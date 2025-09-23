Xử phạt tài xế xe buýt 'nhái' đuổi đánh hành khách

Công an xã Cẩm Trung (Hà Tĩnh), vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5,75 triệu đồng đối với Phan Ngọc Giám (SN 1972, trú phường Thành Sen, Hà Tĩnh) về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Công an làm việc với tài xế Phan Ngọc Giám.

Trước đó, anh H.T.C. (SN 1995, trú xã Cẩm Trung) đi trên xe khách BKS 38B – 011.16 do Giám điều khiển. Trong quá trình di chuyển, nhận thấy tài xế chạy ẩu, lạng lách và không đóng cửa xe, anh C. dùng điện thoại ghi lại video.

Khi xe đến đoạn qua quốc lộ 1 (địa phận xã Cẩm Trung), anh C. xuống xe, giữa hai bên nảy sinh mâu thuẫn. Giám rút vật nhọn trong túi quần rượt đuổi và có hành vi đe dọa, nhằm buộc hành khách xóa đoạn video. Vật nhọn mà tài xế Giám sử dụng để đe dọa khách được xác định là chiếc bút.

Công an xác định phương tiện do Giám điều khiển được sơn màu giống xe buýt, hoạt động chở khách nhưng chưa đủ giấy phép theo quy định.

Quá trình làm việc, Phan Ngọc Giám thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

