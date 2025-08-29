Lại thêm vụ đối tượng vi phạm giao thông, 'thông chốt' bảo vệ A80

Tối 28/8, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Xuân Khải (SN 2003; trú tại: xã Hiền Lương, tỉnh Phú Thọ) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

‎Đối tượng Nguyễn Xuân Khải. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Trước đó, khoảng 21 giờ 40 phút ngày 27/8, Tổ công tác của Công an phường Láng trong lúc làm nhiệm vụ bảo vệ buổi Sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành A80 tại khu vực đường Láng – Trần Duy Hưng đã phát hiện Khải điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, chạy ngược chiều trên đường Láng (hướng từ Ngã Tư Sở về Cầu Giấy).

Cán bộ Công an phường đã ra tín hiệu dừng xe nhưng đối tượng không chấp hành, tăng ga xe máy, lao vào 1 cán bộ Công an phường làm cả hai người ngã ra đường.

‎Đối tượng Nguyễn Xuân Khải tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Tổ công tác của Công an phường đã lập tức khống chế, bắt giữ và đưa đối tượng về trụ sở. Tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối tượng có kết quả 0,572 mg/l khí thở.

‎Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Xuân Khải về hành vi chống người thi hành công vụ.