Xử phạt tài xế xe buýt 'nhái' đuổi đánh hành khách
GĐXH - Tài xế xe buýt 'nhái' rượt đuổi, đe dọa khách để ép xóa video quay lại cảnh lái xe ẩu, gây mất trật tự công cộng trên quốc lộ 1 vừa bị công an xử phạt.
Công an xã Cẩm Trung (Hà Tĩnh), vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5,75 triệu đồng đối với Phan Ngọc Giám (SN 1972, trú phường Thành Sen, Hà Tĩnh) về hành vi Gây rối trật tự công cộng.
Trước đó, anh H.T.C. (SN 1995, trú xã Cẩm Trung) đi trên xe khách BKS 38B – 011.16 do Giám điều khiển. Trong quá trình di chuyển, nhận thấy tài xế chạy ẩu, lạng lách và không đóng cửa xe, anh C. dùng điện thoại ghi lại video.
Khi xe đến đoạn qua quốc lộ 1 (địa phận xã Cẩm Trung), anh C. xuống xe, giữa hai bên nảy sinh mâu thuẫn. Giám rút vật nhọn trong túi quần rượt đuổi và có hành vi đe dọa, nhằm buộc hành khách xóa đoạn video. Vật nhọn mà tài xế Giám sử dụng để đe dọa khách được xác định là chiếc bút.
Công an xác định phương tiện do Giám điều khiển được sơn màu giống xe buýt, hoạt động chở khách nhưng chưa đủ giấy phép theo quy định.
Quá trình làm việc, Phan Ngọc Giám thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi vi phạm của mình.
Danh tính nam thanh niên vừa hành hung thai phụ, vừa nói "Biết tao là ai không?”Pháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Vào cuộc xác minh, Công an phường Tuy Hòa xác định người đánh thai phụ Lê Thị Kim N (SN 1990, tỉnh Đắk Lắk) là Trần Triệu Q (SN 2000, ngụ phường Bình Kiến). Nam thanh niên này đã được mời lên làm việc.
Bé gái sơ sinh bị bỏ lại bên trạm điện cùng 15 triệu đồngXã hội - 1 giờ trước
GĐXH - Một bé gái sơ sinh khoảng 20 ngày tuổi vừa bị bỏ lại bên trạm điện ở Nghệ An, bên cạnh là giỏ đồ chăm sóc trẻ nhỏ và 15 triệu đồng tiền mặt, khiến nhiều người không khỏi xót xa.
Tuần cuối cùng tháng 9 dương lịch 2025 rực rỡ ở mọi phương diện với 4 con giáp nàyĐời sống - 5 giờ trước
GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy, đây là 4 con giáp sẽ có bước tiến triển rực rỡ về mọi mặt từ tuần cuối cùng tháng 9 dương lịch 2025.
Tin bão mới nhất: Siêu bão Ragasa mạnh nhất 2025, gây thời tiết cực đoan, dông lốc cực nguy hiểmThời sự - 5 giờ trước
GĐXH - Cơ quan khí tượng cảnh báo, siêu bão Ragasa gây gió giật rất mạnh vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá. Trên đất liền có mưa rất to trên 400mm, nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.
Video: Khoảnh khắc thanh niên táo tợn vừa hành hung đánh thai phụ vừa nói "Biết tao là ai không?”Pháp luật - 5 giờ trước
GĐXH - Lãnh đạo UBND phường Tuy Hòa (Đắk Lắk) cho biết, Công an phường đã và đang xác minh, xử lý thanh niên hành hung một phụ nữ mang thai chỉ vì mâu thuẫn nhỏ vặt khi mua bán hàng tạp hóa.
Hà Nội: Cháy nhà dân tại đường Lạc Long Quân khiến 1 người bị bỏng nặngĐời sống - 6 giờ trước
GĐXH - Tối 22/9, ngôi nhà nằm trong ngõ 175 Lạc Long Quân (phường Tây Hồ, TP Hà Nội) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Vụ cháy khiến 1 người bị bỏng nặng, được hỗ trợ đưa tới bệnh viện cấp cứu...
Tháng sinh Âm lịch của người sẽ đổi đời ngoạn mục, càng chăm chỉ càng phát tàiĐời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, những ai sinh vào 3 tháng Âm lịch sau đây thường có khả năng "đổi đời" ngoạn mục nhờ tinh thần bền bỉ và ý chí vươn lên.
Một người phụ nữ ở Huế bị điện giật tử vong trong lúc đi chăn bòThời sự - 8 giờ trước
GĐXH - Trong lúc đi làm thuê, chăn bò, người phụ nữ ở Huế không may vướng vào dây điện dẫn đến tử vong thương tâm.
Xét tuyển học bạ: Bỏ hay giữ?Giáo dục - 8 giờ trước
Bộ GD&ĐT chính thức lấy ý kiến các trường đại học (ĐH) đối với phương thức xét tuyển học bạ. Thời gian qua, phương thức này có nhiều ý kiến trái chiều và các trường ĐH tốp đầu từ chối sử dụng.
Khu vực nào của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng do bão Ragasa?Thời sự - 9 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của bão Ragasa khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sẽ có mưa rất to.
5 con giáp EQ cao: Ứng xử khéo léo, xã giao bậc thầyĐời sống
GĐXH - Trong 12 con giáp, có những tuổi nổi bật nhờ khả năng thấu hiểu cảm xúc, hành xử tinh tế và khéo léo trong giao tiếp.