Táo đỏ - vị thần dược đối với sức khỏe, nhưng ăn theo cách này lại gây phản ứng ngược

Táo đỏ có tác dụng gì?

Táo đỏ hay còn gọi là táo tàu. Táo đỏ được sấy khô và dùng trong chế biến món ăn và y học cổ truyền. Sở dĩ táo đỏ có tên gọi như vậy là bởi vì chúng thường được trồng phổ biến nhất ở Trung Quốc, đặc biệt là tại các tỉnh Hà Bắc, Tân Cương, Tứ Xuyên, Vân Nam... Ngoài ra, táo đỏ còn được trồng tại Hàn Quốc và Nhật Bản.

Đông y cho rằng, táo đỏ khô tác dụng bổ tỳ vị, lợi khí, sinh tân dịch, cường lực, chỉ thấu, bổ huyết, an thần, giải độc dược, điều hòa các loại thuốc.

Táo đỏ khô chủ trị tỳ vị hư nhược, tiêu chảy, kém ăn, hồi hộp, suy nhược cơ thể, bồn chồn khó ngủ, lở loét ngoài da, táo bón, nghẹt mũi.

Theo nghiên cứu hiện đại, táo đỏ chứa lượng calo thấp nhưng mang lại nhiều dưỡng chất cho cơ thể như: flavonoid, polysaccharid và axit triterpenic... Chúng có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch, giảm viêm nhiễm, cải thiện chức năng gan và hỗ trợ tăng lực cơ. Ngoài ra, táo đỏ cũng cung cấp các khoáng chất như kali, photpho, canxi, magiê và các vitamin B phức hợp. Với ít calo và nhiều chất xơ, táo đỏ cũng là một phần quan trọng trong chế độ ăn uống cân đối và giúp duy trì cân nặng ổn định.

Tác dụng của táo đỏ

Tăng cường hệ miễn dịch

Do táo đỏ giàu vitamin C nên có thể hỗ trợ cơ thể chống lại sự tấn công của tác nhân gây bệnh bên ngoài. Vitamin C giúp tăng cường sức đề kháng, bảo vệ cơ thể khỏi cúm, viêm nhiễm và nhiều bệnh lý khác.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Tác dụng của táo đỏ không chỉ đối với hệ miễn dịch mà còn giúp cải thiện chức năng hệ tiêu hóa. Hàm lượng chất xơ lớn trong táo đỏ giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả, giảm nguy cơ táo bón và các vấn đề tiêu hóa khác. Chất xơ trong táo đỏ cũng giúp cân bằng lợi khuẩn đường ruột, tăng cường quá trình hấp thụ dưỡng chất cho cơ thể.

Giúp cải thiện giấc ngủ

Chiết xuất từ hạt và quả táo đỏ đã được chứng minh giúp tăng thời gian ngủ và chất lượng giấc ngủ. Ngoài ra, táo đỏ thường được sử dụng trong y học cổ truyền để hỗ trợ người mất ngủ và có rối loạn lo âu.

Tăng cường trí nhớ

Các hợp chất chống viêm và chống oxy hóa trong táo đỏ có khả năng bảo vệ não và hỗ trợ tăng cường trí nhớ. Có nghiên cứu cho thấy chiết xuất từ thành phần của táo đỏ có thể giúp trong điều trị chứng bệnh Alzheimer ở động vật. Ngoài ra, chiết xuất từ hạt táo tàu đã được công bố trong tạp chí Ethnopharmacology có khả năng giảm triệu chứng của rối loạn lo âu ở liều thấp.

Làm đẹp da

Táo đỏ với thành phần vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp da trở nên sáng hơn và giảm nếp nhăn hiệu quả. Ngoài ra, hợp chất chống oxy hóa flavonoid trong táo đỏ cũng bảo vệ da trước nguy cơ lão hóa do sự tấn công của gốc tự do.

Giúp cải thiện sức khỏe tim và huyết áp

Táo đỏ cung cấp kali, mangan, flavonoid, triterpenoid và polysaccharide, có thể giúp cải thiện mạch máu, kiểm soát huyết áp và hỗ trợ điều trị bệnh tim mạch.

Hỗ trợ chức năng thận

Nồng độ creatinin và ure trong táo đỏ đã được chứng minh có khả năng cải thiện chức năng của thận. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những bệnh nhân đang điều trị bệnh thận. Thường xuyên tiêu thụ một lượng táo đỏ vừa phải mỗi ngày có thể giúp cải thiện tình trạng bệnh và cải thiện sức khỏe.

Tăng cường tuần hoàn máu

Theo y học cổ truyền Trung Quốc, táo đỏ được xem là một loại thuốc có tính ôn, có tác dụng bổ tỳ ích khí và sinh tân dịch. Những đặc tính này giúp lá lách và dạ dày hoạt động tốt hơn, cải thiện tuần hoàn máu và đẩy lùi các triệu chứng như biếng ăn, tiêu chảy. Táo đỏ cũng giúp điều trị chứng rối loạn khí huyết và ho, giúp cơ thể khỏe mạnh hơn.

Tốt cho thai nhi

Mẹ bầu uống nước táo đỏ đều đặn có thể nhận được nhiều lợi ích đáng kể. Hàm lượng cao vitamin C và vitamin E trong táo đỏ giúp cải thiện làn da, làm da mẹ bầu trở nên sáng mịn và khỏe mạnh hơn.

Táo đỏ cũng giúp bổ máu, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, ngăn ngừa tình trạng thiếu máu ở mẹ bầu. Việc uống nước táo đỏ cũng giúp ngăn ngừa cảm lạnh và tăng cường sức đề kháng cho cả mẹ và bé, nhờ vào những dưỡng chất phong phú và an toàn có trong loại quả này.

Ngăn ngừa ung thư, bảo vệ gan

Táo đỏ chứa một lượng vitamin C dồi dào, đã được nhiều nghiên cứu chứng minh là có khả năng bảo vệ gan. Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh, giúp ngăn chặn các tác động tiêu cực của gốc tự do lên gan, bảo vệ tế bào gan khỏi bị tổn thương.

Táo đỏ khô chứa nhiều flavonoid, các hợp chất này không chỉ giúp tăng cường sức khỏe tổng thể mà còn có khả năng chống oxy hóa, giảm thiểu nguy cơ ung thư bằng cách trung hòa các gốc tự do trong cơ thể.

Sử dụng táo đỏ đúng cách rất tốt cho sức khỏe.

Sử dụng táo đỏ thế nào cho đúng cách?

Sau khi thức dậy: Khi ngủ dậy, cơ thể thường thiếu hụt nước. Uống một tách nước táo đỏ ngay lập tức sẽ giúp phục hồi năng lượng, thanh lọc cơ thể và hỗ trợ điều trị cao huyết áp. Thêm vào đó, uống trà táo đỏ còn giúp tỉnh táo, tăng khả năng tập trung và sẵn sàng cho công việc cũng như học tập.

Sau khi ăn đồ nhiều dầu mỡ: Khi tiêu thụ nhiều thực phẩm chứa dầu mỡ, có thể cảm thấy nóng ruột và khó tiêu. Một tách nước táo đỏ sẽ hỗ trợ hệ tiêu hóa, giúp thức ăn không bị dồn ứ ở dạ dày.

Trước khi đi ngủ: Hãy uống nước táo đỏ khoảng 30 phút trước khi đi ngủ. Buổi tối nên dùng nước táo đỏ pha từ nước thứ 2 hoặc 3 để trà nhạt hơn, giúp tránh tình trạng mất ngủ.

Tuy nhiên, dù táo đỏ tốt cho sức khỏe những loại quả này khá ngọt. Nếu ăn nhiều có thể dẫn đến tăng cân ngoài ý muốn. Mỗi ngày, một người khỏe mạnh chỉ nên ăn khoảng 5 trái táo đỏ tươi và 3 -5 trái táo đỏ khô là phù hợp.

Táo đỏ có thể phản ứng với các loại thuốc chống trầm cảm, do đó những ai đang dùng loại thuốc này không nên ăn táo đỏ. Những ai đang dùng thuốc chống co giật như phenytoin, phenobarbital và carbamazepin nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn táo đỏ. Bởi các chất có trong táo đỏ có thể tăng cường tác dụng của các loại thuốc này.

Người bị bệnh đái tháo đường không nên ăn táo đỏ thường xuyên, nhất là loại sấy khô vì táo đỏ có thể làm tăng đường huyết sau khi ăn.

Người đang bị chướng bụng, đầy hơi, chảy máu cam, đau răng, mụn nhọt, mẩn ngứa cũng không nên ăn táo đỏ.

