dùng điện thoại ghi lại video.

Khi xe đến đoạn qua quốc lộ 1 (địa phận xã Cẩm Trung), anh C. xuống xe, giữa hai bên nảy sinh mâu thuẫn. Giám rút vật nhọn trong túi quần rượt đuổi và có hành vi đe dọa, nhằm buộc hành khách xóa đoạn video. Vật nhọn mà tài xế Giám sử dụng để đe dọa khách được xác định là chiếc bút.

Công an xác định phương tiện do Giám điều khiển được sơn màu giống xe buýt, hoạt động chở khách nhưng chưa đủ giấy phép theo quy định.

Quá trình làm việc, Phan Ngọc Giám thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Bịa chuyện CSGT nhận tiền, nam thanh niên bị xử phạtBịa chuyện CSGT nhận tiền, nam thanh niên bị xử phạt

GĐXH - Bịa chuyện cảnh sát giao thông nhận tiền để "thử độ phản hồi" của đường dây nóng, nam thanh niên ở Hà Tĩnh bị công an xử phạt 2,5 triệu đồng.


Nguyễn Sơn
