Tạm giữ hình sự đối tượng say rượu chống người thi hành công vụ

Ngày 15/11, Công an TP Thanh Hoá đã ra Quyết định tạm giữ đối với Vũ Huy Hoàng (SN 1989, trú tại phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) để điều tra, làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 0h25' ngày 13/11, tổ công tác của lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP Thanh Hóa gồm 3 đồng chí do Thiếu tá Lê Hồng Quân làm tổ trưởng, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự và xử lý vi phạm trật tự ATGT trên tuyến đại lộ Lê Lợi thì phát hiện xe ô tô BKS: 36C-263.XX do Vũ Huy Hoàng điều khiển.

Đối tượng Vũ Huy Hoàng tại cơ quan công an.

Khi đến gần tổ công tác thì bất ngờ xe ô tô trên dừng lại và đi lùi về phía sau. Thấy có dấu hiệu vi phạm nên tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hành chính. Lúc này Hoàng tiếp tục điều khiển xe ô tô lùi lại phía sau và đâm va vào một xe máy đang đi phía sau đẩy chiếc xe này về phía sau khoảng 30m.

Thấy có va chạm giao thông, tổ công tác đã yêu cầu lái xe dừng xe để kiểm tra và giải quyết nhưng Hoàng không chấp hành mà tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy đâm vào xe mô tô của tổ công tác, sau đó liên tục tiến, lùi trên đường gây nguy hiểm và va chạm với hàng loạt phương tiện khác đang đậu, đỗ ven đường.

Quá trình bỏ chạy, Hoàng đã điều khiển xe ô tô chạy với tốc độ cao, liên tục đâm va làm hư hỏng nặng 2 xe máy và 9 xe ôtô người dân, trong đó có 1 xe mô tô mà tổ công tác trưng dụng của người dân để truy đuổi đối tượng.

Khi đến đường Trịnh Kiểm, phường Đông Vệ, Hoàng bị Công an khống chế, bắt giữ. Kết quả đo nồng độ cồn của Hoàng có 0,77 mg/lít khí thở.

Hiện Công an TP Thanh Hóa đang tiếp tục thu thập tài liệu chứng cứ để tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Huy Hoàng.